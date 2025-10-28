Fallo impide temporalmente que la administración Trump desvíe fondos de seguridad nacional de California y otros estados santuario

El martes, un juez federal impidió temporalmente que la administración Trump desviara 233 millones de dólares en fondos de seguridad nacional de California y varios otros estados. La jueza federal de distrito Mary McElroy en Rhode Island, designada por Trump, emitió la orden de restricción temporal.

El fiscal general de California, Rob Bonta, declaró que el estado enfrentaba un recorte de un tercio, de aproximadamente 165 millones de dólares a 110 millones.

“Los recortes arbitrarios ponen vidas en riesgo, no hay otra forma de decirlo”, declaró Bonta durante una conferencia de prensa virtual el lunes. “Socavan las fuerzas del orden, a nuestros servicios de emergencia y la planificación de la seguridad pública. Y California no se quedará de brazos cruzados mientras se redirigen recursos críticos por motivos políticos”.

La demanda, a la que se han sumado el Distrito de Columbia y 11 estados, entre ellos Washington, Massachusetts y Nueva York, argumenta que los recortes violan la ley federal al basar la financiación en políticas de inmigración, en particular en las políticas de santuario, en lugar de los criterios de riesgo establecidos por el Congreso.

Todos ellos han sido designados como "jurisdicciones santuario" por el Departamento de Justicia de EE. UU. en el pasado, pero Delaware, que forma parte de la demanda, fue eliminado de esa lista a principios de este año. Los estados con políticas santuario limitan la cooperación entre la policía local y las autoridades federales de inmigración.

Bonta afirmó que California depende de los fondos federales para prepararse ante el terrorismo, los desastres naturales y otras emergencias.

"Estos recortes violan la Ley de Procedimiento Administrativo y la Constitución de EE. UU. al tratar injustamente a estados como California de manera diferente basándose en políticas que el Congreso nunca pretendió que se consideraran un factor", añadió.

Rose Cuison Villazor, profesora de derecho en la Facultad de Derecho de Rutgers y directora del Centro para la Justicia de los Inmigrantes, coincide con Bonta. Añadió que la ley exige que cualquier cambio normativo, incluido el relativo a la financiación, se someta a un proceso que permita al público o a los estados ofrecer su opinión.

“Bajo la [Ley de Procedimiento Administrativo], se consideraría arbitrario y caprichoso porque no se siguió el proceso para realizar esos cambios”, dijo. “[Los estados] se enteraron del cambio o la reducción del apoyo un sábado por la mañana, sin ninguna explicación clara de lo que estaba sucediendo”.

Villazor señaló que los tribunales han rechazado repetidamente los intentos de la administración Trump de usar el poder del erario público para castigar a los estados santuario. Añadió que retener fondos de esta manera también violaría la cláusula de gastos de la Constitución.

“Bajo la cláusula de gastos, no pueden usar el apoyo que el gobierno federal otorga a los estados para, básicamente, reclutarlos”, enfatizó. “Si las condiciones son coercitivas con el objetivo principal de obligar a los estados a cumplir con estos mecanismos de cumplimiento del gobierno federal, entonces, bajo la ley, se consideraría una violación de la cláusula de gastos”.

Shiu-Ming Cheer, subdirectora de justicia migratoria y racial del Centro de Políticas para Inmigrantes de California, afirmó que los recortes eran claramente políticos.

“Esto demuestra claramente que la administración Trump está más preocupada por intentar implementar su agenda de deportaciones masivas que por ayudar a estados como California a recuperarse de desastres y grandes catástrofes, algo que debería ser de interés nacional”, declaró.

Cheer calificó la medida como parte de un patrón más amplio de extralimitación federal, afirmando: “Hemos visto otras amenazas, como el despliegue de tropas federales o de la Guardia Nacional en diferentes lugares”. Para ella, esto es simplemente “otra táctica de intimidación para presionar a los estados a cumplir”.

Añadió que la retención de fondos contradice la propia retórica de la administración, que afirma que estos estados están plagados de delincuencia, lo que implica la necesidad de más fondos.

“El gobierno federal afirma que intenta apoyar a los estados de una manera específica, pero en realidad está tomando medidas que dificultan que los estados aborden los problemas de sus electores y comunidades”, continuó.

Cheer afirmó que su organización y otras están trabajando para recopilar una lista de casos judiciales exitosos que han determinado que los estados y ciudades santuario tienen plena capacidad para aprobar dichas políticas. También están interactuando con los residentes para explicarles que, si bien estas leyes restringen el uso de recursos estatales y locales para hacer cumplir la ley de inmigración, no impiden que los agentes federales operen en California.