EEUU revoca visas de seis extranjeros por comentarios sobre Charlie Kirk

El gobierno de Donald Trump ha revocado las visas de seis extranjeros que, según funcionarios de Estados Unidos, hicieron comentarios despectivos o se burlaron de la muerte del activista conservador Charlie Kirk el mes pasado.

El Departamento de Estado dijo el martes que había determinado retirarles sus visas tras revisar sus publicaciones en redes sociales sobre Kirk, quien fue asesinado mientras hablaba en un campus universitario de Utah el 10 de septiembre.

El anuncio se produjo mientras Trump le otorgaba póstumamente el más alto honor civil de Estados Unidos: la Medalla Presidencial de la Libertad.

El gobierno estadounidense y sus partidarios han ido contra personas por sus comentarios sobre Kirk, lo que ha llevado al despido o a otras medidas contra periodistas, maestros y otros, generando preocupaciones sobre la libertad de expresión.

Los seis extranjeros a los que les revocaron sus visas estadounidenses eran de Argentina, Brasil, Alemania, México, Paraguay y Sudáfrica. No fueron identificados.

Trump y el secretario de Estado estadounidense, Marco Rubio, "defenderán nuestras fronteras, nuestra cultura y nuestros ciudadanos haciendo cumplir nuestras leyes de inmigración", dijo el Departamento de Estado. "Los extranjeros que se aprovechan de la hospitalidad de Estados Unidos mientras celebran el asesinato de nuestros ciudadanos serán expulsados".

El vicepresidente JD Vance y otros altos funcionarios de Estados Unidos han alentado a las personas a denunciar el lenguaje ofensivo sobre Kirk que vean en internet. En un tuit publicado el mes pasado, el subsecretario de Estado Christopher Landau pidió a los usuarios de redes sociales que lo copien en cualquier publicación relevante, diciendo que estaba personalmente "disgustado de ver a algunos en redes sociales alabando, racionalizando o minimizando el evento, y he instruido a nuestros funcionarios consulares a tomar las medidas apropiadas".

