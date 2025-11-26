Refugios de animales de San Diego ven un aumento de mascotas provenientes de personas deportadas

Los refugios de animales de San Diego han recibido este año más de una docena de mascotas de personas que fueron deportadas: nueve en la San Diego Humane Society y cuatro en el Departamento de Servicios Animales del condado.

Es probable que esa cifra sea menor a la real porque ninguno de los dos sistemas de refugios pregunta sobre el estatus migratorio de las personas. Solo saben esta información si la gente la incluye en los formularios de ingreso.

“Podrían ser más, porque es una situación tan delicada que puede ser que tengamos mascotas bajo nuestro cuidado y no sepamos toda la historia”, dijo Nina Thompson, directora de relaciones públicas de la San Diego Humane Society.

Cata, una perrita de 4 años, mezcla de pitbull, recuperada de una casa en Mira Mesa en octubre, fue dejada atrás después de que su dueño fuera deportado, según un vecino que contactó a la Humane Society.

Thompson dijo que es importante que las personas que temen una deportación —o que están considerando auto-deportarse— tengan un plan de emergencia para sus mascotas. Podría ser tan simple como tener a un amigo o familiar listo para cuidar al animal.

La última vez que la Humane Society animó a la comunidad a tener un plan de emergencia para sus mascotas fue durante la pandemia de COVID, agregó.

Aunque los refugios no rechazan a ningún animal, Thompson señaló que mantener a una mascota con un amigo o familiar es un resultado mucho mejor.

Eso se debe a que los refugios en todo el condado están sobrepoblados.

El refugio de Escondido de la Humane Society está al 173% de su capacidad. Están tan llenos que dos perros comparten un espacio destinado para uno solo.

Thompson dijo que las personas que aún no estén listas para adoptar podrían considerar ofrecer hogar temporal a una mascota por un par de semanas durante las fiestas.

“Sería de gran ayuda para nosotros poder sacar a un animal de aquí temporalmente y permitirle relajarse en un ambiente hogareño”, dijo.

