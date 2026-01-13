A un año de los incendios en Los Ángeles, sobrevivientes siguen esperando por las aseguradoras y sin poder regresar a casa

Un año después de los letales incendios del condado de Los Ángeles, el mercado de seguros de propiedad de California sigue siendo problemático; los sobrevivientes están demandando a las aseguradoras por reclamos demorados o denegados; y es probable que la mayoría de los asegurados del estado vean aumentar sus primas.

Siete de cada diez sobrevivientes de los incendios de Los Ángeles aún no han regresado a sus hogares, algunos en parte debido a demoras en los reclamos de seguros, según una nueva encuesta publicada por el Departamento de Ángeles, un grupo sin fines de lucro que se formó después de los incendios.

La encuesta también reveló que 4 de cada 10 asegurados han experimentado problemas de asegurabilidad, como aumentos considerables en las primas y la cancelación de la cobertura, a pesar de que la ley estatal establece una moratoria de un año para que las aseguradoras cancelen o no renueven las pólizas de sus clientes después de que el gobernador declare el estado de emergencia. Quienes tienen viviendas que no se incendiaron pero que siguen en pie son especialmente propensos a haber experimentado grandes aumentos en sus primas, según la encuesta a 2443 adultos, realizada entre el 18 de noviembre y el 2 de diciembre de 2025.

Ya se esperaba que las primas de seguro para todos, no solo para los sobrevivientes de los incendios, aumentaran con las nuevas normas del Comisionado de Seguros, Ricardo Lara. El comisionado, que enfrentaba presiones para mejorar la disponibilidad de seguros en el estado, implementó en enero pasado un plan que busca agilizar las revisiones de tarifas y permite a las aseguradoras utilizar modelos de catástrofes y costos de reaseguro para establecer sus tarifas. El plan entró en vigor pocos días antes de los incendios de Los Ángeles.

Ahora la respuesta a los incendios también podría conducir a primas de seguro aún más altas en general, dijo Amy Bach, directora ejecutiva del grupo de defensa del consumidor United Policyholders.

“Abogo por los sobrevivientes de desastres, pero también por toda la comunidad de asegurados”, dijo Bach. “Por cada proyecto de ley de ‘Eliminar la Lista’, por cada mejora que implementamos para prevenir el trauma posdesastre relacionado con el seguro insuficiente, hay un costo”. Añadió que estas acciones tendrán consecuencias tanto para la asequibilidad como para la disponibilidad de seguros.

El proyecto “ Eliminar la lista o Eliminate the list”, que el gobernador Gavin Newsom convirtió en ley el año pasado, requiere que las compañías de seguros paguen el 60% de los límites de cobertura de propiedad personal, hasta $350,000, a los asegurados que sufran una pérdida total sin exigirles que presenten un inventario detallado por al menos 100 días.

Aun así, Bach sabe que estos mandatos son necesarios para mejorar la experiencia de los sobrevivientes tras un incendio, y los legisladores están presentando nuevos proyectos de ley para resolver las preocupaciones existentes. Su propio grupo publicó una encuesta en noviembre, en la que se reportaron quejas de los asegurados, entre ellas, retrasos en la comunicación con las aseguradoras, demoras en el pago de reclamaciones y la asignación de múltiples peritos para un solo caso.

La encuesta del Departamento de Ángeles reveló que los clientes de State Farm y del Plan FAIR (las dos aseguradoras más grandes de California) fueron los más insatisfechos con la respuesta de sus aseguradoras. El departamento de seguros de California está investigando la respuesta de State Farm a los incendios y también ha emprendido acciones legales contra el Plan FAIR por su respuesta, especialmente en las reclamaciones por daños causados por el humo. Estas aseguradoras, junto con otras compañías, también enfrentan demandas de sus asegurados.

“Los comentarios de nuestros clientes reflejan una experiencia diferente a la que se informa”, declaró Tom Hartmann, portavoz de State Farm, en un correo electrónico. “Estamos apoyando a más de 13,500 clientes afectados por los incendios forestales, más que cualquier otra compañía de seguros, y ya hemos pagado más de $5 mil millones para ayudarlos a recuperarse”.

Joel Ángel Juárez / CalMatters Sam Strgacich, a la izquierda, y su esposa Rossana Valverde, a la derecha, examinan los daños causados por el hollín en su casa de Pasadena el 26 de abril de 2025. Foto de Joel Ángel Juárez para CalMatters.

“Hemos pagado casi $200,000 de nuestro bolsillo para reparar nuestra casa debido a la negativa del Plan FAIR de pagar nuestro reclamo”, dijo Angela Giacchetti, portavoz del Departamento de Ángeles que colaboró en el estudio. Ella también es una sobreviviente del incendio cuya casa en Altadena no se incendió, pero sí sufrió graves daños.

“Si bien no podemos comentar sobre las reclamaciones de los asegurados individuales, el Plan FAIR de California no determina dónde residen”, declaró Hilary McLean, portavoz del plan. “El Plan FAIR evalúa cada reclamación según sus propios méritos y paga todas las reclamaciones cubiertas hasta los límites de la póliza individual”.

El Plan FAIR anunció en un comunicado de prensa esta semana que ha gestionado cerca de 5,400 reclamaciones y pagado casi 3,500 millones de dólares a los asegurados. También indicó que ha tomado medidas para mejorar su capacidad de servicio a los asegurados mediante la obtención de una línea de crédito y reaseguro, con la ayuda de un bono de catástrofe de 750 millones de dólares, posible gracias a una nueva ley que permite al Plan FAIR obtener financiación mediante bonos a través del Banco de Infraestructura y Desarrollo Económico de California.

La Asociación Estadounidense de Seguros de Propiedad y Accidentes dice que las compañías de seguros han pagado $22.4 mil millones de los $40 mil millones esperados en reclamos totales por los incendios de Los Ángeles.

La encuesta del Departamento de Ángeles también reveló que el 79% de los sobrevivientes enfrentan dificultades económicas, y que la mayoría de los sobrevivientes negros, asiáticos y latinos se atrasan en el pago del alquiler o la hipoteca. Además, el 40% de los encuestados expresó su gran insatisfacción con la respuesta local, estatal y federal a sus necesidades.

Newsom declaró el martes que está trabajando con legisladores estatales, el sector bancario y otros actores en la creación de nuevos préstamos para la reconstrucción, y que el estado ampliará la elegibilidad para el Fondo Hipotecario CalAssist. La oficina del gobernador no respondió a las preguntas de CalMatters sobre si planea proponer ayuda para los inquilinos que sobrevivieron a los incendios ni sobre qué otras medidas está tomando para seguir presionando al gobierno federal para obtener fondos a largo plazo para desastres.

“Este informe refleja exactamente lo que hemos estado escuchando”, declaró Michael Soller, portavoz del departamento de seguros. “Los sobrevivientes de los incendios forestales quieren acción y resultados”. Añadió que los problemas de la encuesta son de máxima prioridad para el departamento y, entre otras cosas, mencionó un grupo de trabajo sobre daños causados por el humo que el departamento ha convocado.

Un proyecto de ley patrocinado por Lara y presentado por el recién nombrado presidente del Comité de Seguros del Senado, Steve Padilla, demócrata de San Diego, el martes por la noche requeriría que las compañías de seguros presenten al estado sus planes de recuperación de desastres relacionados con el manejo de reclamos; duplicar las sanciones por violaciones de prácticas justas de reclamos durante una emergencia; ampliar los pagos de reclamos por adelantado; dar a los asegurados actualizaciones del estado dentro de los cinco días cuando su ajustador sea reemplazado; y más.