Juez ordena a Trump cesar despliegue de Guardia Nacional de California en Los Ángeles

La administración de Trump debe dejar de desplegar a la Guardia Nacional de California en Los Ángeles y devolver el control de las tropas al estado, dictaminó un juez federal el miércoles.

El juez Charles Breyer en San Francisco concedió una orden judicial preliminar solicitada por funcionarios de California que se opusieron a la medida extraordinaria del presidente Donald Trump de utilizar tropas de la Guardia estatal sin la aprobación del gobernador Gavin Newsom para impulsar la detención de inmigrantes. Sin embargo, también suspendió la decisión hasta el lunes.

La administración inicialmente convocó a más de 4.000 soldados de la guardia de California, pero ese número había disminuido a varios cientos para finales de octubre. Alrededor de 100 miembros de la Guardia permanecían en el área de Los Ángeles hasta el viernes, sin ninguno en las calles, según el Comando Norte.

La portavoz de la Casa Blanca, Abigail Jackson, sugirió que la administración apelaría, diciendo en un comunicado que esperaba con ansias la "victoria definitiva sobre el tema".

"El presidente Trump ejerció su autoridad legal para desplegar tropas de la Guardia Nacional para apoyar a los oficiales y activos federales tras disturbios violentos que líderes locales como 'Newscum' se negaron a detener", declaró, usando el insulto que Trump ha usado para referirse al gobernador demócrata.

Breyer rechazó los argumentos de la administración de que no tiene derecho a contradecir el despliegue y que el gobierno todavía necesita a la Guardia en Los Ángeles, declarando que la primera afirmación era "impactante" y la segunda rozaba la "falsedad".

"Los Fundadores diseñaron nuestro gobierno para ser un sistema de controles y equilibrios", escribió. "Los demandados, sin embargo, dejan claro que lo único que aceptarán es un cheque en blanco".

California argumentó que las condiciones en Los Ángeles habían cambiado desde que Trump tomó el mando de las tropas y las desplegó en junio tras enfrentamientos entre oficiales de inmigración federales y personas que protestaban por las detenciones de inmigrantes.

La administración republicana extendió el despliegue hasta febrero mientras también intentó utilizar a la Guardia de California en Portland, Oregon, como parte de su esfuerzo por enviar al ejército a ciudades gobernadas por demócratas a pesar de la feroz resistencia de alcaldes y gobernadores. También envió algunas tropas de la Guardia Nacional de California a Illinois.

En su fallo, Breyer señaló intentos de usar las tropas estatales en otros lugares, acusando a la administración de Trump de "crear efectivamente una fuerza policial nacional compuesta por tropas estatales".

Los abogados del Departamento de Justicia dijeron que la administración todavía necesita a la Guardia en Los Ángeles para ayudar a proteger al personal y la propiedad federal.

La convocatoria en junio fue la primera vez en décadas que la guardia nacional de un estado fue activada sin una solicitud de su gobernador y marcó una escalada significativa en los esfuerzos de la administración para llevar a cabo su política de deportación masiva. Las tropas fueron estacionadas fuera de un centro de detención federal en el centro de Los Ángeles donde se reunieron manifestantes y luego enviadas a las calles para proteger a los agentes de inmigración mientras realizaban arrestos.

California demandó, argumentando que el presidente estaba utilizando a los miembros de la Guardia como su fuerza policial personal en violación de una ley que limita el uso del ejército en asuntos domésticos. La administración sostiene que los tribunales no pueden cuestionar la decisión del presidente de que la violencia durante las protestas hacía imposible para él ejecutar las leyes con fuerzas regulares y reflejaba una rebelión, o peligro de rebelión.

Breyer inicialmente emitió una orden de restricción temporal que requería que la administración devolviera el control de los miembros de la Guardia a California, pero un panel de la corte de apelaciones suspendió esa decisión.

Después de un juicio, Breyer dictaminó en septiembre que el despliegue violaba la ley.

Otros jueces han bloqueado a la administración de desplegar tropas de la Guardia Nacional en Portland, Oregon, y Chicago.

___________________________________

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

