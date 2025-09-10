Activista consevador Charlie Kirk muere tras ser baleado en acto universitario en Utah

Charlie Kirk, un activista conservador y aliado cercano del presidente Donald Trump, murió el miércoles después de recibir un disparo en un evento universitario, dijo Trump.

Cofundador y director general de la organización juvenil Turning Point USA, Kirk, de 31 años, es la última víctima en una oleada de violencia política en todo Estados Unidos.

Videos publicados en redes sociales desde la Universidad del Valle de Utah muestran a Kirk hablando con un micrófono mientras está sentado bajo una carpa blanca con los lemas "El Regreso Estadounidense" y "Demuestra que me equivoco". Se escucha un solo disparo y se puede ver a Kirk levantando su mano derecha mientras una gran cantidad de sangre brota del lado izquierdo de su cuello. Se oyen jadeos y gritos de los espectadores atónitos antes de que la gente comience a correr. La AP pudo confirmar que los videos fueron tomados en el patio del Centro Sorensen en el campus de la Universidad del Valle de Utah.

"Confirmamos que recibió un disparo y estamos orando por Charlie", dijo Aubrey Laitsch, gerente de relaciones públicas de Turning Point USA.

Una persona que fue detenida en la Universidad del Valle de Utah no era el sospechoso, según una persona familiarizada con la investigación que no estaba autorizada a hablar en público. No estaba claro si las autoridades seguían buscando al sospechoso en el campus.

Kirk estaba hablando en un debate organizado por su organización política sin fines de lucro. Inmediatamente antes del tiroteo, Kirk estaba respondiendo preguntas de un miembro de la audiencia sobre tiroteos masivos y violencia armada.

"¿Sabes cuántos estadounidenses transgénero han sido tiradores masivos en los últimos 10 años?", preguntó un miembro de la audiencia. Kirk le respondió: "Demasiados".

El participante continuó: "¿Sabes cuántos tiradores masivos ha habido en Estados Unidos en los últimos 10 años?"

"¿Contando o sin contar con la violencia de pandillas?", preguntó Kirk.

Luego se escuchó un único disparo.

El evento había sido recibido con opiniones divididas en el campus. Una petición en línea que pedía a los administradores de la universidad que prohibieran la aparición de Kirk recibió casi 1.000 firmas. La universidad emitió un comunicado la semana pasada citando los derechos de la Primera Enmienda constitucional y afirmando su "compromiso con la libertad de expresión, la investigación intelectual y el diálogo constructivo".

La semana pasada, Kirk publicó en X imágenes de recortes de noticias que mostraban que su visita a universidades de Utah estaba generando controversia, acompañado del texto "¿Qué está pasando en Utah?".

Trump y una serie de funcionarios electos republicanos y demócratas condenaron el tiroteo y ofrecieron oraciones por Kirk en las redes sociales.

"¡Todos debemos orar por Charlie Kirk, quien ha sido baleado. Un gran tipo de arriba a abajo. ¡DIOS LO BENDIGA!", publicó Trump en la red Truth Social.

El tiroteo se produce en medio de un aumento de la violencia política en Estados Unidos en todas las partes del espectro ideológico. Los ataques incluyen el asesinato de una legisladora estatal de Minnesota y su esposo en su casa en junio, el lanzamiento de bombas incendiarias en un desfile en Colorado para exigir que Hamás libere a los rehenes de Israel, y un incendio provocado en la casa del gobernador de Pensilvania, quien es judío, en abril. El más notorio de estos eventos es el tiroteo a Trump durante un mitin de campaña el año pasado.

El excongresista de Utah, Jason Chaffetz, un republicano que estaba en el evento, dijo en una entrevista en Fox News Channel que escuchó un disparo y vio a Kirk retroceder.

"Parecía que fue un disparo cercano", dijo Chaffetz, quien parecía conmocionado mientras hablaba.

Señaló que había poca presencia policial en el evento y que Kirk tenía algo de seguridad, pero no suficiente.

"Utah es uno de los lugares más seguros del planeta", dijo. "Y por eso simplemente no tenemos este tipo de cosas".

Turning Point fue fundada en los suburbios de Chicago en 2012 por Kirk, entonces de 18 años, y William Montgomery, un activista del tea party, para evangelizar en los campus universitarios a favor de impuestos bajos y un gobierno limitado. No fue un éxito inmediato.

Pero el entusiasmo de Kirk por confrontar a los liberales en el ámbito académico eventualmente ganó a un conjunto influyente de financiadores conservadores.

A pesar de las dudas iniciales, Turning Point respaldó con entusiasmo a Trump después de que aseguró la nominación republicana en 2016. Kirk fue asistente personal de Donald Trump Jr., el hijo mayor del presidente, durante la campaña electoral general.

Pronto, Kirk llegó a ser una presencia regular en la televisión por cable, donde se adentró en las guerras culturales y elogió al entonces presidente. Trump y su hijo fueron igualmente efusivos y a menudo hablaban en las conferencias de Turning Point.

Richer y Sherman informaron desde Washington. Los periodistas de The Associated Press Nicholas Riccardi en Denver y Michael Biesecker y Brian Slodysko en Washington contribuyeron a este despacho.

