Sheinbaum pide explicaciones sobre labor de agentes estadounidenses muertos al norte de México

La presidenta mexicana Claudia Sheinbaum dijo el lunes desconocer cuál era la labor de los dos miembros de la embajada de Estados Unidos muertos la víspera en un accidente de tránsito en las montañas de Chihuahua, al noroeste de México, por lo que pedirá explicaciones tanto al gobierno estatal como al embajador estadounidense para confirmar que no se violó la ley.

"No fue un operativo que tuviera conocimiento del gabinete de seguridad", señaló Sheinbaum durante su conferencia matutina. "No estábamos enterados, fue una decisión del gobierno de Chihuahua... ellos tienen que tener autorización de la Federación para esta colaboración que se tiene a nivel estatal, necesariamente, así lo establece la Constitución".

El fiscal de Chihuahua, César Jáuregui, dijo el domingo que el accidente tuvo lugar por la mañana cuando dos oficiales instructores de la embajada y dos miembros de la agencia de investigación de su departamento regresaban de un operativo de destrucción de laboratorios clandestinos.

Los cuatro murieron cuando el vehículo supuestamente se salió de la carretera y cayó por un barranco en las escarpadas montañas de la sierra del estado, dijo el fiscal. Jáuregui indicó que los estadounidenses participaban en un entrenamiento habitual.

El embajador Ronald Johnson lamentó en sus redes las muertes y, aunque no mencionó cuáles eran sus labores, reconoció "su dedicación y sus incansables esfuerzos para enfrentar uno de los mayores desafíos de nuestro tiempo".

El gobierno de Estados Unidos tiene en la lucha contra contra los cárteles y el tráfico de drogas uno de sus principales objetivos y su presidente Donald Trump no ha dejado de presionar a México para que ofrezca más resultados en seguridad ni de lanzar insinuaciones sobre su deseo de actuar militarmente contra las organizaciones criminales mexicanas a las que calificó el año pasado de terroristas.

La presidenta insistió en que "no hay operaciones conjuntas en tierra, ni en aire" sino intercambio mutuo de información con el gobierno de Trump, una colaboración que se realiza dentro de un marco jurídico "bien establecido" y con todo el respeto a la soberanía mexicana.

Agregó que el gobierno contactó el mismo domingo al embajador Johnson y que este lunes pediría una reunión del diplomático con el secretario de Relaciones Exteriores para aclarar el tema.

El entrenamiento de distintos cuerpos de seguridad mexicanos por parte de Estados Unidos es algo habitual, pero sus actividades en territorio mexicano han sido objeto de un debate, agudizado en esta administración después de las acciones militares lanzadas por Trump en Venezuela e Irán.

La polémica más reciente, en enero, fue el cruce de versiones sobre si uno de los fugitivos más buscados por Estados Unidos, el ex deportista canadiense Ryan Wedding, fue arrestado tras entregarse en México o en un operativo binacional.

