Cómo la contaminación por aguas negras en una ciudad costera de California está afectando la salud de los niños

La semana pasada, una densa niebla cubrió el estuario de Tijuana en Imperial Beach, desprendiendo un penetrante olor a huevo podrido, consecuencia de las burbujas de sulfuro de hidrógeno que brotaban del contaminado río Tijuana.

Virginia Castellanos, la enfermera escolar de la Bayside STEAM Academy, cerca del estuario, temía que los estudiantes sufrieran dolores de cabeza, malestar estomacal o problemas respiratorios debido al mal olor. Tenía otra preocupación apremiante: su propia hija de siete años estaba en casa enferma de asma, una enfermedad que se agrava cuando aumenta la contaminación.

“Yo he tenido dolores de cabeza y náuseas toda la semana”, dijo Castellanos. “El olor ha sido insoportable. Ya me imaginaba que mi hija se enfermaría y, efectivamente, en los últimos días ha empezado a tener síntomas y me dijo: ‘Mamá, necesito mi inhalador’”.

Más tarde ese mismo día, jueves 19 de marzo, los datos de monitoreo de la contaminación del aire mostraron niveles de sulfuro de hidrógeno de 500 partes por mil millones, más de 15 veces el estándar estatal de California de 30 partes por mil millones. Según informes de prensa, las altas temperaturas de la semana anterior, sumadas a los vertidos de aguas residuales transfronterizos provenientes de una bomba averiada en una planta de tratamiento de aguas residuales de Tijuana, contribuyeron al mal olor.

Castellanos tuvo que salir temprano del trabajo el día anterior para llevar a su hija a casa, y esperaba tener que hacerlo de nuevo el jueves para llevarla al médico. El riesgo iba más allá del ataque de asma en sí; en ocasiones anteriores, la dificultad respiratoria había derivado en neumonía y semanas de enfermedad.

“Cuando vuelvo a olerlo, te puedo garantizar que ella se va a enfermar de nuevo”, dijo Castellanos.

Zoë Meyers / CalMatters La enfermera de la escuela primaria Bayside, Virginia Castellanos, en Imperial Beach, el 19 de marzo de 2026. Castellanos está preocupada por los riesgos para la salud que enfrentan sus alumnos y los miembros de la comunidad debido a la contaminación del cercano río Tijuana. Foto de Zoë Meyers para CalMatters.

Los síntomas que Castellanos observa entre sus alumnos y su propia familia son comunes entre los residentes de Imperial Beach y otras partes del sur de San Diego afectadas por la contaminación del río Tijuana.

Cuando las aguas residuales sin tratar llegan al río en México debido a fallas o derrames en el sistema de alcantarillado, los impactos en la salud se sienten al otro lado de la frontera. Los residentes de Imperial Beach describen asma, migrañas, erupciones cutáneas, náuseas, irritación ocular, mareos y confusión mental cuando el nauseabundo olor a sulfuro de hidrógeno emana del agua.

“Los pacientes nos lo dicen”, afirmó la Dra. Kimberly Dickson, médica que dirige South Bay Urgent Care. “Vienen y nos dicen: ‘El aire huele fatal, necesito usar más el inhalador. El aire huele fatal, me duele la cabeza’”.

El mal olor a menudo obliga a los niños a quedarse en casa, lejos de los parques o las playas. En la escuela, los obliga a permanecer en el aula y no en el patio de recreo y a veces incluso los hace enfermar en casa. El entorno costero que atrajo a muchas familias a esta comunidad se ha convertido en un peligro.

“Nos gusta trabajar y vivir aquí, y que nuestros hijos vayan a la escuela cerca de casa, pero es un ambiente tóxico”, dijo Bethany Case, residente de Imperial Beach, voluntaria de Surfrider y madre de dos hijos adolescentes. “Vivimos en esta comunidad costera, pero no vivimos la vida de playa”.

Los padres intentan mitigar los efectos de la contaminación teniendo inhaladores a la mano, usando purificadores de aire y limitando las actividades al aire libre. Pero se preguntan si la exposición a la contaminación aumenta el riesgo de que los niños desarrollen problemas de salud más graves en el futuro.

