‘La gente está enojada’: Primeros estacionamientos pagos en el Parque Balboa de San Diego generan ira

Durante décadas, los estacionamientos del Parque Balboa de San Diego estaban abarrotados, con filas de conductores que serpenteaban por los carriles en busca de un raro lugar libre.

El sábado pasado había muchos espacios abiertos, y el miércoles varios lotes estaban medio vacíos, mientras la gente hacía fila detrás de los quioscos para pagar las nuevas tarifas de estacionamiento.

Este mes, la ciudad de San Diego impuso las primeras tarifas de estacionamiento para este sitio cultural centenario, lo que provocó confusión y desprecio. Los museos informaron que las visitas disminuyeron un 20 % de inmediato, vándalos dañaron los parquímetros y los alcaldes del condado de San Diego instaron a la ciudad a revertir esta impopular política.

“Los impactos negativos del estacionamiento de pago en el Parque Balboa han sido inmediatos y mensurables”, declaró Jessica Hanson York, directora ejecutiva del Museo Mingei y presidenta de la Asociación Cultural del Parque Balboa, que representa a los museos del parque, en una conferencia de prensa el miércoles. “Nuestros visitantes lo están notando, al igual que nuestras instituciones culturales y museos en todo el parque”.

El alcalde de San Diego, Todd Gloria, dijo que las tarifas de estacionamiento proporcionarán ingresos estables para el parque y sus museos, y ayudarán a cerrar una brecha presupuestaria de la ciudad de aproximadamente $300 millones este año fiscal y $110 millones el próximo año.

“La alcaldesa Gloria, con el apoyo del ayuntamiento, tomó la difícil decisión de poner en marcha el programa el año pasado para crear una fuente de financiación específica para que el Parque Balboa, la joya de la corona de la ciudad, siga siendo un espacio especial para las generaciones futuras”, declaró Dave Rolland, portavoz de Gloria, en un comunicado a CalMatters. “Entendemos que este es un cambio importante, pero es necesario”.

Reacción instantánea

El programa de estacionamiento tuvo un comienzo difícil. Las estimaciones actuales de la ciudad para los ingresos por estacionamiento este año representan aproximadamente una cuarta parte de su objetivo original. Mientras tanto, los directores del museo advierten que la pérdida de ingresos por entradas podría superar con creces las ganancias, ya que las nuevas tarifas dificultan el acceso al parque.

“Creo que siempre hemos considerado los parques de nuestra ciudad y región más como algo sagrado que como una forma de equilibrar el presupuesto”, dijo Jim Kidrick, presidente y director ejecutivo del Museo del Aire y el Espacio de San Diego.

Incluso los días de entrada gratuita se vieron afectados. Los martes, el parque ofrece entrada gratuita a museos selectos para los residentes del condado de San Diego. Este mes, la participación disminuyó un 25 % en comparación con enero del año pasado, lo que la convierte en la asistencia más baja en una década, según Judy Gradwohl, presidenta y directora ejecutiva del Museo de Historia Natural de San Diego.

El personal y los voluntarios del parque están exentos de pagar, pero deben estacionarse en estacionamientos más lejos. Las autoridades del museo afirmaron que esto representa un problema de seguridad para el personal que trabaja de noche y una carga para los voluntarios.

“Mis voluntarios son casi exclusivamente personas mayores y traen trenes, herramientas y todo lo que usan a diario para operar las maquetas”, dijo Michael Warburton, director ejecutivo del Museo del Ferrocarril en Miniatura. “Es un reto para ellos traer todas estas cosas y luego encontrar un lugar para estacionar”.

El Ayuntamiento de San Diego está sintiendo la presión. Dos concejales que votaron a favor del programa ahora piden la suspensión de las tarifas de estacionamiento para residentes. El concejal Stephen Whitburn, cuyo distrito incluye el parque, votó en contra de las tarifas de estacionamiento , argumentando que desalentarían a familias, estudiantes y personas mayores de visitarlo. Ahora está redoblando su oposición.

“La gente se está perdiendo el disfrute y el enriquecimiento cultural del parque, y los museos están perdiendo los ingresos que financian sus exhibiciones y personal”, declaró Whitburn a CalMatters. “Me gustaría que el ayuntamiento llegara a un consenso para derogar las tarifas y restablecer el estacionamiento gratuito en el Parque Balboa”.

Lawrence Frank, profesor de estudios urbanos y planificación en la Universidad de California en San Diego, quien estudia políticas de transporte, cree que el cambio es inevitable. Frank, quien estudia los efectos negativos de la cultura del automóvil en la salud, afirmó que el nuevo sistema de pago de estacionamiento podría disuadir a los conductores y fomentar el uso del transporte público y la transitabilidad peatonal en los alrededores del parque.

