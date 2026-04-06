Distrito de Community Colleges de San Diego considerará cambiar el nombre del Campus César Chávez

La junta directiva del Distrito de Community Colleges de San Diego (SDCCD por sus siglas en inglés) analizará este lunes el cambio de nombre de su plantel César E. Chávez en Barrio Logan, tras las acusaciones de abuso sexual contra el fallecido líder laboral.

El campus, ubicado sobre el bulevar César E. Chávez, es una de varias instituciones, parques y espacios públicos en el condado de San Diego que están siendo considerados para un cambio de nombre, luego de un reportaje de The New York Times que señala que Chávez presuntamente agredió sexualmente a seguidoras —algunas de tan solo 12 años— en la década de 1970, y que violó a la cofundadora de United Farm Workers, Dolores Huerta, hoy de 95 años, en 1966.

“Estos reportes son profundamente preocupantes, y nuestros pensamientos están con todas las personas afectadas”, señaló el Distrito de Community Colleges de San Diego en un comunicado cuando la historia se dio a conocer el mes pasado. “El SDCCD está comprometido a brindar un entorno seguro y respetuoso para todos, y no tolera la conducta sexual indebida ni el abuso de ningún tipo. Mientras evaluamos la información actual y nueva, el SDCCD dará prioridad a las opiniones de nuestra comunidad y a mantener nuestros valores de seguridad, dignidad y respeto para todos.”

El campus, de 67,924 pies cuadrados, abrió en 2015 en Barrio Logan y atiende cada año a miles de estudiantes de educación para adultos inscritos en el Colegio de Educación Continua de San Diego. Las instalaciones ofrecen clases gratuitas de capacitación laboral, inglés como segundo idioma, ciudadanía, negocios y educación básica para adultos, entre otros programas.

“Para todos los que trabajamos por avanzar la equidad en la educación, la defensa de los derechos laborales, la justicia migratoria y la seguridad de necesidades básicas, su labor es más importante que nunca”, dijo el canciller del distrito, Gregory Smith. “Les pedimos que sigan comprometidos con ello. Honren el movimiento continuándolo y construyéndolo de una manera que no replique los abusos de poder que han causado tanto daño”.

Smith señaló que es prematuro asumir que el cambio de nombre sea inminente y que el distrito consultará con diversos sectores de la comunidad antes de tomar una decisión.

“Con esta reunión, estamos creando un espacio para que nuestra comunidad sea escuchada”, dijo Tina M. King, presidenta del Colegio de Educación Continua. “Reconocemos la importancia de este momento y estamos comprometidos con un proceso reflexivo y transparente que refleje las voces y los valores de la comunidad a la que servimos”.

La reunión de la junta del SDCCD se llevará a cabo de 4 a 7 p.m. en la sala de usos múltiples del campus César E. Chávez, ubicado en el 1901 de Main St.

Esta medida se produce después de que el Distrito Escolar Unificado de San Diego diera un paso la semana pasada para iniciar un proceso de cambio de nombre para una escuela primaria de Southcrest que llevaba el nombre de Chávez. La Junta de Educación del SDUSD inició el proceso formal de cambio de nombre, el primer paso en un "proceso estructurado e impulsado por la comunidad, diseñado para garantizar la transparencia, la inclusión y una participación significativa".

Por lo general, el reglamento del distrito escolar de San Diego (SDUSD) limita a un solo cambio de nombre o mascota de escuela por año, pero la junta consideró el asunto de todos modos, dada la gravedad de las acusaciones contra Chávez. El proceso incluirá la formación de un comité de nombramiento y oportunidades para que la comunidad aporte sus opiniones.

El artículo del Times se publicó un día después de que la UFW y la Fundación César Chávez anunciaran que no rendirían homenaje al fallecido líder sindical en el feriado estatal del 31 de marzo, citando "acusaciones inquietantes". Muchos gobiernos estatales celebraron ese día como el Día de los Trabajadores Agrícolas.

El Times afirmó que su artículo se basó en entrevistas con más de 60 personas, incluyendo a altos asesores de Chávez en aquel entonces, sus familiares y exmiembros de la UFW.

La historia cita a una mujer que afirma que Chávez la llevó a su oficina cuando él tenía 45 años y ella 13, la besó y le bajó los pantalones. Según su relato, en los siguientes cuatro años se produjeron decenas de encuentros sexuales, aunque asegura que ninguno incluyó penetración.

Otra mujer afirma que tenía 12 años cuando Chávez le tocó el pecho y 15 cuando él le consiguió alojamiento en un motel durante una marcha por California y tuvo relaciones sexuales con ella.

Según el Times, ambas mujeres eran hijas de organizadores que habían marchado junto a Chávez en manifestaciones. El artículo afirma que Chávez utilizó a otras mujeres del movimiento obrero agrícola para su "satisfacción sexual".

Huerta, quien cumplirá 96 años el 10 de abril, declaró al periódico que Chávez la llevó en coche a un viñedo aislado en Delano, California, en 1966 y la violó dentro del vehículo. Dijo que nunca denunció el ataque por temor a la hostilidad policial hacia Chávez y el movimiento obrero, y porque temía que no le creyeran.

"Desafortunadamente, utilizó su gran liderazgo para abusar de mujeres y niños; es realmente terrible", declaró Huerta al Times.

Chávez falleció en 1993 a los 66 años.