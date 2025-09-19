Gobernador Gavin Newsom renueva su enfoque en el bienestar de los hombres jóvenes tras la muerte de Charlie Kirk

El gobernador de California, Gavin Newsom, elogió el martes al activista conservador Charlie Kirk por su capacidad de conectar con hombres jóvenes y sugirió que miembros de su propio partido deberían hacer lo mismo.

“Creo que mi partido no ha invertido tanta energía como debería en este espacio”, dijo Newsom en la preparatoria Florin en Sacramento.

Las declaraciones llegaron poco después de que anunciara una iniciativa estatal para “apoyar el bienestar de los hombres jóvenes”. El plan pide que 10,000 hombres en todo el estado se ofrezcan como mentores, entrenadores y tutores en colaboración con la división California Volunteers de su administración, citando el aumento en las tasas de suicidio y el estigma en torno al apoyo a la salud mental.

“Tenemos una epidemia de soledad y gran parte de eso se está manifestando y expandiendo en línea de maneras muy profundas y con consecuencias, y la semana pasada solo lo subrayó aún más”, dijo Newsom, refiriéndose a la muerte de Charlie Kirk ocurrida hace menos de una semana.

Un joven de 22 años de Utah fue acusado del asesinato el martes.

Newsom había tenido a Kirk como invitado en el episodio inaugural de su pódcast This is Gavin Newsom, lanzado a principios de este año. Contó a los reporteros que estaba “tratando de aprender” sobre el alcance de Kirk entre los votantes jóvenes para entender cómo los demócratas podrían aplicar tácticas similares.

“¿Por qué fue Charlie mi primer invitado? Porque reconocí su influencia no solo en la última elección y cuántos jóvenes escucharon el llamado y respondieron al llamado para organizarse en los campus y apoyar el diálogo y los principios de organización que Charlie Kirk promovía y defendía”, dijo el gobernador.

La iniciativa de Newsom sobre los hombres jóvenes llega antes de una esperada candidatura presidencial y podría indicar su deseo de acercarse a un grupo demográfico con el que los demócratas han tenido dificultades en los últimos años.

Joel Cooper forma parte de ese grupo. El estudiante de 18 años del Folsom Lake College es presidente del capítulo local de Turning Point USA, la organización que Kirk fundó hace más de una década cuando era muy joven. Cooper asistió la semana pasada a una vigilia por Kirk en Sacramento State.

“He escuchado a Charlie y sus pódcasts desde que tenía doce años. He visto sus videos, me encanta”, dijo Cooper.

Riley Palmer de CapRadio contribuyó a este reportaje.

