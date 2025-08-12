Los estudiantes sin estatus legal tienen derecho a asistir a la escuela pública. ¿Intentará Trump cambiar eso?

Recortes de fondos. Redadas cerca de las escuelas. Exclusión de programas como Head Start y formación profesional. Durante meses, la administración Trump ha estado socavando los derechos de los estudiantes sin estatus legal en las escuelas públicas.

¿Podría la administración retirarles por completo el derecho a la educación pública gratuita a esos estudiantes? Los expertos afirman que ese podría ser el siguiente paso.

“La gente lleva un par de décadas preocupada por esto, pero esto es diferente”, dijo Patricia Gándara, profesora de educación y codirectora del Proyecto de Derechos Civiles de la UCLA. “Ahora mismo debemos estar extremadamente alertas. Esta gente no se detendrá ante nada”.

Un fallo de la Corte Suprema de Estados Unidos de 1982, Plyler v. Doe , garantiza a todos los estudiantes, independientemente de su estatus migratorio, el derecho a una educación pública gratuita en escuelas primarias y secundarias. Sin embargo, el año pasado, la conservadora Heritage Foundation solicitó a la Corte Suprema que revocara el fallo y que los estados cobraran matrícula a las familias inmigrantes, incluso si sus hijos eran ciudadanos estadounidenses. La justificación es que las escuelas gastan miles de millones de dólares en la educación de estos estudiantes, dinero que, en cambio, debería destinarse a estudiantes que, junto con sus padres, son ciudadanos estadounidenses por nacimiento.

El Proyecto 2025, también publicado por la Heritage Foundation, se hace eco de esa visión.

Una política de este tipo tendría un impacto descomunal en California, donde casi la mitad de los niños tienen al menos un padre inmigrante, según el Instituto de Políticas Públicas de California.

“Esto tendría enormes impactos negativos”, dijo Megan Hopkins, directora del departamento de educación de la UC San Diego. “Para empezar, tendríamos una población con menor nivel educativo y menos alfabetizada, lo que afectaría la economía y prácticamente todos los demás aspectos de la vida en California”.

Matrícula para no ciudadanos

El caso Plyler contra Doe surgió de un caso en Texas a principios de la década de 1980. El estado había aprobado una ley que permitía a las escuelas cobrar matrícula a estudiantes no ciudadanos. El Distrito Escolar Independiente de Tyler, Texas, una pequeña ciudad a unos 160 kilómetros al sureste de Dallas, fue uno de los distritos que lo intentó, lo que desencadenó una demanda que finalmente llevó el caso a la Corte Suprema.

La Corte Suprema falló a favor de los demandantes, argumentando que los niños que no son ciudadanos tienen derecho a la misma protección ante la ley. Aun así, el fallo fue ajustado —5 a 4—, a pesar de que el tribunal fue más liberal que hoy.

Desde entonces, el fallo ha caído prácticamente en el olvido. Sin embargo, ha habido intentos ocasionales de restringir la presencia de inmigrantes en las escuelas, tanto en California como en otros lugares. En 1994 , los votantes de California aprobaron la Proposición 187 , que prohibía a los inmigrantes que vivían ilegalmente en Estados Unidos recibir prestaciones públicas, incluido el acceso a las escuelas públicas. Un tribunal federal la bloqueó antes de su entrada en vigor.

En 2011, Alabama aprobó una ley que obligaba a las escuelas a recopilar información sobre el estatus migratorio de los estudiantes. Dicha ley fue posteriormente bloqueada por un tribunal federal. En 2022, el gobernador de Texas, Greg Abbott, se declaró a favor de revisar el caso Plyler v. Doe y afirmó que los estados no deberían tener que pagar por la educación de estudiantes sin estatus migratorio legal.

Desde que la Fundación Heritage publicó su informe, cerca de media docena de estados han intentado aprobar leyes que permitirían a las escuelas cobrar matrícula a los no ciudadanos. Ninguna se aprobó el año pasado, pero los defensores afirmaron que planean seguir intentándolo.

