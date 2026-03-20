Escuelas toman medidas para minimizar rol de Chávez en movimiento por los derechos civiles: “Apoyamos a las víctimas de la violencia”

César Chávez está presente en todo el currículo de estudios sociales de California, como líder sindical, héroe de los derechos civiles y practicante de la protesta no violenta.

Eso está a punto de cambiar.

El miércoles, funcionarios estatales de educación instaron a los maestros a minimizar el papel de Chávez al enseñar sobre el movimiento obrero agrícola. Chávez, ícono de los derechos laborales y homónimo de al menos 43 escuelas en California, fue acusado el miércoles de un largo historial de abuso sexual contra mujeres y niñas.

“La lucha por los derechos civiles de los trabajadores agrícolas y las comunidades inmigrantes trasciende a una sola persona y sigue siendo sumamente relevante hoy en día”, declaró Elizabeth Sanders, portavoz del Departamento de Educación de California. “Nos solidarizamos con las víctimas de la violencia, incluyendo, y sobre todo, la violencia de género, que no tiene cabida en nuestra sociedad”.

El estado también actualizará su currículo de historia y estudios sociales, un documento de 800 páginas que detalla los temas de las lecciones para todos los estudiantes de escuelas públicas de K-12. Según las directrices estatales, los estudiantes suelen aprender sobre Chávez en cuarto, noveno y undécimo grado, a menudo como un modelo a seguir y una figura importante en la historia. También se le incluye en los cursos de estudios étnicos.

Los distritos escolares tienen libertad para decidir cómo impartir determinados temas, y el miércoles, varios distritos de California estaban debatiendo cómo abordar la nueva información sobre Chávez, fallecido en 1993. Ante la proximidad del Día de César Chávez, el 31 de marzo, innumerables profesores están revisando sus planes de clase.

El Distrito Escolar Unificado de Los Ángeles, el más grande del estado, anunció que revisará su plan de estudios relacionado con Chávez. Los estudiantes latinos representan casi el 75% de la matrícula del distrito.

“(El distrito quiere) asegurar que el énfasis siga estando en la importante labor del movimiento de trabajadores agrícolas, y no en ninguna persona en particular”, dijo el portavoz del distrito, Britt Vaughan. “Es importante reconocer el trabajo colectivo de miles de personas que han impulsado la justicia social, los derechos laborales y el empoderamiento de la comunidad”.

‘Necesitamos hacer una pausa’

James Aguilar, profesor de estudios sociales en la preparatoria San Lorenzo del condado de Alameda, comentó que habló con sus alumnos sobre la noticia el miércoles. Al igual que él, quedaron conmocionados. Los estudiantes tenían muchas preguntas, pero sobre todo querían expresar sus emociones. La mayoría había crecido venerando a Chávez.

Aguilar fue directo con ellos.

“Este tema me afecta personalmente”, dijo Aguilar. “Creo en las víctimas, y esa es mi postura”.

No es la primera vez que tiene que replantearse el currículo a raíz de nuevas acusaciones sobre figuras históricas. Los estudios sociales se desarrollan en tiempo real y los registros históricos evolucionan constantemente, afirmó.

“Siempre he considerado a César Chávez un héroe, un líder fundamental del movimiento sindical”, dijo Aguilar, miembro activo del sindicato de maestros de su localidad. “No queremos desmerecer su labor, pero debemos reflexionar. Hay personas que han hecho mucho por nuestro país, pero que tienen un historial cuestionable en otros aspectos de su vida. Simplemente debemos reconocerlo”.

Un legado complicado

Encontrar ese equilibrio será difícil, pero esencial, para los profesores de estudios sociales, especialmente mientras se preparan para conmemorar el Día de César Chávez, dijo Morgan Polikoff, profesora de educación en la Universidad del Sur de California.

Según indicó, los profesores también deberían tener en cuenta la edad de sus alumnos y cuál es el tema apropiado para las discusiones en clase. Las directrices estatales y distritales deberían ayudar a los docentes a saber cómo abordar el tema de manera que se reconozcan las acusaciones, pero sin desvirtuar el movimiento de los trabajadores agrícolas en general.

“Hay muchas figuras históricas profundamente problemáticas”, dijo Polikoff. “El verdadero desafío es encontrar una manera de enseñar sobre ellas que no ignore las acusaciones, sino que refleje la complejidad de su legado”.