La compañía eléctrica responsable del incendio de Eaton ha compensado a 82 víctimas dos meses después del inicio del programa

Tras poco más de dos meses, Southern California Edison ha logrado atraer a más de 1800 clientes a un programa de compensación destinado a resolver numerosas demandas contra la compañía por el mortal incendio de Eaton. Hasta el lunes, la compañía había presentado ofertas a 82 de los solicitantes, según informó Edison a CalMatters.

La portavoz de Edison, Kathleen Dunleavy, dijo que el ritmo del proceso de las aplicaciones está por delante de lo previsto.

Los sobrevivientes del incendio, que han estado brindando comentarios a Edison desde antes de que lanzara el programa de conciliación, aún tienen fuertes críticas al programa de indemnización de la empresa de servicios públicos, denominado ” Programa de Compensación para la Recuperación de Incendios Forestales “. Se quejan de que este programa exige a los participantes que renuncien a demandas contra la empresa y les impide solicitar más indemnizaciones por reclamaciones de salud relacionadas con incendios. Muchos afirmaron que los límites de pago del programa, que limitan la cantidad que pueden recibir los solicitantes, eran demasiado bajos y permitían a Edison pagar menos de lo que la compañía eléctrica podría adeudar si se le encontrara responsable del incendio.

El incendio de Eaton quemó 14,000 acres del condado de Los Ángeles en enero y causó la muerte de 19 personas. Si bien aún no se ha determinado la causa oficial, una teoría predominante es que el equipo de Edison provocó el incendio. El Departamento de Justicia de EE. UU. se encuentra entre quienes han culpado a la compañía eléctrica por el incendio.

El dinero del seguro y los ahorros personales se están agotando para quienes perdieron sus hogares, su sustento y a sus seres queridos en el incendio, afirman los sobrevivientes y activistas. Muchos se encuentran sin hogar o enfrentan inseguridad habitacional. Una encuesta

EditSign

estimó que el 80% de los residentes de Altadena seguían desplazados por el incendio en octubre. La Red de Sobrevivientes del Incendio de Eaton , una destacada organización de base, solicitó a EdisonEditSign

que proporcionara hasta $200,000 por hogar desplazado, “con base en costos verificados”, para ayudar a cubrir los costos de vivienda.

“Es responsabilidad de Edison resolver todo esto”, dijo Joy Chen, directora ejecutiva del grupo. “Es su responsabilidad”.

Hasta noviembre, se habían pagado aproximadamente $7.6 mil millones en reclamaciones de seguros relacionadas con el incendio de Eaton, según las cifras más recientes disponibles del Departamento de Seguros de California. Aproximadamente el 90% del pago correspondió a propiedades residenciales.

Edison ofreció un total colectivo de 34,4 millones de dólares para resolver las 82 reclamaciones, y ninguna de las ofertas fue rechazada, afirmó.

En una entrevista con CalMatters, Pedro Pizarro, director ejecutivo de Edison International, afirmó que aproximadamente la mitad de las reclamaciones que recibieron una oferta de Edison hasta diciembre fueron por pérdidas totales, y aproximadamente la otra mitad por daños causados por humo y cenizas. Si bien no proporcionó cifras específicas, Pizarro indicó que las reclamaciones se distribuyeron según la geografía, los niveles de ingresos y el valor de las viviendas. Muchas de las reclamaciones que recibieron ofertas forman parte de la opción de vía rápida del programa.

En una conferencia de prensa celebrada el 16 de diciembre por la red de sobrevivientes, los residentes desplazados hablaron sobre cómo la inestabilidad habitacional y la pérdida de sus hogares han afectado sus vidas. Gabriel González, propietario de una empresa de plomería, perdió su casa, su negocio y herramientas por un valor aproximado de $80,000 en el incendio. Vivió en su auto durante un largo periodo antes de recibir una pequeña ayuda financiera que le permitió vivir en un lugar de alquiler durante unos meses. Pero se espera que ese dinero se agote este mes.

“A partir del primero de enero probablemente volveré a estar en mi auto”, dijo en el evento.

Pizarro informó a CalMatters que Edison no proporcionará fondos a los residentes para vivienda fuera de su programa de compensación, alegando la necesidad de validar los gastos. La solicitud de la red de sobrevivientes para asistencia con los costos de vivienda se limitó a los costos verificables.

Una crítica al programa fue que los niños no reciben la misma compensación que los adultos. Bajo la versión actual del programa, los niños reciben entre el 50% y el 65% de la compensación que reciben los adultos por la pérdida de su residencia, dependiendo de la categoría del daño. Si su vivienda principal fuera destruida, los adultos recibirían $115,000 y los niños $75,000. Estas tarifas son ligeramente superiores a las de una versión preliminar del plan que Edison publicó en otoño.

Una carta abierta de la Red de Sobrevivientes del Incendio de Eaton en ese momento decía que dar a los niños una valoración inferior a la de los adultos “trata su sufrimiento como menor cuando, en realidad, es mayor”.

Pizarro dijo que Edison optó por una valoración más baja porque los niños a menudo no reciben tanto como los adultos en programas similares y los adultos “terminan asumiendo más responsabilidad y más costos” para el hogar y los “arreglos para los niños”.

“La realidad es que los adultos tienen una carga mucho mayor aquí”, dijo, “y por eso es justo que tengamos más compensación dirigida a los adultos”.

Otra frustración expresada por los afectados por el incendio fue la exigencia de que los participantes renunciaran a su derecho a demandar a la empresa. Los representantes legales de los sobrevivientes del incendio que demandaron a la empresa advirtieron que el programa de conciliación a través de Edison podría privar a las personas de cualquier indemnización por daños y perjuicios que un tribunal pudiera otorgar, así como de una posible compensación o supervisión médica a largo plazo.

“Estamos abordando esto como una forma de resolver litigios”, dijo Pizarro. “Es una forma de acuerdo legal, y los acuerdos legales suelen ser acuerdos que resuelven todos los asuntos; de lo contrario, no constituyen realmente una conclusión del litigio”.

