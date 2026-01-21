El último derrame de aguas residuales en Tijuana resalta la “urgente necesidad” de poner fin a la crisis

Nota: Para escuchar el reportaje en español, abre el video en Youtube y puedes cambiar la pista de audio en la configuración del video.

Tras el derrame de millones de galones de aguas negras hacia San Diego a través del Río Tijuana, funcionarios federales informaron este lunes que los flujos tóxicos finalmente se detuvieron.

La Comisión Internacional de Límites y Aguas (CILA), que supervisa el tratamiento de parte de las aguas residuales de Tijuana al norte de la frontera, señaló que el derrame comenzó el jueves por la noche. La causa fue el colapso de una tubería principal de drenaje en el este de Tijuana: el Colector Insurgentes. Esta infraestructura tiene unos cinco kilómetros de largo y transporta cerca de 900 litros de aguas residuales por segundo, lo que lo convierte en un sistema esencial para Tijuana, según la CESPT.

En una publicación realizada el lunes en X, la CILA agradeció la “urgencia de México por completar este proyecto en 3 días, en lugar de los 10 que se estimaron originalmente para las reparaciones”.

De acuerdo con la comisión, cada día brotaron hacia San Diego unos 11 millones de galones adicionales de aguas residuales sin tratar a través del cauce del río.

Varios residentes acudieron a las redes sociales para expresar su frustración por los olores fétidos que siguieron al derrame.

Entre ellos estaba Bobbi Otero, residente de Nestor, quien vive con su familia cerca del valle del Río Tijuana. El olor a drenaje penetró en su casa la semana pasada, y no es la primera vez que sucede.

“Cuando se pone muy mal, siento que hasta puedo saborearlo”, comentó. “Vienes manejando a media milla de distancia... traes las ventanas abajo porque es un día hermoso en San Diego y, de pronto, ahí está el olor”.

El derrame de la semana pasada es el más reciente de muchos ocurridos en la última década, y se da en medio de obras de reparación en ambos lados de la frontera. Sin embargo, quienes viven y trabajan en las comunidades afectadas del sur del condado sienten que el alivio aún está muy lejos.

“Seguimos viendo estas fallas de infraestructura que tienen un impacto inmediato, no solo en nuestro medio ambiente, sino también en la salud pública de la gente que vive cerca del valle del Río Tijuana”, señaló Phillip Musegaas, director ejecutivo de la organización ambiental San Diego Coastkeeper.

Musegaas afirmó que el colapso “resalta la necesidad urgente de hacer que México rinda cuentas, de seguir presionando para que las reparaciones se hagan más rápido y de asegurar que revisen todo el sistema; porque, según entiendo, este incidente no era una prioridad hasta que volvió a fallar por completo”.

Añadió que la población de ambos lados de la frontera merece mayor transparencia sobre cómo se priorizan los arreglos.

“¿Se basan en el riesgo de falla o están atendiendo primero las partes más dañadas? Esas son preguntas que, lamentablemente, no tienen respuesta y el público necesita saberlo”.

“Are they doing this based on risk of failure or are they looking at the worst parts of the system first,” said Musegaas. “Those are all questions that, unfortunately, we don’t have answers to and the public needs to know that.”

Por otro lado, la semana pasada, el representante Juan Vargas y el senador Alex Padilla anunciaron la obtención de casi 3.5 millones de dólares para proyectos de control de basura y sedimentos en el valle del Río Tijuana.

“Estos fondos nos ayudarán a seguir combatiendo la contaminación y a reducir el riesgo de inundaciones”, declaró Vargas en un comunicado.

