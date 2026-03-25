Centros recreativos al rescate: La búsqueda por un campamento de verano accesible

Para muchos niños, las actividades estructuradas no terminan con la jornada escolar.

Ya sea una liga deportiva, un grupo de baile o una clase de arte, las actividades extraescolares suelen funcionar como una forma de cuidado infantil por la tarde. En verano, los campamentos les brindan a los niños la oportunidad de salir de casa durante las largas vacaciones escolares.

Pero los costos pueden acumularse rápidamente, especialmente para familias con varios hijos. Sin embargo, los centros recreativos locales, las bibliotecas y las organizaciones sin fines de lucro pueden ayudar a que estas actividades sean más accesibles.

Cuando Stephanie Romero tuvo a su hija Isabella, comenzó a buscar eventos gratuitos a los que pudieran asistir juntas. Encontró una clase semanal de arte y manualidades en la Biblioteca Pública de Logan Heights.

“Todos los jueves, nos dedicábamos a eso por completo. Iba allí con mi hija”, dijo Romero en una entrevista reciente con KPBS. “Siempre regresaba con uno o dos libros, y luego simplemente mantuve esa tradición cuando tuve más hijos”.

Ahora tiene cuatro hijos: Isabella de 12 años, Valentin de 9, Santiago 7 y Leonardo de 5 años.

Romero es madre soltera y trabaja en una escuela local. El costo de las actividades extracurriculares se acumula rápido.

Cuando Isabella quiso entrar a clases de ballet, Romero

When Isabella wanted to try ballet, Romero buscó otras opciones.

“La asequibilidad y los precios me llevaron a optar por los centros recreativos”, dijo Romero.

La ciudad de San Diego cuenta con 60 centros recreativos. Ofrecen deportes, campamentos, centros para adolescentes y actividades familiares. Estos programas son gratuitos o tienen un costo mucho menor que los de otros proveedores.

Por ejemplo, las clases de baile para principiantes en los centros recreativos de la ciudad cuestan alrededor de $50 dólares por semestre y $72 por el vestuario. El Ballet Juvenil de la Ciudad de San Diego cobra $315 por semestre de clases semanales para principiantes y ofrece becas para quienes las necesiten.

Los centros recreativos de la ciudad también se han convertido en la opción preferida de Romero para los campamentos de verano. El año pasado, envió a dos de sus hijos a un campamento de verano de una semana por $50 dólares cada uno. Esta tarifa incluye el almuerzo, comida y, a menudo, una excursión. Los hijos de Romero han visitado el Zoológico de San Diego y la piscina Plunge San Diego durante esas excursiones.

Un pase diario para el Zoológico de San Diego cuesta $78 para adultos y niños mayores de 12 años, y $68 para niños menores de 11 años. La familia Romero tendría que gastar $360 para ir al zoológico.

Courtesy of Stephanie Romero Santiago, Valentin, Leonardo and Isabella Romero visit the San Diego Zoo in this undated photo.

Un pase de dos horas para Plunge San Diego cuesta $60 dólares para una familia de cuatro personas, y $10 por persona adicional. Para la familia Romero, esto significaría un total de $80. Plunge también ofrece un campamento de verano durante las vacaciones de primavera por $379 a la semana. Los participantes deben tener un pase anual para Belmont Park, que cuesta $99.

Romero dijo que eso estaba fuera de su presupuesto.

“Para una familia de cinco, es bastante difícil”, dijo. “Los costos no paran de subir”.

Los precios de los campamentos de día de Girl Scouts San Diego van de 310 a 650 dólares este año, antes de cualquier apoyo financiero, según la organización.

Los campamentos de día en SeaWorld comienzan en 450 dólares por semana. Por su parte, los campamentos de un solo día del YMCA cuestan 101 dólares para personas que no son miembros.

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Romero también ha podido enviar a sus hijos al campamento de verano del New Children’s Museum. U.S. Bank ofrece becas basadas en la necesidad económica, y el año pasado, Romero consiguió que le cubrieran el campamento de verano a sus cuatro hijos.

Sin la beca, les habría costado 550 dólares por niño, un total de 2200 dólares por semana.

“Ni siquiera gano eso en una quincena”, dijo Romero, con lágrimas en los ojos. “¿Quién tiene esa cantidad de dinero disponible? Hay quienes si la tienen, pero no somos la mayoría. No creo que seamos la mayoría”.

Dijo que a sus hijos les encantaba llevarse a casa sus obras de arte y aprender de los artistas que dirigían el campamento.

“Gracias a las becas, he podido brindarles esa experiencia que de otra manera no habrían tenido”, afirmó.

Han pasado años desde que Romero llevó a Isabella a hacer manualidades a la Biblioteca Pública de Logan Heights. Pero la biblioteca sigue siendo uno de los recursos favoritos de la familia.

Han ido a lugares como Skateworld y el Museum of Us gracias al programa Discover & Go de la biblioteca. Su hija empezó a aprender francés a través de una suscripción gratuita a Rosetta Stone que ofrece la biblioteca. También han participado en retos de lectura de temporada, que ofrecen recompensas como boletos para museos.

“Me ayuda a variar las cosas que hacemos”, dijo Romero. “Tal vez un día es un evento en un centro recreativo. Tal vez al día siguiente estamos tratando de avanzar en el reto de lectura. O simplemente aprovechamos los pases para Skateworld”.

Los horarios de los centros recreativos y de las bibliotecas estuvieron en la cuerda floja mientras los líderes de la ciudad elaboraban el presupuesto de este año. Consideraron reducir el horario de los centros recreativos y cerrar todas las bibliotecas los domingos y lunes. Residentes y defensores alzaron la voz, señalando que las familias tendrían menos acceso a los recursos que necesitan.

El presupuesto final mantuvo los horarios de los centros recreativos, cerró todas las bibliotecas los domingos y aproximadamente la mitad de ellas los lunes. Sin embargo, el personal municipal advirtió al Concejo de la Ciudad en diciembre que probablemente tendrán que recortar servicios en el presupuesto del próximo año.

La ciudad también está solicitando la opinión del público sobre sus programas de parques y recreación hasta el 28 de febrero.