El panorama presupuestario de California es desalentador. Esto es lo que necesitas saber.

El gobernador Gavin Newsom abrió el 2025 con un pronóstico optimista : impulsado por $17 mil millones más en ingresos de lo planeado previamente, el estado tendría un modesto superávit de $363 millones para el año fiscal 2025-26, dijo a los periodistas en enero.

Pero la vida da un giro repentino.

Los incendios forestales de enero que arrasaron Los Ángeles obligaron al estado a gastar miles de millones de dólares en ayuda por desastres y a retrasar la declaración de impuestos de los residentes de Los Ángeles. El costo de Medi-Cal, el programa estatal de seguro médico para residentes de bajos ingresos, se disparó 6 mil millones de dólares más de lo previsto. Las políticas arancelarias intermitentes del presidente Donald Trump sacudieron la bolsa de valores , de la que California depende en gran medida para obtener ingresos fiscales. Además, el estado presentó una serie de demandas contra la administración Trump por su amenaza de retener fondos federales para asistencia alimentaria, recuperación ante desastres y otras subvenciones.

En mayo, Newsom ya no predijo un superávit modesto, sino un déficit de 12 mil millones de dólares.

Para tapar el hueco, Newsom inicialmente propuso recortes drásticos a Medi-Cal. Pero el presupuesto final que negoció con los legisladores estatales dependió en gran medida del endeudamiento interno, utilizando las reservas estatales y congelando la inscripción a Medi-Cal para inmigrantes indocumentados para evitar recortes profundos a otros servicios sociales.

Si bien los líderes demócratas culparon en gran medida a la administración Trump del problema presupuestario de California, la volatilidad de los ingresos estatales no es nueva. California depende en gran medida de la tributación de los ingresos y las ganancias de capital de las personas con altos ingresos, cuya fortuna a menudo depende de la bolsa. En 2022, el estado registró un superávit de casi 100 000 millones de dólares, seguido de un déficit proyectado de 56 000 millones de dólares durante los próximos dos años.

Perspectivas para 2026

Se proyecta que el déficit alcance casi 18 mil millones de dólares el próximo año, principalmente porque se espera que el estado gaste tanto dinero que compensaría, si no eclipsaría, los fuertes ingresos fiscales impulsados por un auge de la IA, dijo la Oficina del Analista Legislativo no partidista en su perspectiva fiscal el mes pasado.

Si la estimación se mantiene, será el cuarto año consecutivo durante el mandato de Newsom que California enfrenta un déficit a pesar del crecimiento de los ingresos.

Peor aún, el déficit estructural podría alcanzar los 35.000 millones de dólares anuales para el año fiscal 2027-28, afirmó la LAO.

California se enfrenta a un gasto adicional de 6 mil millones de dólares el próximo año, incluyendo al menos 1300 millones de dólares porque el estado ahora debe pagar más para cubrir los beneficios de Medi-Cal según el proyecto de ley presupuestaria de Trump. El estado también podría perder más fondos del gobierno federal para la vivienda y las personas sin hogar.

¿Cómo pueden los legisladores solucionarlo? Las opciones son limitadas, ya que el estado ya tomó medidas puntuales para equilibrar las cuentas. La LAO señala que resolver un problema presupuestario estructural persistente requiere encontrar fuentes de ingresos más sostenibles, realizar recortes drásticos, o ambas cosas.