Guía para votantes de California 2025: Respuestas a sus preguntas sobre las elecciones

¿Dónde voto? ¿Estoy registrado para votar? ¿Todos reciben su boleta por correo? Obtenga respuestas a sus preguntas sobre el día de las elecciones antes de las elecciones especiales de California del 4 de noviembre.

Consulte la Guía del votante completa de CalMatters 2025 para obtener un desglose detallado de la Proposición 50, lo que puede suceder si es aprobada, por qué está en la boleta y más.

¿Cómo voto?

¿Cómo me registro para votar?

¿Qué pasa si necesito ayuda para votar?

¿Qué pasa si tengo circunstancias especiales?

¿Todos reciben una boleta por correo?

Sí. Según la ley estatal, las papeletas de voto por correo se envían a todos los votantes registrados activos.

¿Cuándo recibiré mi boleta de votación por correo?

Los condados comenzarán a enviar las boletas por correo a partir del 6 de octubre.

¿Cómo devuelvo mi boleta de voto por correo?

Envíelo por correo a la oficina electoral de su condado; para que se cuenten , las boletas deben tener matasellos del 4 de noviembre y ser recibidas en las oficinas electorales antes del 12 de noviembre.

Déjelo en una urna electoral, centro de votación o lugar de votación en cualquier parte del estado.

Pídele a alguien de confianza que lo haga por ti, pero esa persona no puede cobrar por cada voto.

¿Puedo votar en persona? ¿Dónde está mi lugar o centro de votación?

Sí, aunque enviar su papeleta por correo lo antes posible es la mejor manera de que su voto se cuente rápidamente . Puede averiguar dónde votar de las siguientes maneras:

Consultar en línea

Envía un mensaje de texto con la palabra “VOTE” al GOVOTE (468-8683)

Llame a la línea directa del secretario de estado al (800) 345-VOTE

Consulte la Guía de información para votantes de su condado o comuníquese con la oficina electoral de su condado.

Si vive en uno de los 30 condados , tendrá más opciones, incluidos hasta 10 días de votación anticipada en persona.

Will California gerrymander its districts? CalMatters is following our state's special election.

¿Estoy registrado para votar?

Puede consultar el sitio web de la Secretaría de Estado : Deberá ingresar su nombre, fecha de nacimiento y su licencia de conducir de California, número de tarjeta de identificación o los últimos cuatro dígitos de su número de Seguro Social. Si no los tiene, comuníquese con la oficina electoral de su condado o con la Secretaría de Estado por correo electrónico o por teléfono al (800) 345-8683.

Si cambió de nombre desde la última vez que votó, o si se mudó y no notificó al Departamento de Vehículos Motorizados ni al Servicio Postal de EE. UU., es posible que tenga que registrarse de nuevo. Si no ha votado en varias elecciones generales consecutivas, es posible que su registro haya sido cancelado.

¿Cómo me registro?

Puedes hacerlo en línea aquí . Necesitarás la misma información que la anterior.

Si el DMV tiene su firma registrada, podrá completar el proceso en línea. De lo contrario, deberá imprimir, firmar y enviar por correo su solicitud completa a la oficina electoral de su condado. También puede recoger una solicitud impresa en las oficinas electorales, en cualquier oficina del DMV y en muchas oficinas de correos, bibliotecas públicas y oficinas gubernamentales. Nos pondremos en contacto con usted cuando su solicitud sea aprobada o si necesita proporcionar más información.

¿Qué sucede si no cumplo con la fecha límite de registro de votantes?

El último día para registrarse en línea para las elecciones generales es el 20 de octubre . Si se registra o reinscribe menos de 15 días antes del 4 de noviembre, debe completar el registro de votante el mismo día y solicitar su papeleta en persona en la oficina electoral de su condado o en su centro de votación.

¿Cómo cambio de partido político si ya estoy registrado?

Necesitarás volver a registrarte para votar.

¿Qué pasa si necesito información para votantes en un idioma que no sea inglés?

La oficina del secretario de estado tiene instrucciones para los votantes en los siguientes idiomas: español , hindi , chino , japonés , jemer , coreano , tagalo , tailandés y vietnamita . La oficina electoral de su condado podría ofrecer otros idiomas.

¿Cuándo recibiré mi guía para votantes?

La guía de información para votantes a nivel estatal está disponible en línea y se enviará por correo a los votantes en septiembre.

¿Sobre qué estoy votando?

El gobernador Gavin Newsom convocó elecciones especiales para votar sobre la Proposición 50, su medida para manipular los distritos electorales de California a favor de los demócratas en las elecciones intermedias de 2026. Su objetivo es contrarrestar la manipulación de los distritos electorales en Texas que el presidente republicano Donald Trump propuso para impulsar al Partido Republicano en las elecciones del próximo año.

¿Puedo salir del trabajo para votar?

Sí. California exige tiempo libre para votar si los empleados no tienen suficiente tiempo fuera del horario laboral . Puede tomarse todo el tiempo que necesite, pero los empleadores solo están obligados a pagar un máximo de dos horas.

Los empleadores pueden exigir un aviso previo. El tiempo libre debe ser al inicio o al final de su turno. Los empleadores deben publicar un aviso al respecto 10 días antes de las elecciones estatales .

¿Cómo puedo rastrear mi boleta?Conéctese a Internet y luego seleccione “Mi estado de votante” para verificar si su voto fue contado y, de no ser así, cuál fue el problema.

¿Qué debo hacer si marqué mal mi boleta o cometí algún error al votar?

Si aún no la ha entregado, puede cambiar su papeleta de voto por correo por una nueva en una oficina electoral , solicitar una nueva papeleta a un funcionario electoral en el centro de votación o votar con una papeleta provisional. Si envió su papeleta por correo o la entregó, no hay forma de solucionarlo. Comuníquese con la oficina electoral de su condado para obtener una nueva papeleta.

¿Qué pasa si la firma en mi boleta no coincide con la que está registrada?

Los funcionarios electorales del condado verifican las firmas del sobre de devolución con las de su tarjeta de registro de votante para garantizar que nadie intente emitir su voto indebidamente. La boleta se mantiene confidencial; se separa del sobre antes del recuento.

A los votantes que tienen papeletas con firmas faltantes o que no coinciden se les notifica y se les da la oportunidad de corregir el problema antes de que se certifique la elección.

¿Qué pasa si no recibo mi boleta?

Comuníquese con la oficina electoral de su condado.

¡Ayuda! Dejé mi papeleta en un buzón en el condado equivocado.

No se preocupe: el condado lo transmitirá a la oficina electoral correcta.

Olvidé separar el talón de mi papeleta. ¿Puedo abrir el sobre sellado y volver a cerrarlo yo mismo?

Puede hacerlo, pero la oficina del secretario de estado recomienda contactar a la oficina electoral de su condado . Ellos procesarán su boleta y podrán ofrecerle la mejor orientación sobre si debe reabrirla o simplemente dejar el talón adjunto.

