Estafas contra personas mayores en San Diego generaron pérdidas por 130 millones de dólares en un solo año

Las estafas dirigidas a personas mayores en el condado de San Diego resultaron en pérdidas de más de 130 millones de dólares en un solo año, según informó este miércoles el Grupo de Trabajo de Justicia para Personas Mayores (Elder Justice Task Force) , una unidad del condado que agrupa a varias agencias.

Las autoridades dieron a conocer estas cifras como parte de una campaña de alcance comunitario ante el aumento de estafas por internet y por teléfono, que se han vuelto cada vez más sofisticadas y están provocando pérdidas cada vez mayores.

La fuerza de tarea, creada en 2020, señala que ha identificado más de 4,600 víctimas locales y más de 325 millones de dólares en pérdidas desde su formación, lo que ha derivado en procesos judiciales estatales y federales contra más de 70 personas.

Pero la fiscal del condado de San Diego, Summer Stephan, dijo que las cifras reales probablemente sean mayores, ya que muchas víctimas no reportan las estafas por vergüenza o pena de haber caído en el engaño.

“Las únicas personas que deberían sentir vergüenza son los criminales que están estafando a gente buena y robándoles el dinero que con tanto esfuerzo ganaron. Queremos que todos sepan que nadie está exento”, dijo Stephan.El mensaje principal para posibles víctimas se resume en tres palabras: “Detente. Cuelga. Cuéntaselo a alguien” cuando enfrenten solicitudes sospechosas.

Las estafas más comunes incluyen llamadas de personas que se hacen pasar por autoridades o anuncios emergentes en internet que advierten de supuestos problemas que deben resolverse de inmediato. Algunos estafadores se hacen pasar por agentes de la ley, empleados bancarios o incluso usan voces generadas con inteligencia artificial para imitar a familiares.

Muchos fraudes aseguran que la identidad de la víctima fue comprometida y que debe transferir su dinero a otro lugar “para mantenerlo seguro”.

La Fiscalía del Condado explicó que las personas mayores pueden protegerse si recuerdan el lema “Detente. Cuelga. Cuéntaselo a alguien” y además:

Recordar que ninguna agencia legítima te pedirá mover tu dinero a otro lugar para “mantenerlo seguro”.

Colgar y llamar de regreso usando un número real, no el número que te dieron.

Usar herramientas para bloquear llamadas y reducir intentos de estafa.

Más ejemplos de estafas y consejos de prevención pueden encontrarse en el sitio web oficial de la fiscalía del condado.

“Ya hemos tenido suficiente de criminales que se aprovechan de algunas de las personas más vulnerables del condado de San Diego y que, en algunos casos, les quitan todos sus ahorros”, dijo Stephan. “Queremos educar a los adultos mayores y a sus familias sobre cómo reconocer una estafa y qué acciones específicas deben tomar si sospechan que están siendo blanco de una.”