¿Será este el año en que California hará obligatoria la educación preescolar?

En los últimos años, California se ha centrado en el ABC, el 1-2-3 y las ruedas del autobús, invirtiendo más de 5 mil millones de dólares en educación de la primera infancia.

Pero el kínder, un elemento básico de las escuelas primarias durante más de un siglo, sigue siendo opcional. A pesar de casi media docena de intentos legislativos para hacerlo obligatorio, California es uno de los 32 estados que no exige que todos los niños de 5 años asistan a la escuela.

Eso podría cambiar en el 2026. Los legisladores planean presentar un nuevo proyecto de ley para exigir la educación preescolar y confían en que tendrá mejor suerte que sus predecesores, que fracasaron en comisión o fueron vetados, en gran medida debido a su costo.

“Los niños necesitan estar rodeados de otros niños, necesitan aprender. Es importante”, dijo Patricia Lozano, directora ejecutiva de Early Edge California, organización que aboga por la educación infantil temprana. “No veo por qué California no puede lograrlo”.

Los datos, según los activistas, son contundentes. Los niños que asisten al kínder obtienen mejores resultados en matemáticas y lectura a partir del tercer grado, y mayores tasas de graduación de la preparatoria. También tienen menos probabilidades de ser suspendidos o abandonar la escuela más adelante.

¿Por qué algunos padres optan por no participar?

Si bien California exige que todos los distritos escolares ofrezcan kínder, no obliga a las familias a matricular a sus hijos. La mayoría lo hace, pero aproximadamente un 5% al año opta por no inscribir a sus hijos. Las razones varían: algunas familias creen que los niños no están preparados para los rigores de la escuela, mientras que otras están satisfechas con la situación actual de sus hijos, ya sea preescolar, guardería o quedarse en casa con la familia.

Las familias latinas son las menos propensas a enviar a sus hijos al kínder, según los datos. Lozano explicó que esto se debe a diversas razones: o bien no lo saben debido a la barrera del idioma; o bien tienen miedo de inscribir a sus hijos en la escuela por preocupaciones migratorias; o bien los padres trabajan tanto que no recibieron las notificaciones del distrito escolar; o bien una combinación de las tres. En cualquier caso, las escuelas necesitan mejorar su acercamiento a esa comunidad, afirmó.

Cecelia Kiss, maestra bilingüe de kínder del Distrito Escolar Unificado de la Ciudad de Sacramento, comentó que recientemente tuvo una alumna cuya madre fue deportada, y la niña no pudo asistir a la escuela porque no había nadie disponible para llevarla. Aunque le encantaba la escuela y la familia valoraba mucho la educación, era logísticamente imposible llevarla a la escuela. La escuela y la familia tardaron varias semanas en organizar el transporte.

“Para los latinos, la educación es fundamental. Queremos darles a nuestros hijos lo mejor posible”, dijo Kiss, quien también es madre de un niño de kínder. “Pero a veces no podemos con todo. Confiamos en maestros bondadosos que cuiden a nuestros hijos, que los ayuden a aprender y que los preparen para el primer grado”.

La senadora estatal Susan Rubio afirmó que el hecho de que el kínder no sea obligatorio desalienta a las familias ya desfavorecidas a matricular a sus hijos. En su experiencia, las familias latinas tienen un gran respeto por el sistema escolar público, y si este les dice que el kínder es opcional y, por lo tanto, no es una prioridad, “lo escuchan”.

Por eso ha propuesto dos proyectos de ley anteriores para hacer obligatorio el kínder. El estado debe transmitir a las familias un mensaje claro: la educación en la primera infancia es esencial para el éxito escolar y personal de los estudiantes, afirmó. El estado de California ya ha implementado el kínder de transición para todos los niños de 4 años, ha ampliado la educación preescolar financiada por el estado y ha añadido más plazas a su programa de guarderías subvencionadas. El siguiente paso debería ser reforzar el kínder, añadió.

El superintendente estatal de Instrucción Pública, Tony Thurmond, coincide con esta apreciación. Este mes, declaró que la obligatoriedad del kínder es una prioridad legislativa para 2026 y se comprometió a apoyar cualquier proyecto de ley que lo aborde. Varios legisladores afirmaron que considerarían patrocinar uno.

‘No es una necesidad urgente’

Los dos proyectos de ley anteriores de Rubio sobre jardines de infancia fracasaron: uno en el Comité de Asignaciones del Senado y el otro cuando el gobernador Gavin Newsom lo vetó. En su nota de veto, afirmó que apoya la educación temprana en general, pero que el estado no había presupuestado el costo, estimado en 268 millones de dólares anuales.