“Están respirando este aire y están expuestos a él a diario”, dijo Castellanos. “¿Qué tipo de daño les está causando a sus pulmones? ¿Qué tipo de daño les está causando a sus cuerpos, a sus ojos, a su nariz? No sabemos qué va a pasar a largo plazo. ¿Qué consecuencias para la salud tendrán estos niños?”.

Una excursión, luego una erupción

Para Alan Gonzalez, de 9 años, los problemas comenzaron después de una visita escolar al estuario.

La marisma es el patio trasero de la Academia Bayside. Es un refugio para la vida silvestre, donde garzas, patos y otras aves costeras vadean en estanques salpicados de plantas acuáticas. Lagartijas de valla occidentales toman el sol en el sendero, y conejos de cola blanca corretean entre la hierba a lo largo del humedal.

En una reciente excursión por la naturaleza, Alan y sus compañeros arrancaron flores invasoras y plantaron vegetación autóctona, según contó su madre, Farron Espinoza. Al llegar a casa, se sintió incómodo, pero tiene autismo y le cuesta expresar con palabras lo que vivió.

Zoë Meyers / CalMatters El agua de los estuarios circundantes fluye bajo el patio de recreo de la escuela primaria Bayside en Imperial Beach el 19 de marzo de 2026. Foto de Zoë Meyers para CalMatters.

“Al día siguiente estaba muy disgustado e irritable”, y le dijo que le picaba todo el cuerpo, contó ella. “Así que cuando lo revisé, tenía sarpullido por todo el cuerpo”.

Espinoza llamó al médico de Alan, quien le diagnosticó una reacción alérgica y le recetó Benadryl y una loción tópica.

Una semana después, Alan seguía angustiado. Se rascaba tanto que se cortaba. Espinoza tenía que abrazarlo para evitar que moviera las manos y se hiciera daño.

“Durante un tiempo no pude rascarme porque mi mamá me amenazaba con que me iba a llevar al médico”, dijo Alan.

Finalmente, Espinoza llevó a su hijo al médico, quien le dio un nuevo diagnóstico y le recetó un tratamiento con antibióticos.

“Dijo que había visto a otros niños con este tipo de sarpullido, y que normalmente se debe a que habían estado en la playa y habían estado expuestos a bacterias”, comentó. “Últimamente ha habido niebla, así que podría tratarse de bacterias transmitidas por el aire. Sí, dicen que podría ser por aerosoles”.

Zoë Meyers / CalMatters Farron Espinoza señala la zona donde su hijo, Alan Gonzalez, tuvo una erupción cutánea tras una excursión cerca de la escuela primaria Bayside en Imperial Beach el 19 de marzo de 2026. Foto de Zoë Meyers para CalMatters.

Incluso después de que la erupción remitiera, Alan desarrolló nuevos temores sobre el entorno natural cercano a su escuela y su casa. Espinoza esperaba inscribirlo en un programa de naturaleza los sábados, donde los niños exploran el estuario y aprenden sobre el hábitat y la vida silvestre.

“Ya no quiere hacerlo porque tiene miedo de que va a volver a tener una reacción alérgica.”

Impacto en la salud de los estudiantes

El río Tijuana ha planteado desafíos complejos desde que Estados Unidos y México comenzaron a gestionar conjuntamente su caudal hace más de 80 años. Un sistema de aguas residuales a ambos lados de la frontera mantuvo la contaminación bajo control durante décadas, pero estas instalaciones comenzaron a fallar a principios de la década de 2000, contaminando las playas y provocando enfermedades entre bañistas y surfistas. Los problemas se agravaron hace aproximadamente una década, tras importantes derrames provenientes de las deterioradas plantas de tratamiento de aguas negras.

Las condiciones inseguras han provocado el cierre de partes de la costa de Imperial Beach durante tres años, y en 2024, los investigadores revelaron que la contaminación podría dispersarse en el aire, lo que confirmó las preocupaciones de los residentes que se quejaban de malos olores y dolencias desconcertantes.

Zoë Meyers / CalMatters La bahía de San Diego, cerca de la escuela primaria Bayside, en Imperial Beach, el 19 de marzo de 2026. Un alumno de la escuela desarrolló una erupción cutánea tras una excursión escolar reciente por la costa de la bahía. Foto de Zoë Meyers para CalMatters.

