Los estudiantes inmigrantes son el futuro de California. No les cierres la puerta

La primera vez que subí a un avión fue en un vuelo desde Delhi, India, hasta el Aeropuerto Internacional John F. Kennedy de Nueva York. Llegué a Estados Unidos como estudiante, primero a la Universidad de Illinois y, tras obtener mi maestría, a California, donde he vivido desde entonces. He creado empresas, contratado personal y me he forjado una vida aquí.

Mi historia es la de innumerables personas que vinieron a Estados Unidos a estudiar, trabajar y construir. Mi compañero de cuarto en la universidad, Arvind Krishna, es ahora director ejecutivo de IBM. Millones de personas más han llegado aquí y han construido vidas y oportunidades.

Los estudiantes internacionales no son la única comunidad inmigrante, ni la más numerosa. Hace unas semanas, asistí a la graduación de mi sobrina de la Universidad de California en San Diego y visité el Parque Chicano, donde grandes murales adornan una catedral al aire libre dedicada al activismo comunitario, celebrando a millones de inmigrantes cuyo trabajo y creatividad construyeron California.

Eso es lo que hace que las noticias de hoy sean tan difíciles de ver. Como fundador de un servicio de orientación universitaria, estoy en primera fila para ver las recientes políticas que están transformando la educación.

Recientemente, la Corte Suprema permitió que el Departamento de Educación de Estados Unidos despidiera a miles de empleados, lo que provocó demoras en el procesamiento de la ayuda financiera, ralentizó las investigaciones de derechos civiles y presentó desafíos para las comunidades.

Ese es solo el golpe más reciente. Se han producido recortes en la financiación de la investigación, una oleada de nuevos obstáculos para las visas y esfuerzos para desmantelar las iniciativas de diversidad e inclusión que ayudan a los estudiantes pertenecientes a minorías. Y, por supuesto, las recientes redadas del ICE han perturbado a las comunidades inmigrantes asentadas desde hace tiempo en ciudades como Los Ángeles.

Vemos el efecto dominó en nuestro trabajo. Algunos estudiantes internacionales tienen miedo de solicitar admisión a la universidad, de mudarse a un campus lejano o incluso de venir a Estados Unidos.

Muchos de nuestros estudiantes son inmigrantes o hijos de inmigrantes. La madre de una estudiante que iba a la universidad es de Vietnam y trabajaba en un salón de uñas en Oakland. Mientras aún estaba en la preparatoria, la estudiante se encargaba de los impuestos de la familia, llenaba formularios y tenía un trabajo.

También obtuvo una beca completa para asistir a la universidad. Después de terminar sus estudios, confío en que hará una contribución notable al mundo.

Un estudiante, cuyos padres emigraron de la India, asistió a la Universidad de California en Berkeley con una beca tras desarrollar una aplicación para detectar sustancias químicas permanentes en el suministro de agua de su comunidad. Otro estudiante, cuyos padres vinieron de México para forjarse una vida en el sur de California, cursa actualmente un programa de enfermería en la Universidad Estatal de California en Fullerton.

Hay miles de historias como esta. Cada joven tiene el potencial de mejorar nuestro futuro, de convertirse en el próximo gran líder, innovador o médico.

Los estudiantes internacionales no sólo aportan habilidades y ambición, sino que también aportan dinero real a California.

Los aproximadamente 141,000 estudiantes internacionales en California gastaron $6.4 mil millones en 2023, lo que generó 55,000 empleos, según la Asociación de Educadores Internacionales (NAFSA, por sus siglas en ingles). En universidades públicas como la UC y la CSU, el aumento en la matrícula de estos estudiantes ayuda a financiar la ayuda financiera y los servicios para los residentes.

En términos más generales, los hogares inmigrantes aportan $715 mil millones, o aproximadamente un tercio del producto interno bruto del estado . Tan solo los californianos indocumentados pagan alrededor de $8.5 mil millones al año en impuestos estatales y locales.

Gran parte de los comentarios sobre los recientes cambios de política se centran, con razón, en su crueldad, pero estas medidas nos perjudican a todos .

La fuerza de California reside en sus comunidades inmigrantes. Nuestro liderazgo en ciencia, tecnología, agricultura y artes depende de estudiantes, académicos y trabajadores de todo el mundo.

A los manifestantes que luchan por preservar los derechos y las oportunidades de los inmigrantes, les digo que su lucha es nuestra lucha. A quienes piensan que esto no les afecta, les prometo que sí. Afecta su economía y el futuro de sus hijos. Y a los líderes que impulsan estas políticas: deténganse antes de que California y Estados Unidos pierdan las mismas fortalezas que los construyeron.

