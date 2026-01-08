Solo un carril abierto hacia México en San Ysidro durante la noche; habrá cierres hasta el 9 de enero

Para muchos de quienes viven en la región transfronteriza entre México y EE. UU., la Garita de San Ysidro es la ruta principal de acceso a San Diego. La Patrulla de Caminos de California (CHP) está alertando sobre fuertes afectaciones viales en la Interestatal 5 sur, cerca de la entrada a la Garita de San Ysidro, debido a obras viales programadas hasta el 9 de enero.

La Administración de Servicios Generales de EE. UU. (GSA) está coordinando el proyecto junto con Caltrans y la CHP. Los trabajos consisten en retirar los topes (reductores de velocidad) cerca de las casetas de inspección hacia el sur y reemplazar las barreras de concreto temporales por separadores permanentes, según un comunicado del capitán de la CHP, Reggie Williams.

El proyecto, con una inversión de $2.7 millones de dólares, tiene como objetivo "mejorar la seguridad y el flujo de tráfico" en el cruce fronterizo, señala el comunicado.

De acuerdo con la CHP, los trabajos se realizarán en dos fases e incluirán el cierre de carriles de la autopista y el cierre temporal de una rampa de acceso.

Fase 1: Comenzó el 6 de enero a las 9:00 p. m. y continuará hasta el 9 de enero a las 5:00 a. m. Durante este tiempo, el tráfico de la I-5 e I-805 sur se reducirá a menos carriles al acercarse a la frontera. Sin embargo, la rampa de salida de Camino de la Plaza y el acceso a Tijuana por El Chaparral permanecerán abiertos.

Fase 2: Está programada para iniciar el 9 de enero a las 5:00 a. m. e implicará el cierre continuo del carril del extremo este en la I-5 sur, a la altura del camellón central de la Garita de San Ysidro.

Se recomienda a los automovilistas planear su viaje con anticipación debido a los retrasos. La CHP sugiere utilizar la Garita de Otay o el transporte público en la medida de lo posible.

