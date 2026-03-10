El papa acepta la renuncia de obispo arrestado por presuntos delitos financieros

El papa León XIV ha aceptado la renuncia del obispo caldeo de San Diego, California, una decisión anunciada el martes por el Vaticano después de que el obispo fuera arrestado bajo acusaciones de malversación de fondos y lavado de dinero.

El obispo Emanuel Shaleta se declaró no culpable de 17 cargos graves durante su comparecencia de lectura de cargos en un tribunal de California el lunes. Muchos de sus simpatizantes estuvieron presentes. Está acusado de malversar 270.000 dólares de la Catedral Caldea Católica de San Pedro en El Cajon.

La policía del Condado de San Diego informó la semana pasada que había detenido a Shaleta el 5 de marzo en el Aeropuerto Internacional de San Diego cuando intentaba salir del país. Indicó que actuó después de que alguien de la iglesia de Shaleta proporcionara una declaración y documentación "que mostraban una posible malversación de fondos de la iglesia".

El juez fijó la fianza en 125.000 dólares. El fiscal Joel Madero declaró que Shaleta representaba un riesgo de fuga, pero su abogada indicó que el vuelo estaba planeado con antelación.

Durante una misa reciente, Shaleta abordó las acusaciones en su contra, diciendo que "nunca he abusado ni un centavo del dinero de la iglesia".

"Por el contrario, he hecho todo lo posible por preservar y administrar adecuadamente las donaciones de la iglesia", dijo en ese momento.

La abogada de Shaleta, Sharon Appelbaum, señaló que planeaba demostrar que las acusaciones eran falsas. Los sacerdotes de la Eparquía Caldea Católica de San Pedro Apóstol emitieron un comunicado en solidaridad con Shaleta.

Madero, el fiscal, apuntó que las acusaciones contra Shaleta están relacionadas con pagos mensuales de alquiler de más de 30.000 dólares de un inquilino del salón social de la iglesia que presuntamente faltaban. Dijo que había discrepancias en las cuentas de la iglesia y que Shaleta "proporcionó relatos completamente irrazonables de adónde iba ese dinero" y no pudo dar pruebas de adónde fue.

El Vaticano señaló en su boletín diario el martes que el pontífice había aceptado la renuncia de Shaleta conforme al código de derecho canónico para las iglesias de rito oriental, que permite que el papa acceda si un obispo pide dejar el cargo.

León aceptó la renuncia cuando Shaleta la presentó en febrero, pero no se hizo un anuncio hasta el martes, de acuerdo con la embajada del Vaticano en Washington. La Santa Sede aparentemente esperó para anunciar la decisión a fin de evitar interferir con la investigación policial.

León nombró al obispo Saad Hanna Sirop como administrador temporal.

Shaleta, de 69 años, fue ordenado sacerdote de la Iglesia Caldea Católica en Detroit en 1984. Fue designado para la rama de San Diego de la Iglesia católica de rito oriental en Estados Unidos en 2017.

___________________________________

La cobertura de temas religiosos de la Associated Press cuenta con apoyo de The Conversation US, con fondos de la Lilly Endowment Inc. La AP es la única responsable del contenido.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

