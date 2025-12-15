17 instituciones locales colaborarán en un intercambio académico transfronterizo

Nota: Puedes activar el idioma en español en la configuración del video.

Un grupo de universidades de San Diego y Baja California, junto con líderes diplomáticos y otras organizaciones, anunciará este viernes una nueva alianza internacional con el objetivo de fortalecer los vínculos académicos a ambos lados de la frontera.

El Consorcio de Educación Superior CaliBaja busca incrementar el intercambio de académicos entre ambos países y apoyar el desarrollo de una fuerza laboral calificada.

“La educación y la investigación construyen puentes que convierten las fronteras en oportunidades”, dijo Pradeep K. Khosla, rector de la Universidad de California en San Diego (UC San Diego), una de las instituciones fundadoras del consorcio. “Al unir a las principales instituciones de California y Baja California, el Consorcio de Educación Superior CaliBaja potenciará el talento, impulsará la innovación conjunta y fomentará una prosperidad compartida que beneficiará a toda nuestra región binacional”.

Además de UC San Diego, la Universidad Estatal de San Diego (SDSU) forma parte del consejo directivo del consorcio. Otras instituciones estadounidenses participantes incluyen la Universidad de San Diego y Southwestern College.

Por parte de México participan varias universidades, entre ellas la Universidad Autónoma de Baja California (UABC). Su rector, Luis Enrique Palafox, señaló que el consorcio es “una alianza estratégica clave para avanzar en soluciones académicas a los retos sociales, económicos y ambientales que enfrenta esta región binacional”.

Fernando León, rector de CETYS Universidad, afirmó que “la educación superior es la base para el entendimiento común y la colaboración a través de las fronteras”.

Las instituciones integrantes cuentan con el respaldo del Consulado de Estados Unidos en Tijuana y del Consulado General de México en San Diego, así como de agencias públicas y aliados del sector privado en ambos países.

“El Consorcio CaliBaja es una nueva y dinámica forma de preparar a la fuerza laboral que necesitaremos en el futuro”, dijo Christopher Teal, cónsul general de Estados Unidos en Tijuana.

Para alcanzar sus objetivos binacionales, los miembros del consorcio desarrollarán grupos de trabajo enfocados en acreditación, desarrollo de talento, legislación y gobernanza. Estos esfuerzos buscan mejorar la movilidad transfronteriza, agilizar el reconocimiento de créditos y títulos, fortalecer alianzas para el desarrollo de la fuerza laboral y promover políticas que respalden una colaboración binacional sostenible, según informó UC San Diego en un comunicado.

“Al profundizar la colaboración transfronteriza, estamos abriendo nuevos caminos educativos, ampliando las oportunidades de investigación y fortaleciendo el tejido económico y cultural que une a la región Cali-Baja”, dijo Adela de la Torre, presidenta de SDSU. “Nuestro trabajo colectivo garantizará que la próxima generación herede un futuro más próspero y más conectado”.

La embajadora Alicia Kerber, cónsul general de México en San Diego, señaló que fortalecer los intercambios educativos también contribuye a generar confianza entre las comunidades de San Diego y Tijuana.

“La educación transfronteriza es un pilar estratégico de la relación entre México y Estados Unidos, ya que fortalece la colaboración académica, amplía la investigación compartida y fomenta la innovación”, afirmó.

