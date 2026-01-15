Muchos presos de California reciben una segunda oportunidad. La caída de la tasa de libertad condicional demuestra que eso no es una garantía.

Miles de presos en California comparecen cada año ante la Junta de Audiencias de Libertad Condicional con la esperanza de obtener la libertad. Es una situación desalentadora que implica un alto riesgo para todos los involucrados.

Los comisionados de libertad condicional deben cumplir con las normas legales, a la vez que consideran las cuestiones de rehabilitación, seguridad pública y los daños duraderos causados por el delito cometido. Los delincuentes condenados deben intentar presentarse con sinceridad , con todo y sus defectos, mientras se discuten abiertamente sus expedientes de custodia y evaluaciones de riesgo psicológico. Las víctimas y los fiscales asisten a las audiencias, generalmente para argumentar en contra de la libertad condicional. De vez en cuando, abogan por la liberación de la persona encarcelada.

Aparte del poder de veto del gobernador , las conclusiones de los comisionados suelen ser la última medida preventiva contra la liberación de un exdelincuente. Los comisionados reciben una capacitación exhaustiva y son muy cuidadosos al decidir si alguien es apto para la libertad condicional, como lo demuestra una tasa de reincidencia inferior al 3%, lo que significa que el 97% de los presos en libertad condicional nunca reinciden. Menos del 1% reincide por delitos de violencia contra otra persona.

Durante la última década, aproximadamente, California amplió las oportunidades de libertad condicional para las personas condenadas por delitos cometidos durante su juventud y para los presos de edad avanzada. El número anual de audiencias de libertad condicional aumentó de forma constante: de 5226 en 2018 a 9017 en 2022, antes de estabilizarse en unas 8000 en 2023 y permanecer en ese nivel. La población carcelaria del estado también se redujo significativamente durante esos años, de 128 000 en 2018 a unas 90 000 en la actualidad.

El Departamento de Correccionales y Rehabilitación de California ha intentado cambiar su modelo de encarcelamiento para centrarse en la liberación y la reinserción social de los reclusos jóvenes. Ofrecer mejores oportunidades a los reclusos jóvenes al inicio de su encarcelamiento puede ayudarlos a evitar los riesgos del consumo de drogas, la violencia y las pandillas en prisión. Los reclusos mayores generalmente tienden a superar su comportamiento delictivo previo con la edad.

Al incentivar los programas de rehabilitación, el tratamiento del abuso de sustancias y la educación superior, el sistema ahora aspira a ayudar a los delincuentes a trabajar productivamente hacia el crecimiento y la superación personal.

Pero al mismo tiempo, incluso con aparentemente muchas más oportunidades e incentivos, la tasa de éxito de los presos que solicitan ser considerados para la libertad condicional ha disminuido gradualmente: del 39% en 2018 al aproximadamente 35% entre 2019 y 2021, y a menos del 25% en 2025.

CalMatters conversó con expertos en libertad condicional para comprender la dinámica detrás de las cifras. Nadie pudo señalar una única razón para la significativa disminución en las tasas de concensión de las peticiones de libertad condicional; los expertos, en cambio, afirmaron que esta tendencia descendente puede atribuirse a diversos factores.

Esto es lo que descubrimos con esta investigación:

Algunos presos de edad avanzada tienen dificultades en las audiencias

Muchos presos mayores de California con cadena perpetua comenzaron sus condenas hace décadas, cuando las oportunidades de libertad condicional eran escasas. Creían, lógicamente, que no tenían esperanza de obtenerla. Muchos se quedaron atrapados en prisiones remotas sin acceso a programas de rehabilitación. Ahora enfrentan desafíos significativos para comprender y articular plenamente las pruebas de transformación personal que exigen los comisionados de libertad condicional, como la comprensión, el remordimiento y la responsabilidad.

“El número de personas mayores que ahora pueden optar a la libertad condicional está aumentando significativamente”, afirmó Lilli Paratore, directora de servicios legales de UnCommon Law, una organización que representa a decenas de aspirantes a la libertad condicional cada año sin costo alguno para los presos. “En 2013, solo el 19% de las audiencias eran para mayores de 60 años, pero ahora el 32% de las audiencias son para personas mayores de 60 años, y, por supuesto, esto refleja el envejecimiento de la población carcelaria”.

Aproximadamente 19,000 presos tienen 55 años o más, según la propuesta de presupuesto estatal que el gobernador Gavin Newsom publicó este mes.

Y a medida que estos presos mayores envejecen, su salud mental y física puede deteriorarse y afectar negativamente su capacidad para presentarse ante la junta de libertad condicional. En lugar de prepararse mejor con el tiempo, las reiteradas denegaciones de libertad condicional solo los dejan cada vez más frustrados, confundidos y desanimados.

Menos urgencia por parte de algunos jóvenes infractores

Los riesgos no son los mismos para los delincuentes sin cadena perpetua que cometieron delitos siendo menores de 26 años. La ampliación de las oportunidades de libertad condicional ahora les permite comparecer ante la junta después de 15 años. A diferencia de los condenados a cadena perpetua, saben que tienen una fecha de liberación predeterminada. Que les nieguen la libertad condicional podría significar esperar otros cinco o diez años para volver a casa, en lugar de potencialmente no ser considerados aptos para la libertad.

Además, es posible que los jóvenes no aprovechen al máximo esos primeros 15 años tras las rejas para rehabilitarse. Algunos lo hacen, pero muchos flaquean antes de descubrirse a sí mismos. Suelen ver su audiencia de libertad condicional como una oportunidad para cumplir una condena reducida, en lugar de como su única oportunidad de libertad.

