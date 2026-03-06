El primer parque gratuito de fútbol callejero de San Diego abre al público

Nota: Puedes cambiar el idioma a español en la configuración del video en Youtube.

Jugadores jóvenes corren por nuevas y pequeñas canchas de futbol con pasto sintético en un cálido día de invierno en City Heights.

Muros y redes mantienen a los jugadores y a los balones dentro de las canchas. A los lados del campo hay una casa club y una cancha de futsal de asfalto que todavía está en construcción.

Este es el nuevo Adam R. Scripps Street Soccer Park, ubicado en la secundaria Horace Mann.

Jacob Aere / KPBS Low walls and netting surround the new turf fields at Adam R. Scripps Street Soccer Park, Feb. 25, 2026.

Apenas lleva unas semanas abierto, pero ya es muy popular.

“La mayoría de los niños que normalmente se van a casa después de la escuela, los veo venir aquí a jugar con sus amigos, o a echar porras, mirar los partidos o meterse a jugar”, dijo Asiimwe Mugisa, estudiante de octavo grado.

Él ha estado usando el nuevo parque junto con sus amigos y compañeros de clase durante horas todos los días después de la escuela.

“Es como un lugar cercano donde todos podemos reunirnos sin tener que preocuparnos por cómo llegar o por si los papás de alguien no lo dejan venir porque está muy lejos”, dijo Mugisa. “La mayoría vivimos cerca de esta zona, así que es fácil venir a jugar aquí”.

Jacob Aere / KPBS A group of young kids play soccer on the turf fields at Adam R. Scripps Street Soccer Park, Feb. 25, 2026.

Ahora tiene la oportunidad de perfeccionar sus habilidades en un deporte que muchas veces presenta barreras económicas. En Estados Unidos, el futbol juvenil puede costar cientos e incluso miles de dólares al año.

“Una de las principales razones por las que todavía no me he unido a un equipo o a un club de futbol es por el dinero, los costos y los viajes y todo eso”, dijo Mugisa.

El nuevo parque es administrado por Street Soccer USA. La organización dice que su objetivo es ofrecer una alternativa al modelo de “pagar para jugar” en el futbol juvenil, especialmente para quienes viven en o por debajo de la línea de pobreza.

Reed Fox, director del capítulo de Street Soccer USA en San Diego, dijo que el de Horace Mann es su primer parque en la ciudad.

“Son gratuitos y están abiertos a la comunidad. Además, nos permiten a nosotros y a nuestros socios ofrecer programas gratuitos”, dijo.

Jacob Aere / KPBS The walls of the turf field display Street Soccer USA, Feb. 25, 2026.

Fox explicó que Street Soccer USA busca aprovechar el impulso rumbo al próximo Mundial de la FIFA, que comenzará este junio en Estados Unidos, México y Canadá.

“Esto forma parte de la campaña Street Soccer USA 26 for 26, que busca construir 26 de estos parques de futbol callejero en todo el país a tiempo para el Mundial de 2026”, dijo Fox.

El parque está disponible para la secundaria Horace Mann durante el horario escolar.

Después de clases está abierto al público de 4 p.m. a 9 p.m., y los fines de semana de 9 a.m. a 9 p.m.

Jacob Aere / KPBS A group of young kids watch players on the field from the sidelines at Adam R. Scripps Street Soccer Park, Feb. 25, 2026.

Fox dijo que entre 100 y 200 miembros de la comunidad utilizan las instalaciones cada día.

“Hay programas para estudiantes de secundaria, preparatoria y primaria, programas específicos para niñas, partidos informales para mujeres, partidos mixtos para adultos. También comenzamos un programa gratuito para miembros del ejército y veteranos que entrenan aquí”, explicó.

Hailey Gutiérrez, estudiante de noveno grado, usa regularmente las canchas de fútbol. A menudo juega en partidos mixtos. Cuando habló con KPBS, llevaba puesta una camiseta de fútbol y un collar con un balón y su nombre.

“Mi papá ha jugado fútbol toda mi vida y cuando no podía jugar, se dedicaba a entrenar. Se convirtió en mi entrenador cuando yo tenía seis años, y desde ahí desarrollé una gran pasión por el fútbol”, dijo Gutiérrez.

Jacob Aere / KPBS Hailey Gutierrez wears a soccer jersey and necklace at the new Adam R. Scripps Street Soccer Park, Feb. 25, 2026.

Ella juega fútbol para Crawford High School, justo al otro lado de la calle del parque. Pero contó que antes se aburría los fines de semana y durante la temporada baja porque no tenía un campo donde jugar.

“Desde que esto abrió, todos mis días están llenos. Estoy muy emocionada. Cuando tengo mucha energía, vengo aquí a sacarla. Cuando siento alguna emoción —como enojo o estrés— vengo aquí para despejar mi mente”, dijo.

En el parque, Gutiérrez juega fútbol de una forma un poco distinta a como lo hace en el equipo de la preparatoria, donde juegan 11 contra 11.

“Aquí jugamos con reglas de futsal. Básicamente significa que hay de cuatro a cinco jugadores por equipo”, explicó el entrenador de Street Soccer USA, Kailen Aldridge.

Street Soccer USA / Reed Fox A group of young girls gather on the turf at the new Adam R. Scripps Street Soccer Park in this undated image.

Pero esa no es la única diferencia en este estilo de juego, dijo. En el parque de fútbol callejero, los jugadores también pueden rebotar el balón contra las paredes.

Además, explicó que si un equipo patea el balón fuera de la cancha y este queda atrapado en la red que está arriba, el equipo contrario reinicia el juego colocando el balón en el suelo y pateándolo.

Es una especie de mezcla entre futsal y fútbol en cancha cerrada, dijo Aldridge.

Añadió que su trabajo va más allá de enseñarles a los jugadores las reglas del juego. También ofrecen entrenamientos individuales y otras actividades.

Jacob Aere / KPBS Street Soccer USA Coach Kailen Aldridge talks in front of the clubhouse at Adam R. Scripps Street Soccer Park, Feb. 25, 2026.

“Si solo están jugando partidos informales, nosotros arbitramos. Nos aseguramos de hablar con los chicos, ver cómo les fue en su día. A veces también dirigimos prácticas”, dijo Aldridge.

La entrenadora explicó que cada semana publican en su página de Instagram un nuevo calendario con los horarios de las diferentes organizaciones que utilizan el parque.

“Si no hay un horario reservado para ciertos grupos, entonces queda abierto para juego libre. Así que cualquiera puede venir en cualquier momento”, dijo.

Fox señaló que un espacio como este no había existido antes en la región.

Jacob Aere / KPBS A young boy prepares to kick a soccer ball at Adam R. Scripps Street Soccer Park, Feb. 25, 2026.

Fox explicó que el parque fue fundado y es financiado gracias a la Adam R. Scripps Foundation. La Alex Morgan Foundation también contribuye con apoyo económico para ofrecer programas gratuitos de fútbol para niñas.

Fox espera que este sea el primero de muchos parques de fútbol callejero que construyan en San Diego. Actualmente están buscando desarrollar un segundo espacio en Linda Vista.

“Creo que no hay mejor ciudad en el país para el fútbol callejero y para lo que hacemos, por la pasión que existe aquí por el fútbol, pero también por la desigualdad que hay en este deporte y la falta de espacios como este para jugar y de programas gratuitos para los jóvenes”, dijo.

Fox agregó que en los próximos meses la casa club del parque ofrecerá servicios educativos.

Estos incluirán apoyo con tareas escolares y con solicitudes universitarias. También planean colaborar con socios locales para ofrecer servicios de búsqueda de empleo.

