Denuncian condiciones deplorables en centro de detención de inmigrantes en California

Una demanda federal interpuesta el miércoles alega condiciones deplorables en la instalación de detención de inmigrantes más grande de California, una prisión en el desierto donde las aguas residuales emergen de los desagües de las duchas y los detenidos se ven obligados a usar vendajes sucios para cubrir heridas abiertas.

La Unión Americana de Libertades Civiles y otros grupos representan a siete hombres en una instalación de detención en California City, a unos 160 kilómetros (unas 100 millas) al norte de Los Ángeles. La demanda fue presentada en el Tribunal de Distrito del Norte de California.

"El ICE está jugando con las vidas de las personas y las tratan como si fueran basura, como si no fueran nada", denunció uno de los demandantes, Sokhean Keo, en un comunicado de prensa emitido el jueves. "Algunas de las personas con las que estoy detenido ni siquiera tienen jabón; se duchan sin jabón y están perdiendo peso porque no tienen suficiente para comer".

Tricia McLaughlin, subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, rechazó las acusaciones y dijo que el Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE por sus iniciales en inglés) "tiene estándares de detención más altos" que la mayoría de las prisiones.

"A todos los detenidos se les dan 3 comidas al día, agua limpia, ropa, ropa de cama, duchas y artículos de tocador, y tienen acceso a teléfonos para comunicarse con sus familiares y abogados. Nutricionistas certificados evalúan las comidas", dijo en un comunicado, agregando que está financiado por los contribuyentes.

El gobierno del presidente Donald Trump ha buscado agresivamente expulsar a las personas que viven ilegalmente en el país.

La prisión fue cerrada en 2023. Pero ICE contrató para reabrir la instalación como un centro de detención de migrantes con una capacidad de 2.560 camas. Los detenidos fueron enviados allí a partir de finales de agosto, y hoy alberga a unas 800 personas.

La demanda alega una atención médica inadecuada, una grave falta de personal e infraestructura en ruinas. Cuando se reabrió por primera vez, se les ordenó a los hombres limpiar celdas sucias y unidades llenas de basura e "inodoros con materia fecal todavía en ellos", sin darles suministros de limpieza.

También alega que el centro de detención civil es peor que una prisión para criminales. Los detenidos están encerrados en sus celdas gran parte del día y sin programas para mantenerlos ocupados, "lo que resulta en una sensación generalizada de desesperanza, desesperación y, en algunos casos, autolesiones e ideación suicida".

Fernando Gómez Ruiz, un diabético, estaba comiendo en un camión de comida fuera de un Home Depot cuando fue capturado por ICE a principios de octubre. Se le ha negado la administración regular de insulina, "lo que lleva a niveles elevados de azúcar en sangre y una gran úlcera supurante en la planta de su pie" que cubre con vendajes sucios porque no hay envolturas limpias disponibles, según la demanda.

Teme que perderá su pie.

