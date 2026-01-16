Aumenta la ansiedad en la comunidad somalí de San Diego por la revocación del TPS

Nota: Para escuchar el reportaje en español, abre el video en Youtube y puedes cambiar la pista de audio en la configuración del video.

La revocación del Estatus de Protección Temporal (TPS) por parte de la administración Trump para los somalíes en el país afecta a unas 700 personas. Por lo tanto, esto se traduce en un número relativamente pequeño de personas aquí en San Diego.

Sin embargo, esto está conmocionando a la comunidad somalí local, que se estima es la segunda más grande del país después de Minnesota.

La mayoría de los somalíes en San Diego viven en City Heights, y allí se encuentra PANA, la Alianza para el Avance de los Nuevos Estadounidenses.

El director de Organización de PANA, Rahmo Abdi, afirmó que la acción del gobierno es racista, injusta y dañina para todos los somalíes de aquí y de todo el país.

Matthew Bowler PANA Director of Organizing Rahmo Abdi is shown outside the PANA office in City Heights on January 14, 2026.

Executive Director of CAIR , the Council on American Islamic Relations, San Diego chapter Tahzeen Nizam said the TPS revocation for Somalis is just the latest move by the administration that is based in bigotry and politics, as opposed to the law. She said the Minnesota chapter of CAIR has filed a lawsuit against the action.

“La mayoría de estas personas provenían de zonas de guerra, escapando de la persecución, y llegaron a Estados Unidos para ser liberadas. Para ellas, la revocación de su estatus y el regreso a Somalia será peligroso”, declaró Abdi.

Tahzeen Nizam, directora ejecutiva de CAIR (Consejo de Relaciones Islámicas Estadounidenses), capítulo de San Diego, afirmó que la revocación del TPS para los somalíes es solo la última medida del gobierno, basada en la intolerancia y la política, en contraposición a la ley. Nizam indicó que el capítulo de CAIR en Minnesota ha presentado una demanda contra esta medida.

Estamos consternados por esta medida, porque se trata de imponer medidas, de eliminar los mecanismos legales que impiden que cualquiera pueda inmigrar legalmente. Nos preguntamos: "¿Por qué muchos de nuestros amigos no dicen que no entran legalmente?". Bueno, están intentando implementar medidas legales para la inmigración, y ustedes están quitándoles eso", dijo Nizam.

Matthew Bowler Executive Director of CAIR San Diego, Tahzeen Nizam, is shown at the CAIR office on January 14, 2026.

Tras la medida de la administración Trump, la secretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Kristi Noem, afirmó que las condiciones en Somalia han mejorado hasta el punto de que ya no es tan peligrosa como antes.

Sin embargo, el Departamento de Estado aún mantiene al país en el Nivel 4 de "no viajar", el nivel más alto de advertencia de viaje. La administración ya ha revocado el TPS para venezolanos y haitianos. La revocación para Somalia entra en vigor el 17 de marzo. Sin embargo, se prevén demandas, lo que retrasaría su implementación.