En cambio, los delincuentes juveniles que cumplen cadena perpetua tienen su primera oportunidad de libertad condicional tras cumplir un mínimo de 20 o, más habitualmente, 25 años. Esto, naturalmente, les da más tiempo para madurar y prepararse para una audiencia. Aprecian la libertad condicional de una manera que quienes no cumplen cadena perpetua no pueden, ya que sus condenas son indefinidas.

Barra alta para los delincuentes sexuales

Los delitos sexuales generan el mayor escrutinio en las audiencias de libertad condicional y despiertan la mayor cantidad de alertas psicológicas. Debido a la dificultad para hablar abiertamente de estos delitos en grupos de discusión, especialmente en comunidades carcelarias, pocos programas de rehabilitación están diseñados para abordar los desencadenantes específicos, los factores causales y los sistemas de creencias erróneos que los sustentan.

“Hay muchos tipos diferentes de personas que cometen delitos sexuales por una gran variedad de razones, y una programación eficaz para estas personas debe adaptarse a ese problema específico”, dijo Jennifer Shaffer, exdirectora ejecutiva de la Junta de Audiencias de Libertad Condicional. “Así, por ejemplo, hay sádicos, personas que se excitan físicamente torturando a otras personas. Eso es muy diferente de alguien que tiene problemas de ira y los expresa básicamente dominando sexualmente a alguien”.

Debido a que es mucho más difícil para los delincuentes sexuales demostrar a la junta de libertad condicional la comprensión y transformación personal necesarias, los comisionados de libertad condicional tienen menos probabilidades de absolver a estos delincuentes por no considerarlos ya un “riesgo para la seguridad pública”.

Parte del problema radica en que a los agresores sexuales les resulta más difícil superar una evaluación de riesgo psicológico. “Por horrible que suene, es posible que en algún momento hayan equiparado el dolor con la excitación sexual, y romper esa conexión es realmente difícil y requiere una programación muy intensa”, afirmó Shaffer.

La huella digital de un prisionero

Los comisionados de libertad condicional revisan el expediente completo de una persona días antes de su audiencia y tienen la tarea de interpretar todos los hechos desde la perspectiva de la seguridad pública. Cualquier información, como registros de visitas, informes, gastos personales y más, podría considerarse pertinente.

“En los últimos años, el volumen de información que la junta analiza ha aumentado, aunque no esté necesariamente relacionada con el riesgo de violencia”, dijo Paratore. “Se centran cada vez más en el fraude (por desempleo) y la evasión de indemnizaciones. Analizan los historiales médicos. Analizan cada vez más la información confidencial.

“Lo que creen que deben considerar ha aumentado sin ningún tipo de parámetros, lo que ha resultado en que a más personas se les niegue la libertad condicional porque la junta no sabe interpretar correctamente esa información. Esto aplica especialmente a los historiales médicos.”

California comenzó a proporcionar tabletas electrónicas gratuitas a su población carcelaria en 2021, lo que garantiza que todas las llamadas telefónicas y mensajes de texto se monitoreen digitalmente y estén listos para su análisis y búsqueda mediante inteligencia artificial. Este tipo de registros detallados ahora se pueden identificar fácilmente y poner a disposición de los comisionados de libertad condicional.

Por ejemplo, se puede prestar más atención a cómo los presos obtienen dinero externo depositado en sus cuentas fiduciarias institucionales y cómo pagan el comedor y otros servicios. Tras la ayuda por la COVID-19 y la gran cantidad de solicitudes fraudulentas de desempleo en todo el estado, la actividad de las cuentas fiduciarias de algunos reclusos se puso en tela de juicio. Este mayor escrutinio atrajo una atención no deseada hacia otras posibles formas de mala conducta.

Fraude de restitución

Los tribunales penales pueden ordenar grandes cantidades de restitución cuando una persona es condenada, generalmente divididas en costos judiciales y honorarios por servicios a las víctimas. A los presos que adeudan restitución siempre se les deducirá el 50% de cualquier salario o ingreso hasta que la deuda se salde. Si una persona trabaja en una cocina por $80 al mes, se queda con $40. Lo mismo ocurre si su familia le envía $200. Recibirá $100 para gastar.

En particular, para los condenados a cadena perpetua por delitos violentos, la restitución puede ser bastante elevada y, al parecer, imposible de pagar mediante estas cuotas deducidas al 50%. Para evitar perder la mitad de su dinero, algunos presos piden a sus familiares y amigos que depositen dinero en las cuentas de otras personas que no deben restitución. Los presos acuerdan entre ellos una cuota de deducción mucho menor, generalmente del 20%, y reservan más dinero para la cantina.

Pero estas transacciones clandestinas ahora dejan una huella digital más profunda. Los comisionados de libertad condicional quieren ver a una persona mostrar arrepentimiento y ser consciente del impacto de su delito en las víctimas. Es una mala imagen que esa misma persona participe en la evasión de la restitución para ahorrar dinero.

“El tema de la restitución es lo único que se me ocurre para explicar realmente la disminución en la tasa de concesiones”, dijo Vanessa Nelson-Sloane, directora de Life Support Alliance, un grupo de defensa de los condenados a cadena perpetua, tanto encarcelados como excarcelados. “A veces, cuando se aprueba una nueva ley, una nueva población entra en el ciclo de libertad condicional, pero recientemente no ha habido leyes nuevas que cambien las consideraciones”.

“Estoy tan seguro de que es así porque eso es todo lo que oigo de la gente a la que se le niega: restitución, restitución, restitución”.

El reportero de datos de CalMatters Jeremia Kimelman contribuyó a esta historia.

Joe García es becario de California Local News.