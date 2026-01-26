Banderas del condado izarán media asta en reconocimiento a muertes relacionadas con ICE en Minnesota

La presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Terra Lawson-Remer, ordenó este domingo que todas las banderas de Estados Unidos y del Condado se icen a media asta en las propiedades del gobierno local. Esto, en memoria de las personas que perdieron la vida en Minnesota a manos de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE).

La orden estará vigente hasta que terminen las reuniones de la Junta de Supervisores programadas para esta semana, las cuales se prevé que concluyan el miércoles.

Lawson-Remer emitió la orden tras calificar como 'trágicas' las muertes de Renée Good y Alex Jeffrey Pretti, ocurridas durante recientes operativos de control migratorio federal en Minneapolis.

''Bajar la bandera hoy domingo es un reflejo de nuestro luto y de una alarma real'', declaró Lawson-Remer en un comunicado. ''El uso de la fuerza federal letal, sumado a la falta de supervisión, representa una ruptura constitucional que las comunidades de todo el país no pueden ignorar''.

