Grupo árabe estadounidense demanda por nueva ley de California contra el antisemitismo

Un grupo de árabes estadounidenses presentó una demanda contra una nueva ley de California diseñada para proteger a los estudiantes judíos de la discriminación, argumentando que es inconstitucionalmente vaga y viola sus derechos de libertad de expresión.

El Comité Árabe-Estadounidense contra la Discriminación presentó la demanda federal el domingo en San José, buscando invalidar la ley que el gobernador Gavin Newsom firmó el mes pasado creando una Oficina de Derechos Civiles para ayudar a las escuelas a identificar y prevenir el antisemitismo. Los legisladores estatales aprobaron la ley mientras las tensiones políticas han aumentado en Estados Unidos debido a la guerra de Israel en Gaza.

La nueva ley, que entra en vigor el 1 de enero, no define el antisemitismo pero da a los educadores la impresión de que podrían ser acusados de discriminación "si exponen a sus estudiantes a ideas, información y materiales educativos que puedan ser considerados críticos del Estado de Israel y la filosofía del sionismo", según la demanda.

Jenin Younes, directora legal nacional del Comité Árabe-Estadounidense contra la Discriminación, afirma que la falta de orientación tiene un efecto inhibidor entre los educadores.

"Se autocensuran mucho de porque no saben qué les podría causar problemas", expresó.

La demanda fue presentada en nombre de maestros y estudiantes individuales en las escuelas públicas de California, y de los Educadores de Los Ángeles por la Justicia en Palestina.

En la demanda, el profesor de ciencias de secundaria Jonah Olson dice que los estudiantes en su distrito escolar rural, mayoritariamente cristiano, a menudo le preguntan qué significa ser judío. Él responde en parte diciendo que su judaísmo no incluye el apoyo al Estado de Israel, y ahora teme que eso pueda violar la ley.

Los padres que forman parte de la demanda dicen que temen que a sus hijos se les impida aprender sobre diferentes perspectivas sobre Israel, los palestinos y el Oriente Medio.

Los estudiantes en las escuelas públicas a nivel nacional están generalmente protegidos contra la discriminación a través de políticas estatales, federales y distritales, pero los partidarios de la ley dicen que necesitaban hacer más dado el aumento en el acoso y la intimidación de estudiantes judíos e israelíes.

La Liga Antidifamación, que apoya la nueva ley, dijo que el año pasado el grupo recibió 860 reportes de actos antisemitas como acoso, vandalismo y agresión en escuelas no judías a nivel nacional. El número es una disminución del 26% respecto al año anterior, pero mucho más alto que los 494 reportados en 2022.