“Es razonable”, dijo. “Es comparable a lo que se hace en otros lugares. No es único. Lo que es único es que era gratuito”.

San Diego no es el único estado que ha revisado las políticas de acceso gratuito a los parques. El verano pasado, la Junta de Supervisores de San Francisco votó a favor de imponer tarifas de estacionamiento en el Parque Golden Gate para recaudar fondos para su Departamento de Recreación y Parques. Mientras tanto, la administración Trump eliminó la entrada gratuita a los parques nacionales el Día de Martin Luther King Jr. y el Juneteenth, y añadió el cumpleaños del presidente Donald Trump a su calendario de días sin tarifa.

La joya de la corona de San Diego

San Diego reservó 1400 acres para el Parque Balboa en 1868, con el fin de crear un espacio urbano similar al Central Park de Nueva York, inaugurado una década antes. En 1915, el Parque Balboa albergó la Exposición Panamá-California, y su icónica arquitectura neocolonial tomó forma con extensas plazas, arcos españoles, fachadas talladas y azulejos moriscos.

El parque alberga actualmente 17 museos de arte, ciencia e historia, además del Zoológico de San Diego. Estos museos abarcan desde el Museo de Historia Natural de San Diego, con esqueletos de mastodontes y megalodones, y el Museo del Aire y el Espacio de San Diego, con un módulo de mando del Apolo y aeronaves históricas, hasta el Museo de Arte de San Diego y el Museo de Arte Timken, de acceso gratuito, que exhibe obras de antiguos maestros europeos.

Lugares más pequeños, como el Museo del Ferrocarril Modelo de San Diego y cabañas internacionales, atienden pasatiempos o culturas específicos, mientras que grupos de artes escénicas, un club de bridge y bolos sobre césped ofrecen actividades recreativas.

También es un lugar de encuentro para miles de habitantes de San Diego que caminan, hacen picnic o hacen turismo todos los días.

“Veo gente paseando a sus perros, empujando a sus bebés y reuniéndose con amigos para tomar un café”, dijo Hanson York.

Adriana Heldiz / CalMatters Un estanque de nenúfares con vistas al Edificio Botánico del Parque Balboa en San Diego el 21 de enero de 2026. Foto de Adriana Heldiz, CalMatters.

El estacionamiento tradicionalmente gratuito ha sido un atractivo, dijo Joyce Miller, residente de San Diego y voluntaria del Departamento de Policía de San Diego, en el parque el sábado.

“Cuando patrullamos aquí, todos los que nos hablaron dijeron que era el mejor lugar porque el estacionamiento era gratuito”, dijo Miller. “Es una gran ventaja para nosotros en San Diego y una excelente atracción turística”.

El mantenimiento y las operaciones del parque se financian con el fondo general de la ciudad de San Diego, pero Gloria quería crear una fuente de financiación directa. Inicialmente, propuso un plan que, según sus estimaciones, generaría $11 millones para el año fiscal en curso. El ayuntamiento revisó esa cifra a $15 millones, y luego redujo el plazo y la estructura de tarifas, lo que resultó en una estimación de ingresos de $2.9 millones para este año fiscal.

‘La gente está realmente enojada‘

Los directores del museo están molestos ante la noticia de que los ingresos del estacionamiento no se sumarán al presupuesto del parque (al menos este año), sino que cubrirán los gastos del fondo general, de modo que la ciudad pueda usar ese dinero para otros fines.

Los parquímetros cuestan $2.50 por hora y las tarifas diarias oscilan entre $5 y $16. Es menos que los estacionamientos comerciales, que pueden costar más de $30 por día en San Diego. Pero para quienes visitan el Parque Balboa semanalmente o incluso a diario, es excesivo, se quejan los críticos. Es una añadidura a la herida para quienes sufren la inflación, y para los residentes de San Diego se suma a las nuevas tarifas de basura y al aumento de las tarifas del agua.

San Diego se ha clasificado regularmente entre los mercados inmobiliarios más caros del país, y un análisis reciente reveló que solo el 1.6% de las viviendas en San Diego son asequibles para el hogar promedio. Los precios de la gasolina en California son aproximadamente un 50% más altos que en el resto del país, y hasta el jueves, los precios en San Diego eran 20 centavos más altos, con un promedio de $4.40 por galón, según la AAA.

