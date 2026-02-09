La EPA promociona esfuerzos bipartidistas para limpiar el río Tijuana

Estados Unidos y México están acelerando los planes para limpiar el río Tijuana y considerando medidas provisionales para proteger la salud pública, dijo el administrador de la Agencia de Protección Ambiental de Estados Unidos (EPA, por sus siglas en inglés), Lee Zeldin, en una reunión en San Diego con líderes locales y miembros del Congreso el pasado jueves.

“Este es un esfuerzo no partidista y bipartidista para trabajar juntos por un bien común muy importante para millones de estadounidenses que han estado esperando este alivio durante décadas”, dijo Zeldin.

La contaminación por aguas residuales del río transfronterizo ha afectado a Imperial Beach, Coronado y otras partes del sur del condado de San Diego durante décadas, enfermando a nadadores y surfistas, obligando al cierre de playas locales y poniendo en peligro a los Navy Seals que entrenan en Coronado.

A medida que la población de Tijuana crecía y las plantas de tratamiento de aguas residuales a ambos lados de la frontera fallaban, cientos de millones de galones de aguas negras sin tratar se vertían al océano. El río contaminado también emite sustancias químicas transportadas por el aire, como el maloliente gas de sulfuro de hidrógeno, que causa problemas respiratorios y otras dolencias en las comunidades vecinas.

Tras décadas de descuido y el agravamiento de la contaminación, las autoridades mexicanas y estadounidenses han avanzado recientemente hacia una solución. El año pasado, ambos países firmaron dos acuerdos más que detallan las mejoras en la infraestructura necesarias para controlar la contaminación. El gobierno federal ha destinado 653 millones de dólares al problema, según el representante Scott Peters, demócrata por San Diego, quien calificó la contaminación del río Tijuana como “la mayor catástrofe ambiental del continente americano”.

A pesar de los recortes del presidente Donald Trump a otros programas federales y sus conflictos con California, el dinero ha seguido fluyendo para la limpieza del río Tijuana. Demócratas y republicanos, reunidos el jueves, coincidieron en la urgencia del problema y la necesidad de inversiones para resolverlo.

“Nadie sabría a qué partido pertenecemos oyendo en esta conversación”, dijo el representante Mike Levin, demócrata de San Clemente y Carlsbad. “Es inusual. Es refrescante, pero creo que también es necesario para resolver un problema de esta magnitud”.

Este año, Estados Unidos reparó la deteriorada Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay y amplió su capacidad de 25 a 35 millones de galones de aguas negras al día. La siguiente fase aumentará la capacidad de la planta a al menos 50 millones de galones al día.

En abril, México reparó su planta de Punta Bandera cerca de la frontera, reduciendo los flujos de aguas residuales al océano.

Pronto se implementarán más mejoras, afirmó Zeldin. Un proyecto en construcción evitará que 5 millones de galones diarios de aguas negras ingresen al río Tijuana, mientras que otro desviará 10 millones de galones diarios de efluentes tratados del río, añadió.

“Hay varios proyectos adicionales, media docena de los cuales he enumerado aquí, cuya finalización está prevista para 2026”, dijo Zeldin. “De nuevo, estamos monitoreándolos semanalmente. Estamos confirmando y verificando que el trabajo avanza”.

Zeldin dijo que está trabajando para asegurarse de que México proporcione el dinero que prometió para limpiar las aguas residuales del río Tijuana, acelere las actualizaciones de infraestructura y establezca lo que llamó una “solución permanente al 100%” para aumentar la capacidad de procesamiento de aguas negras acorde con las necesidades de crecimiento futuro en Tijuana.

“He estado allí y he visto construcciones reales, y ahora confío en que si seguimos presionando a nuestros socios… podremos lograr las reformas que necesitamos para mantener abiertas nuestras playas y mantener seguros a nuestros Navy Seals”, dijo.

Los funcionarios reconocieron que mejorar las instalaciones de tratamiento de aguas residuales no resolverá inmediatamente los problemas de salud existentes causados por la contaminación crónica del aire y del agua, y dijeron que se necesita más financiación para mantener las plantas en funcionamiento.

El condado de San Diego ha distribuido purificadores de aire a los hogares cercanos al río Tijuana, está comenzando un estudio de salud sobre los efectos de la contaminación y está buscando fondos para arreglar un sitio conocido como el punto caliente de Saturn Boulevard, donde las alcantarillas agitan el agua contaminada del río para liberar toxinas en el aire.

Zeldin afirmó que las soluciones de salud pública no forman parte del paquete actual, pero que estaría encantado de añadirlas si el Congreso destina fondos a tal fin. Levin, miembro del Comité de Asignaciones de la Cámara de Representantes, indicó que solicitará sugerencias de las partes interesadas locales sobre las necesidades de salud en las comunidades cercanas al río Tijuana.

“Estoy muy abierto a cualquier sugerencia sobre las asignaciones federales para abordar, no solo la actual crisis de salud pública, sino también el daño que se ha hecho en años pasados”, dijo Levin.

Levin afirmó que también buscará financiación para el mantenimiento y la operación de las plantas de tratamiento de aguas residuales ampliadas. Los proyectos originales cubrían los costos de construcción, pero no los gastos corrientes, lo que finalmente dejó las plantas en mal estado, explicó.

“Seguiremos trabajando hasta que se solucione el problema, hasta que las playas estén abiertas, hasta que nuestros SEALs puedan entrenar de forma segura y hasta que nuestros militares, la patrulla fronteriza y todos los demás en la comunidad no tengan que lidiar con la contaminación del agua y del aire”, dijo Levin. “Es de vital importancia para la calidad de vida de todos los sandieguinos”.