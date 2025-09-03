Este hospital rural estuvo a punto de cerrar. Fondos del estado lo mantiene abierto, pero ¿por cuánto tiempo?

La primavera pasada, el Hospital Palo Verde en Blythe estuvo al borde del cierre, después de que una serie de contratiempos financieros lo dejaran sin fondos.

En mayo, el hospital anunció que no aceptaría nuevos pacientes “en el futuro previsible”, aunque su sala de emergencias y su clínica permanecieron abiertas, informó el Riverside Record.

Pero la financiación estatal de emergencia anunciada este verano ayudará a que el hospital rural permanezca abierto, según el senador estatal Steve Padilla, demócrata de San Diego, cuyo distrito incluye partes del Inland Empire.

“En un momento en que nuestros hospitales rurales enfrentan dificultades financieras y un posible cierre, es crucial que el estado intervenga para garantizar que todos los californianos tengan acceso a atención médica vital”, declaró Padilla . “Estos hospitales suelen ser la única fuente de atención médica para toda una comunidad. El Hospital Palo Verde es el único centro de cuidados intensivos en una area de 160 kilómetros, aproximadamente a dos horas en coche; demasiado lejos en caso de emergencia”.

Como el Hospital Palo Verde había suspendido la admisión de nuevos pacientes en mayo, el representante Raúl Ruiz, demócrata de Palm Desert, pidió al gobernador Gavin Newsom que asignara $4 millones del presupuesto estatal para mantenerlo a flote, informó el Desert Sun.

Calificó el cierre inminente como una emergencia de salud pública que “pone vidas en riesgo y dejaría una brecha masiva en la atención médica en una de las regiones más desatendidas de nuestro estado”.

Las agencias estatales intervinieron, pero no proporcionaron la cantidad solicitada por Ruiz. El Departamento de Servicios de Atención Médica del estado agilizó los pagos de Medi-Cal por $560,000 al Hospital Palo Verde “para apoyar las operaciones del hospital y proteger el acceso a la atención médica para la comunidad”, informó la Agencia de Salud y Servicios Humanos de California a CalMatters en un correo electrónico.

El año pasado, el Departamento de Acceso e Información sobre Atención Médica otorgó al centro 8,5 millones de dólares a través del Programa de Préstamos para Hospitales en Dificultades, pero ya no hay fondos disponibles a través de dicho programa. Como beneficiario de dicha ayuda, el hospital tuvo que presentar un plan de reestructuración que detallaba cómo utilizaría estos fondos para mantenerse solvente a largo plazo.

El hospital también obtendrá una extensión en el pago de los préstamos estatales, lo que le permitirá destinar ese dinero al cuidado de los pacientes en lugar del servicio de la deuda, dijo la oficina de Padilla a CalMatters.

El Centro Médico Regional El Centro, en el Condado de Imperial, otro centro en el desierto con graves dificultades financieras, recibió 28 millones de dólares a través del Programa de Préstamos para Hospitales en Dificultades el año pasado y recientemente obtuvo una condonación de la deuda de dicho préstamo, según informaron funcionarios estatales. En julio, el Ayuntamiento de El Centro aprobó la venta de dicho centro a un sistema más grande, el Distrito de Salud del Valle Imperial, según informó el Calexico Chronicle.

El Hospital Palo Verde atiende a los 18,317 residentes de Blythe, a los 2,600 reclusos de la Prisión Estatal de Ironwood y a miles más de la región, declaró Ruiz en una carta a Newsom . Sin él, la atención médica más cercana estaría a unas dos horas de distancia en el Hospital JFK Memorial de Indio y el Centro Médico Colorado River de Needles.

Ruiz dijo que el hospital había enfrentado una cascada de problemas, incluidos litigios, reemplazos de sistemas operativos y un ciberataque, que dejaron al hospital con un flujo negativo de aproximadamente un millón de dólares por mes.

El cierre de la prisión estatal de Chuckawalla Valley en 2024 provocó una disminución de la población en la ciudad, y las bajas tasas de reembolso de Medi-Cal y de seguros también llevaron a la crisis financiera del hospital, según el Riverside Record.

No es el único. Los hospitales rurales de California siempre han operado con un margen de beneficio limitado, y varios están al borde del cierre este año, según informó Capitol & Main en junio, añadiendo que «el sistema de salud rural de California ha estado en una situación financiera precaria durante años».

Este artículo fue publicado originalmente en CalMatters y se republica bajo la licencia Creative Commons Attribution-NonCommercial-NoDerivates.