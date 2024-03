Proposición 1: El plan de salud mental de Gavin Newsom tiene una estrecha ventaja en los primeros resultados

Los votantes de California, por un estrecho margen, están eligiendo el plan de $6.4 mil millones del gobernador Gavin Newsom para construir camas de tratamiento de salud mental y viviendas a través de una medida electoral que él caracteriza como crucial para abordar la crisis de personas sin hogar en el estado.

La Proposición 1 es una iniciativa de votación en dos partes. Incluye un bono para construir instalaciones de tratamiento y viviendas de apoyo permanente para personas con desafíos de salud mental y adicciones. También propone cambios a un impuesto sobre ingresos personales superiores a $1 millón, conocido como la Ley de Servicios de Salud Mental, al requerir que los condados gasten el 30% de esos ingresos en viviendas en lugar de otros servicios.

A partir de las 6:40 a.m. con aproximadamente 3.7 millones de votos contados, la medida va a la delantera por un margen de 50.2% a 49.8%.

Newsom ha dicho anteriormente que la Proposición 1 ayudará a California a cumplir una promesa de décadas de sacar a "las personas de las calles, fuera de las tiendas de campaña y llevarlas a tratamiento".

La campaña para votar a favor de la Proposición 1 recaudó casi $21 millones de dólares para la medida en la boleta, recibiendo apoyo de grupos de impartición de la ley, importantes organizaciones de atención médica y el grupo de defensa de la salud mental NAMI California.

Por el contrario, la campaña de la oposición recaudó muy poco dinero. Los opositores son liderados por clientes de servicios de salud mental y algunas pequeñas agencias de salud mental que temen que sus programas puedan perder financiamiento si la medida es aprobada. Otros, incluyendo la Asociación de Contribuyentes Howard Jarvis, se opusieron a la medida debido a su costo.

Paul Simmons, director ejecutivo de la campaña de oposición, mantuvo un tono esperanzador cuando comenzaron a llegar los primeros votos el martes por la noche.

"Esperábamos estar más atrás en la votación anticipada", dijo Simmons. "Estar en un 51% o 50% es muy alentador para mí".

Las recientes encuestas generan incertidumbre sobre lo que muchos consideraban inicialmente una victoria fácil para el gobernador. Según la última encuesta del Instituto de Estudios Gubernamentales de la UC Berkeley, el cincuenta por ciento de los posibles votantes apoyaban la medida hace una semana. La encuesta registró una oposición del 34% y un 16% de votantes indecisos.

La Proposición 1 necesita una mayoría simple de votos para ser aprobada.

Aquí tienes un vistazo a lo que haría la medida.



¿Qué es lo que promete la Proposición 1?

La medida de bonos duales y el cambio al llamado "impuesto de los millonarios" de California son el intento de Newsom de aumentar la capacidad de tratamiento de salud mental y adicciones del estado y de trasladar a las personas que viven en campamentos a viviendas estables.

El número de californianos sin hogar se había disparado a 181,000 personas en el 2022 durante el conteo más reciente, un aumento del 60% en la última década. Una nueva investigación de UCSF estimó que más de 21,000 personas sin hogar experimentan alucinaciones actualmente. Mientras tanto, el número de camas de hospital para salud mental de cuidados agudos disminuyó al menos un 30% entre 1995 y 2016, según la Asociación de Hospitales de California.

Se supone que la medida de bonos construirá un total combinado de 11,150 camas de tratamiento y unidades de vivienda, con algunas reservadas para veteranos.



¿A dónde se iría el dinero?

El dinero recaudado por el bono se canalizaría hacia dos programas estatales existentes: el Programa de Infraestructura de de Salud Conductual (BHCIP por sus siglas en inglés) y el Proyecto Homekey.

El programa de salud conductual recibiría una inyección de $4.4 mil millones para construir 6,800 camas de tratamiento de salud mental y trastornos por uso de sustancias. El Departamento de Servicios de Atención Médica otorgará subvenciones a condados y organizaciones locales para construir, adquirir y expandir la capacidad de tratamiento. Hasta la fecha, el departamento ha otorgado más de $1.6 mil millones a una variedad de programas, incluidos cuidados de crisis e instalaciones para niños, como parte de una inversión presupuestaria preexistente.

El Proyecto Homekey recibiría $2 mil millones para construir 4,350 unidades de viviendas de apoyo para personas con problemas de salud mental y adicciones. Un poco más de la mitad de las unidades serán reservadas para veteranos sin hogar. El Proyecto Homekey es una extensión de los esfuerzos de la era pandémica de Newsom para alojar a personas que viven en campamentos durante el pico de la pandemia de COVID-19. El presupuesto estatal anteriormente otorgó $736 millones al Departamento de Vivienda y Servicios Comunitarios para convertir hoteles, moteles y otros edificios en viviendas.



¿Cuánto va a costar?

Los bonos permiten a las agencias gubernamentales pedir prestado dinero y pagar deudas con el tiempo. Se estima que la Proposición 1 costará $310 millones anuales durante 30 años, totalizando $9.3 mil millones, según la Oficina del Analista Legislativo no partidista. Los pagos se realizarían desde el fondo general del estado.

California se enfrenta a recortes presupuestarios estatales por segundo año consecutivo, con algunas estimaciones proyectando un déficit de $73 mil millones de dólares.

¿Qué otros cambios se han dado recientemente?

Newsom ha convertido la salud mental en un tema emblemático. Si la Proposición 1 es aprobada, representaría otro hito en su reforma del sistema de salud mental de California.

El año pasado, Newsom firmó una ley que flexibiliza las restricciones de la antigua ley de tutela de California, la cual limita quién puede ser colocado en programas de tratamiento involuntario.

En 2022, su impulso en salud mental estableció un sistema judicial especial para obligar a las personas con desafíos de salud mental y adicciones no tratadas a participar en programas de tratamiento.

Y en 2021, Newsom destinó más de $4 mil millones en fondos únicos a programas para niños para abordar el aumento de las tasas de suicidio y sobredosis entre los jóvenes.



¿Quién se opuso y por qué?

Una coalición de pequeñas organizaciones de salud mental, defensores de discapacidades y clientes actuales de programas de salud mental del condado se opusieron a la Propuesta 1. Argumentaron que la medida aumentaría la cantidad de tratamientos involuntarios y desviaría dinero de organizaciones locales que atienden a poblaciones difíciles de alcanzar, como personas LGBTQ y comunidades de color.