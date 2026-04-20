“Es caótico y ajetreado”: cómo las familias se las ingenian para el cuidado después de clases

Amber Drucker es una madre trabajadora con tres hijos en La Mesa. Sus hijas de 10 y 8 años salen de la escuela antes de que ella termine su jornada laboral, esto la coloca en el centro de la crisis del cuidado infantil en Estados Unidos.

Tenía algunas opciones, pero ninguna era segura.

Una opción era inscribirlos en el programa de servicios estudiantiles extendidos (ESS, por sus siglas en inglés) del distrito escolar de La Mesa–Spring Valley. El cuidado después de clases cuesta 66 dólares por semana, por niño, más una cuota de inscripción. Es gratuito para estudiantes sin hogar, de bajos ingresos o en custodia temporal.

Pero los lugares en ESS son limitados, y conseguir uno requiere preparación… y suerte.

“Cuando sale ese correo, pones un recordatorio en el calendario, o si eres como yo, pones varios”, dijo Drucker.

Le aparece una alerta en el celular dos días antes de que abran las inscripciones, luego un día antes, y otra el mismo día. Llena con anticipación los nombres de sus hijos y la información de contacto de emergencia.

“Es como comprar boletos en preventa para los Rolling Stones”, dijo Drucker.

Este año, la suerte no estuvo de su lado. Así que tuvieron que recurrir a un Plan B al que muchas familias terminan acudiendo: apoyarse en los abuelos.

No siempre funciona de manera fluida. La mamá de Drucker maneja desde Santee hasta La Mesa para recoger a los niños después de la escuela, alrededor de las 2:15. Esa es la hora de la siesta para la niña de tres años, que puede quedarse en el preescolar en City Heights hasta las 5:30.

“Entonces nada de eso fluye bien”, dijo Drucker.

Drucker tiene un calendario familiar en Google donde padres y abuelos se coordinan para recoger a los niños. Si cambian los horarios de los abuelos, también cambia el plan. Su chat grupal se llama “The Baby-Sitters Club”.

“Si tienen algo —citas médicas, lo que sea—, pues estamos un poco a su disposición porque nos están haciendo el favor”, dijo Drucker. “A veces tengo que mover mis horarios de trabajo y trabajar más tarde en la noche sólo para poder recoger a los niños.”

'La tensión en el sistema'

Funcionarios del distrito escolar de La Mesa–Spring Valley dicen que entienden la situación de Drucker. Más de 2,700 niños asisten actualmente a ESS en el distrito, y hasta abril, 568 estaban en lista de espera.

Pero hay límites para cuánto pueden expandirse, dijo Deann Ragsdale, subintendente del distrito.

“Si pudiéramos atender a todos los padres que lo quieren o lo necesitan, estaríamos operando la escuela todo el día, de seis a seis”, dijo Ragsdale. “Como mamá que tuvo que pagar cuidado antes y después de la escuela para mis hijos, lo entiendo. Es caro.”

Como otros proveedores de cuidado infantil, el programa ESS del distrito debe cumplir con proporciones de personal establecidas por el estado para poder recibir financiamiento. Agregar más lugares implicaría contratar más personal y abrir más salones.

“En algún momento crecimos demasiado y dijimos: ‘Esto ya es demasiado grande, tenemos que reducir un poco para sentir que lo estamos operando bien’”, dijo Ragsdale. “Y creo que eso es parte de la tensión en el sistema.”

La rotación de personal también es un reto. Los puestos en ESS son de nivel inicial y suelen ser ocupados por estudiantes universitarios, cuyos horarios cambian cada semestre. Seis años después de la pandemia, todavía compiten con empleos remotos que la gente puede hacer desde casa.

Jennifer Montez supervisa el programa ESS del distrito. Ella y su equipo visitan preparatorias locales para hablar con estudiantes de último año sobre vacantes y realizan entrevistas simuladas.

“Buscamos maneras dentro de la comunidad para mantener el programa en marcha y asegurarnos de tener gente trabajando con estudiantes que realmente quiera estar aquí”, dijo Montez. “Porque puedes conseguir un trabajo en In-N-Out por 20 dólares la hora, pero esto es mucho más gratificante y además se adapta a sus horarios escolares.”

Por ahora, padres como Drucker tienen que intentar de nuevo conseguir uno de esos lugares o seguir armando, semana a semana, un plan para recoger a sus hijos.

El alto costo de vida la ha hecho considerar mudarse fuera de San Diego. Pero eso implicaría dejar atrás una sólida red de apoyo de abuelos y amigos.

“Tengo una red de apoyo enorme”, dijo Drucker. “Y no la doy por sentada.”