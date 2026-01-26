Give Now
Quality of Life

Continúan las cancelaciones y retrasos de vuelos hacia y desde San Diego

Por City News Service
Publicado en January 26, 2026 at 12:47 PM PST
Screens show flight information inside San Diego International Airports Terminal 1 on Nov. 7, 2025.
Julia Dixon Evans
/
KPBS
Screens show flight information inside San Diego International Airports Terminal 1 on Nov. 7, 2025.
Read in English

Los vuelos en el Aeropuerto Internacional de San Diego volvieron a presentar cancelaciones y retrasos este lunes debido a la fuerte tormenta invernal que azota a gran parte de los Estados Unidos.

Afortunadamente, las cifras han bajado notablemente: para este lunes se reportaron 23 cancelaciones frente a las 79 del domingo, mientras que los retrasos disminuyeron de 47 a 15, según datos de FlightAware.

La mayoría de los vuelos afectados tenían como origen o destino la ciudad de Dallas y varios aeropuertos de la costa este.

Esta situación en San Diego ocurre en medio de miles de suspensiones de vuelos en todo el país, mientras la combinación de nieve, hielo y temperaturas bajo cero afecta a gran parte del territorio estadounidense. De acuerdo con los pronósticos, se espera que la tormenta, que comenzó el fin de semana, continúe durante estos días.

