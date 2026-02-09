Una barbería en casa para ahorrar en los cortes de los niños

Cuando la pandemia de COVID-19 obligó a cerrar negocios locales y espacios públicos, el “hazlo tú mismo” se convirtió en un mantra nacional. Horneamos nuestro propio pan de masa madre. Preparamos nuestros propios lattes. Plantamos huertos de verduras.

Evan Scheingross, padre de dos niños en La Mesa, aprendió a cortarles el cabello a sus hijos.

Scheingross tenía una máquina para cortar cabello que había comprado décadas atrás y decidió intentarlo, sin siquiera apoyarse en un tutorial de YouTube.

“Realmente sólo me lancé a hacerlo sin saber nada”, dijo. “Y ha sido lo suficientemente bueno, entonces pensé: ‘Ok, sigamos con esto’”.

Y siguieron haciéndolo incluso después de que reabrieron las peluquerías. Riley y Kaleb, ahora de 11 y 8 años, se cortan el cabello con su papá una o dos veces al mes. Con propina incluida, dijo Scheingross, en una estética les habría costado alrededor de 30 dólares por corte.

“Cuando les corto el cabello a los dos, es como —no sé— un ahorro de 60 o 70 dólares ahí mismo”, comentó.

Great Clips en Tierrasanta cobra 25 dólares por un corte infantil. En Pigtails & Crewcuts, una peluquería en Point Loma especializada en cortes para niños, el corte estándar cuesta 31.95 dólares. También ofrecen un retoque en la nuca y las orejas por 15.95 dólares. En Poway, Sharkey’s Cuts for Kids ofrece un paquete de corte para padre e hijo por 49.99 dólares.

Los cortes de cabello, por supuesto, no son el único gasto que la familia Scheingross ha visto aumentar desde la pandemia. El súper, salir a comer, el recibo del agua y los seguros se han encarecido.

“Esta es una de las formas en que nos aseguramos de tener presupuesto para otras cosas que quieren hacer, como ir a Disneyland”, dijo Scheingross.

Ahorrar 60 dólares al mes en cortes de cabello durante un año equivale a 720 dólares, suficiente para un viaje a Disneyland para una familia de cuatro. Desde que Scheingross abrió su barbería en el patio trasero hace cinco años y medio, ha ahorrado cerca de 4,000 dólares.

Además del dinero extra, estos últimos cinco años le han dado tiempo para perfeccionar sus herramientas y su técnica. Al principio, les ponía una toalla sobre los hombros. Ahora ya usa una capa de barbero que ajusta alrededor del cuello de Riley y Kaleb. Sigue usando su confiable máquina, pero ahora también tiene unas tijeras profesionales.

Roland Lizarondo / KPBS Evan Scheingross gives Kaleb, 8, a haircut in their backyard on Thursday, Jan. 15, 2026.

Scheingross trabaja en desarrollo web y marketing digital. Cortar el cabello en el patio trasero le ofrece un buen cambio de ritmo.

“Paso todo el día frente a la computadora, así que me gusta alejarme de eso y hacer algo tangible con las manos”, dijo. “Siempre pensé que sería genial tener mi propia barbería. No creo que vaya a cambiar de carrera, pero supongo que esto me permite vivir un poquito esa idea”.

Y, como los barberos profesionales, tiene que mantenerse al día con las preferencias de estilo de sus clientes.

“Hubo una etapa en la que le gustaba mucho Top Gun”, dijo Scheingross sobre Riley. “Si lograba que se viera como un corte militar, él decía: ‘Oh, papá, está cool’”.

Ahora a Riley le gusta traer el cabello un poco más largo. Él y su hermano menor, Kaleb, son grandes fans de Blink-182. Después de que Scheingross le cortó más corto a los lados, le preguntó a Kaleb qué tan largo quería el cabello de arriba.

“Estilo Mark Hoppus”, dijo Kaleb, inspirado en el bajista de la banda.

Scheingross dejó suficiente largo para que Kaleb pudiera levantarlo al frente. Con la aprobación de su mamá, el corte fue considerado “lo suficientemente bueno”.

Riley le da buenas reseñas a su papá y dice que ha mejorado con los años.

“Sabe lo que hace”, dijo Riley.

“Muy bien”, respondió Scheingross, sonriendo. “Sé lo que estoy haciendo”.