Newsom envía equipos especiales de la CHP contra el crimen a San Diego, Los Ángeles e Inland Empire

El gobernador Gavin Newsom anunció este jueves el despliegue de nuevos equipos de la Patrulla de Caminos de California (CHP, por sus siglas en inglés) dedicados a la supresión del crimen, en coordinación con agencias locales del orden en áreas como Los Ángeles, San Diego, el Inland Empire y Sacramento, entre otras.

La medida se basa en los esfuerzos “exitosos” que la CHP ya realiza en Oakland, Bakersfield y San Bernardino, según la oficina del gobernador. Los agentes asignados a estos Equipos de Supresión del Crimen se enfocarán en patrullar zonas con alta incidencia delictiva, detener a reincidentes y confiscar armas y drogas ilegales.

“Cuando el estado y las comunidades locales trabajan juntos de manera estratégica, la seguridad pública mejora”, dijo Newsom en un comunicado. “Mientras la administración Trump socava a las ciudades, California está trabajando con ellas y entregando resultados reales. Con estos nuevos despliegues, estamos redoblando la apuesta en estas alianzas para seguir reduciendo el crimen”.

Los equipos de la CHP operarán con los siguientes objetivos:

Identificar y suprimir la actividad criminal en zonas de alta incidencia mediante trabajo de inteligencia y datos.

Realizar operativos proactivos para disuadir y desarticular el crimen organizado.

Aumentar la presencia y visibilidad de la CHP en las comunidades más afectadas por el crimen.

Apoyar a las agencias locales compartiendo inteligencia, coordinando operativos y asistiendo en investigaciones.

Mantener una estricta rendición de cuentas con liderazgo estructurado, reportes claros y supervisión operativa.

“Estos equipos darán apoyo crítico a nuestros socios locales al enfocarse en el crimen donde más ocurre”, dijo el comisionado de la CHP, Sean Duryee. “Al combinar recursos, inteligencia y personal, podemos interrumpir de manera más efectiva la actividad criminal y fortalecer la seguridad en las comunidades de todo California”.

Los Equipos de Supresión del Crimen ya han mostrado resultados en Bakersfield, San Bernardino y Oakland, con más de 9,000 arrestos, 5,800 vehículos robados recuperados y más de 400 armas confiscadas, de acuerdo con el gobernador.

En Bakersfield, desde abril de 2024, la alianza resultó en 859 arrestos por delitos graves, 721 por delitos menores, 2,654 arrestos por DUI, 1,386 vehículos robados recuperados y 114 armas incautadas. La ciudad registró en 2024 la tasa de homicidios más baja desde 2021, con una reducción del 57% en homicidios y 60% menos tiroteos.

En Oakland, hacia finales de 2024, la criminalidad general cayó un 34% respecto al año anterior, después de que la CHP se desplegara en febrero. En San Bernardino, desde octubre de 2024, se reportaron 357 arrestos por delitos graves, 1,627 por delitos menores, 170 arrestos por DUI, 145 vehículos robados recuperados y 82 armas ilegales confiscadas.

Las tasas de homicidios y otros delitos se dispararon durante la pandemia de coronavirus en 2019, pero en los años posteriores han ido disminuyendo gracias a inversiones en seguridad pública, según el Departamento de Justicia de California.

Los datos preliminares de la primera mitad de 2025 muestran que el crimen violento en general bajó 12.5% en comparación con 2024. La Asociación de Jefes de Policías de Grandes Ciudades también reportó una reducción del 20% en homicidios y del 19% en robos en lo que va del año.

Las mayores caídas en la criminalidad se registraron en Oakland (30% menos) y San Francisco (22% menos).

