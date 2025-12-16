La administración Trump firma un acuerdo actualizado con México sobre las aguas residuales de Tijuana

La Agencia de Protección Ambiental de EE. UU. (EPA por sus siglas en inglés) anunció este lunes un acuerdo entre Estados Unidos y México que busca poner fin de manera definitiva a la crisis de aguas negras en el río Tijuana; este es el más reciente de una larga lista de convenios que han intentado lograr lo mismo.

El "Acta 333", como se le conoce al acuerdo, exige un mayor compromiso por parte de México en comparación con colaboraciones anteriores y contempla el crecimiento de Tijuana dentro de sus planes de infraestructura.

"Este año se ha logrado un gran avance para alcanzar la solución definitiva a la crisis de aguas negras del río Tijuana, pero todo habría sido en vano si no tomamos las medidas adecuadas para considerar el inevitable crecimiento poblacional de Tijuana y sus alrededores", afirmó el administrador de la EPA, Lee Zeldin. "Hemos establecido el marco de trabajo para dar pasos gigantescos, y ahora esperamos comenzar a trabajar de inmediato para implementar las acciones acordadas mutuamente. Vi de primera mano la frustración de los residentes del área de San Diego cuando los visité en abril. Les prometí una solución al 100% para este problema, y la EPA de la administración Trump está cumpliendo con su parte".

Específicamente, el Acta 333 exige:

La creación de una cuenta en el Banco de Desarrollo de América del Norte (NADBank), la cual reservará una parte de los fondos otorgados a México para cubrir futuros costos de operación y mantenimiento.

Que México desarrolle un plan maestro de infraestructura hídrica para Tijuana en un plazo de 6 meses.

La creación de un grupo de trabajo binacional en un plazo de tres meses para evaluar la viabilidad de construir un emisor submarino para la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales de San Antonio de los Buenos, además de analizar la expansión de la capacidad de dicha planta de $18.26$ a $43.37$ millones de galones por día.

Que México construya un desarenador (cuenca de sedimentación) en el Cañón del Matadero (Smuggler’s Gulch) antes de la temporada de lluvias 2026-2027.

Que México construya la Planta de Tratamiento de Aguas Residuales Tecolote-La Gloria, con una capacidad de 3 millones de galones por día, para diciembre de 2028.

Agradecemos los esfuerzos oportunos de la actual Administración, de la EPA y de las secciones estadounidense y mexicana de la Comisión Internacional de Límites y Aguas para avanzar en este tema de suma importancia”, dijo el alcalde de Imperial Beach, Mitchell D. McKay, en un comunicado. “Este contrato legal estratégico entre los gobiernos de México y Estados Unidos incluye avances medibles en proyectos de infraestructura necesarios —en ambos lados de la frontera— y nos acerca a una solución final del 100% para la crisis histórica de aguas residuales transfronterizas que enfrenta nuestra región”.

Desde 2018, más de 200 mil millones de galones de aguas residuales tóxicas, basura y escurrimientos pluviales sin control han cruzado la frontera entre Estados Unidos y México hacia el Valle del Río Tijuana y comunidades aledañas, lo que ha provocado cierres prolongados de playas y daños significativos a la salud pública, el medio ambiente y la calidad del agua.

“Como ciudad gravemente afectada por los millones de galones de aguas residuales de Tijuana que cruzan nuestra frontera, estoy profundamente agradecido por el enfoque de la actual administración en acelerar infraestructura adicional y tratamiento en ambos lados de la frontera”, dijo el alcalde de Coronado, John Duncan. “Coronado es de suma importancia para la defensa nacional. Las bases militares aquí albergan a los Navy SEALs de Estados Unidos, tres portaaviones nucleares y a decenas de miles de marinos y pilotos de la Marina”.

La firma del Minuto 333, realizada el lunes, marca las obligaciones de Estados Unidos bajo un memorando de entendimiento entre ambas naciones. Estas obligaciones incluyen completar una ampliación de 10 millones de galones diarios (MGD) de la Planta Internacional de Tratamiento de Aguas Residuales de South Bay, una revisión de 100 días de todos los proyectos del Minuto 328 y la emisión de informes públicos trimestrales sobre el avance en la implementación del memorando.

“La delegación del Congreso de San Diego ha trabajado durante años para atender el grave riesgo a la salud que representan las aguas residuales tóxicas que cruzan la frontera entre Estados Unidos y México, y hemos conseguido cientos de millones de dólares para reparar y ampliar esta planta envejecida”, dijo el congresista Scott Peters, demócrata por San Diego. “Pero el Congreso no puede hacerlo solo; estoy profundamente agradecido con el administrador Zeldin por su firme compromiso con una solución del 100% que cumpla con las obligaciones de Estados Unidos y, lo más importante, que comprometa a México a construir, mantener y financiar los proyectos necesarios para proteger a su población actual y a su crecimiento futuro”.

“Valoro enormemente nuestra alianza con México, así como mi colaboración con la administración, para resolver esta crisis que afecta a los habitantes de San Diego”.