Trump amenaza con recortar fondos a estados por no exigir a camioneros que hablen inglés

California, Washington y Nuevo México podrían perder millones de dólares en financiamiento federal si no hacen cumplir los requisitos de idioma inglés para camioneros, dijo el martes el secretario de Transporte, Sean Duffy.

En una investigación iniciada tras un mortal accidente en Florida en el que un conductor de camión extranjero realizó un giro en U prohibido el 12 de agosto, se encontraron las que, según Duffy, son fallas significativas en la forma en que los tres estados hacen cumplir las reglas que entraron en vigor en junio tras una de las órdenes ejecutivas del presidente Donald Trump. Dijo que el departamento ya revisa la forma en que los estados hacían cumplir las reglas antes del accidente.

Se supone que los camioneros deben ser descalificados si no pueden demostrar su dominio del idioma inglés, y Duffy dijo que el conductor que provocó el accidente, en el que murieron tres personas, nunca debió haber recibido una licencia de conducir comercial debido a su estatus migratorio. Pero el accidente se ha vuelto cada vez más político. Los gobernadores de California y Florida se han lanzado críticas el uno al otro, mientras que el funcionario ha destacado en entrevistas las preocupaciones de inmigración del gobierno de Trump.

Sin embargo, Duffy dijo el martes que se trata de un problema de seguridad, no político, porque los camioneros necesitan entender las señales de tráfico y poder comunicarse con las fuerzas del orden sobre lo que transportan si son detenidos o lo que sucedió si hay un accidente.

"Se trata de mantener a las personas seguras en la carretera. Sus familias, sus hijos, sus cónyuges, sus seres queridos, sus amigos. Todos usamos la carretera, y necesitamos asegurarnos de que quienes conducen grandes camiones —semirremolques— puedan entender las señales de tráfico, que han sido bien entrenados", dijo Duffy.

Duffy afirma que esos estados no hacen cumplir las reglas

El Departamento de Transporte indicó que California ha realizado cerca de 34.000 inspecciones en las que se encontró al menos una violación desde que entraron en vigor los nuevos estándares de idioma, que exigen que los conductores de camiones puedan reconocer y leer señales de tráfico y comunicarse con las autoridades en inglés. Pero solo en una inspección se halló una violación de las reglas de idioma inglés que hizo que un conductor fuera retirado del servicio. Y a 23 camioneros con violaciones en otros estados se les permitió seguir conduciendo después de realizar inspecciones en California.

Mencionó estadísticas similares en los otros estados. En Washington se encontraron más de 6.000 violaciones de reglas de seguridad en las inspecciones, pero solo se retiraron del servicio a cuatro conductores por violaciones relacionadas con el idioma. Nuevo México no ha retirado a ningún conductor del servicio desde que las reglas entraron en vigor.

Duffy dijo que los estados perderán dinero del Programa de Asistencia para la Seguridad de Transportistas si no cumplen con las reglas en un plazo de 30 días. También señaló que California podría perder 33 millones de dólares, Washington podría perder 10,5 millones y Nuevo México 7 millones. Hasta el momento, los estados no han respondido a las sanciones propuestas, que se anunciaron antes de que los funcionarios comiencen su día en la costa oeste.

Tres personas murieron en el accidente de Florida

Tres personas fallecieron cuando el conductor de camión Harjinder Singh giró en un retorno no autorizado en una autopista, según la Patrulla de Carreteras de Florida. Está detenido sin derecho a fianza tras ser acusado de tres cargos estatales de homicidio vehicular y violaciones de inmigración.

Una miniván cercana chocó con el remolque de Singh mientras realizaba el giro en una autopista a unos 80 kilómetros (50 millas) al norte de West Palm Beach. El conductor y su pasajero resultaron ilesos.

Diamond R. Litty, la defensora pública electa en el condado St. Lucie, dijo que su oficina fue asignada provisionalmente al caso de Singh durante su comparecencia inicial el sábado por la mañana. Una revisión de sus finanzas determinará si la oficina de la funcionaria permanece en el caso.

Litty indicó que su oficina se centrará en los cargos penales contra Singh, quien se presume inocente, pero también trabajarán con un abogado de inmigración para determinar cómo el estatus del conductor influye en el caso. Después de más de tres décadas en su posición, Litty dijo que no puede recordar un caso que haya atraído más atención que este.

"Desafortunadamente, el señor Singh quedó atrapado en el fuego cruzado de la política", dijo Litty.

Pero el jefe del grupo comercial de la Asociación de Conductores Independientes Propietarios-Operadores, que representa a los conductores de camiones de pequeñas empresas, elogió el anuncio de Duffy.

"Las habilidades básicas de inglés son indispensables para operar de manera segura un vehículo comercial: leer señales de tráfico, seguir instrucciones de emergencia y comunicarse con las fuerzas del orden no son algo opcional. El fatal accidente ocurrido este mes en Florida ilustra trágicamente lo que está en juego", señaló el presidente del grupo, Todd Spencer.

Autoridades dicen que el conductor estaba ilegalmente en el país

El Departamento de Seguridad Nacional señaló que Singh, nativo de India, estaba en el país ilegalmente. Por ello, Duffy dijo que no debería haber recibido una licencia de conducir comercial por parte de Washington y California. Afirmó que Nuevo México debió haberlo retirado de la carretera por no hablar inglés tras detenido en julio porque luego falló una prueba realizada por investigadores del Departamento de Transporte después del accidente en Florida.

California es uno de los 19 estados, además del Distrito de Columbia, que emite licencias independientemente del estatus migratorio. Los partidarios dicen que eso permite que las personas trabajen, acudan al médico y viajen de manera segura.

Pero, además, la oficina de prensa del gobernador de California, Gavin Newsom, publicó en X que Singh obtuvo un permiso de trabajo durante el primer mandato de Trump, lo cual fue puesto en duda por funcionarios de Seguridad Nacional. El gobernador también dijo que el permiso fue renovado en abril y los funcionarios federales no han abordado eso.

Las autoridades de Florida señalaron que Singh ingresó a Estados Unidos ilegalmente desde México en 2018.

___

Los periodistas de The Associated Press, David Fischer, Morgan Lee y Eugene Johnson contribuyeron a este despacho.

___

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