“Si bien la intención del autor es loable… es importante mantener la disciplina en lo que respecta al gasto, particularmente el gasto continuo”, escribió Newsom.

Numerosos grupos apoyaron los proyectos de ley, incluyendo la Asociación de Maestros de California (el sindicato de docentes más grande del estado) y varios distritos escolares. Sin embargo, tuvo algunos oponentes, en particular la Asociación de Educación en el Hogar de California. La oposición del grupo no se basaba en las ventajas del kínder en sí, sino en la capacidad del estado para despojar de derechos a los padres.

“La mayoría de los niños ya van al kínder. Pero algunos padres tienen buenas razones para dejar a sus hijos en casa”, dijo Jamie Heston, miembro de la junta directiva del grupo. “Los padres quieren tener la opción de decidir qué es lo mejor para sus hijos”.

La Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis no se ha pronunciado al respecto, pero en general se opone a las nuevas iniciativas que cuestan dinero, como la educación preescolar obligatoria. Es improbable que esta postura cambie si resurge un proyecto de ley sobre educación preescolar, declaró esta semana la vicepresidenta del grupo, Susan Shelley.

“Desde un punto de vista presupuestario, este año hay mucha presión para mantener el gasto bajo control”, dijo Shelley. “Este no sería un gasto único. Sería continuo. Y no hay una necesidad urgente de ampliar el jardín de infantes, en comparación con otras necesidades más apremiantes que enfrenta el estado en este momento”.

Bruce Fuller, profesor de educación en la Universidad de California en Berkeley y especialista en educación infantil temprana, afirmó que la Legislatura debería centrarse en las necesidades más urgentes de los menores de 6 años. Entre ellas se incluye cómo la implementación del kínder de transición ha provocado el cierre de muchos centros preescolares, dejando a muchos niños de 3 años sin lugares de cuidado diario. Además, Head Start enfrenta dificultades financieras y otros obstáculos impuestos por la administración Trump, incluyendo intentos de excluir a familias no ciudadanas. Y aunque California ha ampliado el acceso a la educación preescolar financiada por el estado, no hay suficientes familias que sepan que son elegibles.

“No hay tantas familias optando por no asistir al kínder, así que no es una gran necesidad”, dijo Fuller. “Hay preocupaciones más inmediatas”.

Brechas de aprendizaje entre los estudiantes

Aun así, Rubio confía en que un proyecto de ley sobre jardín de infantes tiene buenas posibilidades de aprobarse este año, en gran parte porque la Legislatura ha experimentado una rotación significativa desde la última vez que votó sobre un proyecto de ley sobre educación preescolar en 2024. Veintisiete nuevos senadores y miembros de la Asamblea fueron elegidos el otoño pasado.

Para Rubio, cuyos padres emigraron de México, el asunto es personal. Aunque a ella le fue bien en la escuela, a su hermano gemelo no. A temprana edad, lo asignaron erróneamente a educación especial, se retrasó y tuvo dificultades durante toda su etapa escolar, hasta que finalmente abandonó los estudios. Rubio cree que le habría ido mejor si hubiera recibido una educación infantil de alta calidad.

Ella también es maestra de primaria y ha visto la brecha entre los estudiantes que han asistido a preescolar, kínder tradicional y jardín de infancia, y aquellos que nunca se matricularon en la escuela hasta primer grado. Los niños que han asistido a jardín de infancia saben sostener un lápiz, escribir sus nombres, contar hasta 20, esperar por su turno y quizás incluso leer o hacer cálculos matemáticos básicos, comentó. Los que no han asistido se quedan muy atrás de sus compañeros y algunos nunca se ponen al día, añadió.

“Tengo recuerdos muy vívidos de mis alumnos rompiendo a llorar al final del año porque no pudieron hacer un examen. No sabían las respuestas, y es muy doloroso verlo”, dijo Rubio, quien está de licencia en su trabajo como maestra en el Distrito Escolar Unificado de Monrovia, en el condado de Los Ángeles. “Es duro para ellos y para los maestros, porque esos niños necesitan mucha ayuda adicional”.

Lozano dijo que cree que el proyecto de ley se aprobará con el tiempo. La iniciativa costaría dinero, pero el estado ahorraría dinero a largo plazo si más estudiantes tuvieran éxito en la escuela y se graduaran.

“Nos llevó 20 años conseguir el TK. Se necesita tiempo para cambiar de opinión y de políticas”, dijo Lozano. “El kínder ofrece muchísimos beneficios, especialmente para los niños que más lo necesitan. Creemos que los beneficios superan los costos”.

