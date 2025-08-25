Votantes de California divididos mientras Newsom impulsa plan estatal de redistribución para contrarrestar a Texas

Jeffrey Boling ha vivido en Rocklin por más de 20 años y no quiere que su distrito republicano cambie de manos.

“Quiero mantener esos puestos”, dijo. “No quiero que se vayan a los demócratas”.

Boling estaba sentado en un restaurante de Rocklin con Sharron Redwine, quien dijo estar preocupada por los planes de Newsom.

“Yo votaría en contra de cualquier cosa que Newsom quiera hacer”, dijo. “No pueden hacerlo solo por venganza porque Texas lo está haciendo”.

Ellos se referían a una nueva propuesta del gobernador Gavin Newsom que permitiría a la legislatura redibujar los mapas congresionales para la próxima elección. También suspendería el sistema independiente de redistribución de distritos del estado hasta 2030, lo cual, según sus defensores, es necesario para contrarrestar la manipulación electoral republicana en Texas.

Más al este, en el distrito de Kiley, en la comunidad de Auburn, en las estribaciones de la Sierra, Dan Ernest opinó que lo que hacen Texas y California es legal, pero que California está yendo demasiado lejos.

“Sí creo que deberían poder hacerlo, y eso incluye a California por los derechos de los estados”, dijo mientras tomaba café en Auburn Central Square. “El problema es que aquí estamos totalmente fuera de balance”.

Ernest argumentó que los distritos de California ya están fuertemente inclinados hacia los demócratas y que hacer más cambios se siente antidemocrático.

Pero otros ven con buenos ojos la idea. Adele Wise, dueña de una tienda en Auburn, dijo que le alegraría ver a su congresista republicano perder su puesto.

“Ciertamente nunca he votado por él y me daría gusto verlo irse”, dijo. “Creo que lo que está pasando en Texas es una pesadilla en todos los sentidos y entiendo que tenemos que tratar de contrarrestar lo que están haciendo”.

Los legisladores estatales republicanos, que están muy superados en número en la legislatura, dijeron estar comprometidos a luchar contra los cambios. Algunos han señalado la falta de transparencia en el rediseño de los mapas y han argumentado que dos errores no hacen un acierto.

Gerardo Zavala / CapRadio San Diego-area Assembly Member Carl DeMaio denounces the Democratic-led redistricting proposal Monday, Aug. 18, 2025, in the California State Capitol in Sacramento.

Encuesta sobre la redistribución de distritos

Una encuesta reciente del Citrin Center de UC Berkeley sugiere que la mayoría de los californianos quiere mantener la comisión independiente de redistribución de distritos del estado. Casi dos tercios de los encuestados ,incluyendo a la mayoría de republicanos y demócratas, prefieren que la redistribución siga en manos de la comisión independiente.

Ese amplio respaldo sugiere que el plan de redistribución de distritos de Newsom podría enfrentar obstáculos cuando los votantes decidan en las urnas este noviembre.

Pero Wesley Hussey, profesor de ciencias políticas en Sacramento State, señala que probablemente la mayoría de los votantes aún no ha pensado mucho en el tema.

“No estoy seguro de que los votantes potenciales en este momento tengan una opinión firme, y todavía podrían dejarse influir en cierta medida por la publicidad y la campaña”, comentó.

La encuesta también mostró lo difícil que pueden ser de explicar estos asuntos. Una de las preguntas mencionaba transferir el poder de redistribución a la legislatura, pero no aclaraba que la comisión independiente regresaría en 2030.

Hussey explicó que, para gran parte del público, las opiniones sobre un tema tan técnico a menudo dependen de cómo se formule la pregunta.