Ruta a la Corte Suprema

Es probable que cuenten con un partidario comprensivo en el presidente Donald Trump, quien hasta ahora ha seguido muchas de las políticas propuestas por el Proyecto 2025. En los últimos meses, su administración ha intensificado los arrestos migratorios y ha declarado que ya no reconocerá a las escuelas como refugios seguros frente a las autoridades. También recortó (aunque posteriormente los restableció tras demandas de los estados) la financiación para estudiantes migrantes y prohibió a los estudiantes sin estatus legal acceder a Head Start, la educación para adultos y la formación profesional y técnica.

El asunto podría llegar a la Corte Suprema de al menos dos maneras. Un estado podría aprobar una ley que permita a las escuelas públicas cobrar matrícula, lo que daría lugar a una demanda que podría llegar a la Corte Suprema. O Trump podría emitir una orden ejecutiva que también podría desencadenar una demanda.

Erwin Chemerinsky, decano de la Facultad de Derecho de la UC Berkeley, dijo que algunas de las acciones de Trump, como excluir a niños sin estatus legal de Head Start, ya constituyen una violación de Plyler.

“No cabe duda de que la administración Trump ha aumentado la presión sobre Plyler”, dijo Chemerinsky. “Sin duda, lo que está haciendo Trump podría llevar a casos que llegarían a la Corte Suprema. ¿Podría esta corte revocar la decisión de Plyler? Claro que sí. Bastaría con que cinco jueces quisieran anularla”.

Incluso si no se revoca, los cambios actuales en las políticas han tenido un efecto negativo en las escuelas y las familias inmigrantes, afirmó Hopkins, de la Universidad de California en San Diego. La asistencia escolar ha disminuido en las comunidades que experimentan medidas drásticas contra la inmigración, lo que ha tenido repercusiones académicas para algunos estudiantes y ha ampliado la brecha de rendimiento entre los estudiantes latinos y otros grupos. Un informe reciente de Análisis de Políticas para la Educación de California reveló que los estudiantes latinos y los estudiantes de inglés obtuvieron peores resultados en matemáticas e inglés tras los arrestos por inmigración en sus comunidades, e informó de un aumento significativo del acoso escolar.

Hopkins también afirmó que las políticas no son especialmente eficaces. Si el objetivo es animar a los inmigrantes a regresar voluntariamente a sus países de origen, las investigaciones han demostrado que esto no suele ocurrir. Tras la aprobación de la ley antiinmigrante en Alabama en 2011, muchas familias simplemente se mudaron a Misisipi.

‘Nuestro mayor miedo’

En el condado de Monterey, las nuevas políticas han generado temor y confusión generalizados entre las familias inmigrantes, afirmó Deneen Guss, superintendente de la Oficina de Educación del Condado de Monterey. La asistencia ha disminuido no solo en las escuelas, sino también en los eventos comunitarios.

Para apoyar a las familias, las escuelas han estado organizando noches de información “Conozca sus derechos” (en persona y virtualmente), han alentado a los padres a presentar planes de cuidado infantil a las escuelas en caso de que un padre sea arrestado, han distribuido folletos en español sobre cómo ayudar a los niños que experimentan ansiedad y han proporcionado una amplia gama de recursos legales y de otro tipo.

Pero cuando la administración Trump anunció que prohibiría la entrada a Head Start a estudiantes sin estatus legal, “me hizo reflexionar”, dijo Guss. “Me hizo pensar que realmente iban a por Plyler. Ese es nuestro mayor temor”.

Le preocupa el impacto que esto tendría en las familias, así como en el personal escolar, que de repente sería responsable de verificar la documentación de ciudadanía de los estudiantes. Actualmente, las escuelas no preguntan por el estatus migratorio de los estudiantes.

“El trabajo de los educadores ya es bastante difícil”, dijo Guss. “Nuestro trabajo es brindarles a los niños la mejor educación posible. No nos obliguen a convertirnos en agentes de inmigración. Es un puesto que no queremos”.

Ha estado instando a los padres y al público a mantenerse informados y alzar la voz. Independientemente de si la Corte Suprema revoca la decisión de Plyler, es casi seguro que las políticas antiinmigrantes continuarán, con consecuencias devastadoras para los estudiantes.

“No podemos quedarnos de brazos cruzados y fingir que todo va a estar bien”, dijo Guss. “La gente necesita asegurarse de que su voz sea escuchada. Y tenemos que luchar por nuestros hijos”.