“No me di cuenta del olor hasta que empeoró mucho hace tres años”, dijo Castellanos. “Nunca se me ocurrió que pudiera provenir del alcantarillado”.

A medida que el problema se agravaba, la Agencia de Salud y Servicios Humanos de San Diego solicitó a los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades (CDC) que colaboraran en su evaluación. No existen estudios que documenten exhaustivamente los efectos en las escuelas y los estudiantes, pero dos estudios de salud pública publicados en octubre de 2024 analizaron cómo la contaminación por aguas residuales del río Tijuana estaba afectando la vida de los residentes, incluidos los niños en edad escolar.

Un estudio de CASPER , o evaluación comunitaria para la respuesta a emergencias de salud pública, reveló que alrededor del 20 por ciento de los hogares de la zona informaron de interrupciones en la escuela o el trabajo durante el mes anterior debido a la contaminación por aguas residuales, y casi el 8 por ciento tuvo interrupciones en el cuidado infantil.

Otro estudio, denominado investigación ACE (Evaluación de la Exposición a Sustancias Químicas), reportó problemas aún más generalizados. Casi dos tercios de los residentes encuestados afirmaron que ellos y sus hijos faltaron al trabajo o a la guardería debido a síntomas que, según creían, estaban relacionados con la crisis de aguas residuales del río Tijuana.

El Distrito Escolar Unificado de South Bay monitorea los niveles de contaminación utilizando datos del Distrito de Control de la Contaminación del Aire del Condado de San Diego, según informó Amy Cooper, asistente ejecutiva del superintendente, en un correo electrónico enviado a CalMatters. El distrito opera dispositivos de monitoreo en terrenos del distrito cerca de la Escuela Primaria Berry, el plantel más próximo a la fuente de contaminación. Las escuelas también recibieron más de medio millón de dólares del distrito para la compra de 199 purificadores de aire y un suministro de filtros de repuesto para cinco años.

Cuando los niveles de sulfuro de hidrógeno superan los estándares estatales, las autoridades activan un plan de contingencia para que los niños permanezcan en el aula y se utilicen purificadores de aire en todos los espacios interiores, explicó Cooper. Eso fue lo que ocurrió el jueves pasado, 19 de marzo, cuando el mal funcionamiento de la calefacción y la bomba provocó el olor a alcantarilla.

La financiación de las escuelas públicas se basa en la asistencia diaria promedio, por lo que cuando los estudiantes faltan debido a enfermedades relacionadas con la contaminación, esto puede significar una pérdida de ingresos. Cooper afirmó que el distrito registra las ausencias por enfermedad según lo que informan los padres, pero una búsqueda en su base de datos en 2024 no encontró ningún caso de “aguas residuales fronterizas” o “aguas residuales” como razones dadas para las ausencias.

“Dado que no podemos atribuir ausencias específicas a la crisis de contaminación y no tenemos pruebas de que la contaminación esté afectando directamente a la ADA, no podemos presentar una demanda para recuperar la ADA como lo haríamos en el caso de un desastre natural como un incendio forestal”, escribió en un correo electrónico a CalMatters.

Incluso cuando los alumnos permanecen en clase, los síntomas causados por el olor a sulfuro de hidrógeno pueden interferir con el aprendizaje, dijo el Dr. Dickson.

“Van caminando a la escuela en medio de todo esto y luego llegan con la mente nublada”, dijo. “Y luego van a la escuela y se espera que rindan”.

A pesar de las medidas adoptadas por las escuelas para mitigar la exposición a la contaminación, los padres lamentan que sus hijos se pierdan oportunidades de realizar actividades al aire libre y vivir aventuras. Espinoza creció en Imperial Beach y recuerda una infancia en contacto con el agua, con excursiones a la playa como parte habitual de su horario escolar. Esperaba que Alan pudiera disfrutar de las mismas oportunidades.

“Como madre, quieres que tus hijos experimenten todas las cosas bonitas que tú viviste en tu infancia”, dijo. “Intentas recrear esos momentos, pero la verdad es que no podemos. No puedo llevarlo a la bahía porque está sucia y huele mal”.