En la ciudad de San Diego, los votantes aprobaron por un estrecho margen una medida para cobrar a los propietarios por la recolección de basura , que históricamente era asumida por la ciudad. Sin embargo, el costo final (43,60 dólares) fue al menos un 50 % superior a las estimaciones previas de entre 23 y 29 dólares por vivienda. Mientras tanto, los residentes de la ciudad pueden esperar un aumento del 14,7 % en las tarifas del agua el próximo año y del 14,5 % en 2027.

En otra medida controversial, el consejo aprobó una estructura de tarifas escalonadas, con tarifas más bajas para los residentes de la ciudad de San Diego y tarifas completas para todos los demás, incluidas las personas en otras partes del condado de San Diego.

Un grupo de alcaldes de otras ciudades protestó porque el Parque Balboa es un recurso regional.

“He visitado el Parque Balboa toda mi vida y es un valor regional”, dijo la alcaldesa de San Marcos, Rebecca Jones. “Los parques deberían ser gratuitos. Quienes más los utilizan son quienes realmente los necesitan: quienes viven en viviendas multifamiliares”.

Adriana Heldiz / CalMatters Visitantes caminan por el Parque Balboa en San Diego el 21 de enero de 2026. Foto de Adriana Heldiz, CalMatters

Los visitantes que llegaron al Parque Balboa el sábado estaban furiosos por las nuevas tarifas.

“Lo detesto”, dijo Caden Mays, estudiante de kinesiología de la Universidad Estatal de San Diego. “Muchas de las exhibiciones son gratuitas; es una pena que el estacionamiento cueste dinero”.

La caótica implementación de las tarifas de estacionamiento no hizo más que aumentar la animosidad pública. Kidrick, del Museo del Aire y el Espacio, describió el programa como mal concebido y “autocrático”.

“Alguien debe haber hecho una pasantía de seis meses en ACE Parking”, dijo.

Los residentes de la ciudad de San Diego tuvieron problemas para inscribirse para el descuento local, y muchos visitantes tuvieron problemas con quioscos de estacionamiento que presentaban fallas y brindaban instrucciones confusas, rechazaban tarjetas de crédito o devolvían a los usuarios a la página de inicio cuando intentaban pagar.

En represalia, vándalos dañaron al menos 10 estaciones de pago rociando sellador de espuma en las ranuras para tarjetas y monedas, según informó el agente Terrell Totten, portavoz del Departamento de Policía de San Diego. La reparación de cada una costó $400.

En otros incidentes, la gente rompió las pantallas de las estaciones de pago, esparció pintura verde sobre ellas y untó heces en una de ellas, dijo.

“Ha habido mucha controversia sobre el estacionamiento pago en Balboa Park últimamente, pero eso no les da a las personas el derecho de destruir los parquímetros”, dijo en un correo electrónico a CalMatters.

¿Que sigue?

Frank dijo que la ciudad podría lograr la aceptación pública de las tarifas, pero sólo si invierte el dinero en programas en el parque y en mejorar el acceso mediante el transporte público.

“Me parece muy razonable que se cobre el estacionamiento, pero debería haber cierta responsabilidad por el uso del dinero para asegurarse de que beneficie al parque y al público”, dijo.

Adriana Heldiz / CalMatters Un parquímetro en el Parque Balboa de San Diego el 21 de enero de 2026. Los líderes de la ciudad implementaron recientemente un nuevo programa de estacionamiento de pago en el parque, que está generando rechazo entre los residentes y visitantes frecuentes. Foto de Adriana Heldiz, CalMatters.

Reconoce que pertenece a una minoría. Los vecinos lo han rechazado al enterarse de que está de acuerdo con cobrar por estacionar en el Parque Balboa.

“Esta gente está furiosa”, dijo. “Muy, muy furiosa”.

Para suavizar el golpe para los usuarios regulares, San Diego ha ofrecido pases anuales de $150 para los residentes de la ciudad y $300 para otros visitantes del parque.

Hasta el lunes, la ciudad había emitido 2405 pases, incluidos 2236 para residentes, según Rolland, portavoz del alcalde. Gloria también indicó que revisaría los resultados del programa de tarifas de estacionamiento y haría los ajustes necesarios.

Peter Comiskey, director ejecutivo de la asociación cultural, instó a Gloria a revisar el programa de estacionamiento de inmediato, señalando las advertencias de los directores del museo de que los escasos ingresos por estacionamiento y la disminución de las visitas crean una espiral descendente.

“Esa espiral descendente podría convertirse rápidamente en una espiral de muerte, todo por unos pocos dólares en ingresos por estacionamiento”, dijo Comiskey. “Como región, como guardianes de este distrito cultural histórico, no podemos permitir que esto suceda”.

