El Secretario de Justicia de California visita San Diego como parte del esfuerzo para combatir las sobredosis de fentanilo.

Durante una visita a la región fronteriza de San Diego el lunes, el Secretario de Justicia de California, Rob Bonta, se opuso a una narrativa falsa que afirma que los inmigrantes indocumentados son la fuerza impulsora detrás de la epidemia de fentanilo en el país.

Bonta dijo que los datos del gobierno federal muestran que la gran mayoría del fentanilo se introduce de contrabando en el país a través de cruces fronterizos legales por ciudadanos estadounidenses.

"La mayoría del tráfico y los compradores de fentanilo son ciudadanos estadounidenses", dijo Bonta.

Dijo que mezclar la inmigración con el contrabando de drogas ignora las contribuciones que los inmigrantes han hecho a los Estados Unidos.

"Mi mamá es inmigrante", dijo Bonta. "Yo inmigré aquí cuando tenía 2 meses de edad. Los inmigrantes han hecho grande a nuestro estado y fuerte a nuestro país."

Sin embargo, los republicanos poderosos siguen promoviendo esa narrativa. En diciembre, el ex presidente Donald Trump dijo que los inmigrantes están "envenenando la sangre de nuestro país".

Varios republicanos defendieron las declaraciones de Trump, citando específicamente las muertes por fentanilo.

"En primer lugar, él no dijo que los inmigrantes estaban envenenando la sangre de este país", dijo el senador J.D. Vance de Ohio. "Dijo que los inmigrantes ilegales estaban envenenando la sangre de este país, lo cual es objetiva y evidentemente cierto para cualquiera que vea las estadísticas de sobredosis de fentanilo".

En 2022, los ciudadanos estadounidenses representaron el 89% de los contrabandistas de fentanilo condenados, según datos de la Comisión de Sentencias de los Estados Unidos.

Los comentarios de Bonta se dieron durante una conferencia de prensa que destacó los esfuerzos de la región para combatir las sobredosis de fentanilo.

Estuvo acompañado por la Fiscal del Condado de San Diego, Summer Stephan, representantes del Departamento del Sheriff de San Diego, del Departamento de Policía de San Diego, de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza de los Estados Unidos (CBP) y otras agencias de aplicación de la ley.

Se reunieron en las oficinas del programa de Áreas de Alto Tráfico de Drogas de los Condados de San Diego e Imperial, o HIDTA, un programa federal que proporciona fondos a agencias federales, estatales y locales de aplicación de la ley en regiones conocidas por el tráfico de drogas.

Stephan called for tougher penalties against drug dealers whose product ends up killing people. She also stressed the need for more preventative measures aimed at curbing addiction, saying that criminal enforcement is not the only way out of the fentanyl crisis.

“We need to continue to invest in prevention, and also in protection by having more Narcan available to save lives,” she said, referring to the drug used to treat people who’ve overdosed on opioids.

Bonta made similar remarks, stressing the importance of targeting doctors who overprescribe opioids as well as gangs that sell fentanyl-laced drugs in California.

Stephan pidió penas más severas contra los traficantes de drogas cuyo producto termina matando a personas. También enfatizó la necesidad de más medidas preventivas dirigidas a frenar la adicción, diciendo que la aplicación de la ley penal no es la única salida de la crisis del fentanilo.

"Necesitamos seguir invirtiendo en prevención, y también en protección al tener más Narcan disponible para salvar vidas", dijo, refiriéndose al medicamento utilizado para tratar a las personas que han sufrido una sobredosis de opioides.

Bonta hizo comentarios similares, enfatizando la importancia de apuntar a los médicos que recetan en exceso opioides, así como a las pandillas que venden drogas con fentanilo en California.

Reflejando una tendencia a nivel nacional, las muertes por sobredosis en San Diego se dispararon de 154 en 2019 a 814 en 2021, según datos proporcionados por Stephan. Desde entonces, las muertes por sobredosis han permanecido alrededor de 800 cada año.

"Hemos estabilizado un poco la tasa de muertes por sobredosis", dijo el director de HIDTA, David King. "Aún así, más de 800 es inaceptable. Eso son dos al día".

King enfatizó la importancia de trabajar colaborativamente en este tema.

"Es la salud pública, la seguridad pública y la prevención lo que nos llevará adelante", dijo. "Los tres trabajando juntos".