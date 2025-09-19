Sindicatos, activistas y funcionarios electos se manifiestan contra ICE en el centro de San Diego

Los mensajes fueron tan fuertes como urgentes.

“Dilo fuerte, dilo claro, los inmigrantes son bienvenidos aquí”, coreaba el jueves una multitud de unas 100 personas frente a la Corte Federal Edward J. Schwartz, en el centro de San Diego.

Miembros de varios sindicatos, junto con líderes electos, alzaron la voz para alertar sobre el despliegue de tropas de la Guardia Nacional y de agentes de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en las comunidades.

También expresaron su preocupación de que los derechos garantizados por la Primera Enmienda, como la libertad de expresión, estén bajo una seria amenaza.

Carlos Castillo / KPBS Pedro Rios, director of the San Diego branch of the American Friends Service Committee, speaks to protesters in downtown San Diego on Sept. 18, 2025.

“En el momento en que el poder ejecutivo comienza a atacar a las personas por lo que dijeron en un programa de televisión popular o en un editorial que escribieron para un periódico, y son enviados a prisión o a un centro de detención por ello, eso significa que estamos en una pendiente resbaladiza hacia la pérdida de los principios fundamentales de lo que la democracia significa para nosotros”, dijo Pedro Ríos, director de la oficina local del American Friends Service Committee.

Pero la presidenta de la Junta de Supervisores del Condado de San Diego, Terra Lawson-Remer, dijo que es aún más grave que eso.

“Es una y otra vez donde el estado de derecho, la Constitución, el debido proceso, derechos básicos como el acceso a la salud, la asistencia alimentaria básica… todo está siendo arrebatado para dar recortes de impuestos a los multimillonarios. Y si no nos unimos como comunidad para resistir, vamos a despertar mañana y ya no va a quedar nada”, afirmó.

Carlos Castillo / KPBS San Diego County Board of Supervisors Chair Terra Lawson-Remer speaks to protesters gathered outside the Edward J. Schwartz Federal Courthouse in downtown San Diego on Sept. 18, 2025.

Several motorists honked in support as they drove by. But some may ask how much change can really come from a protest held for an hour or so in downtown San Diego?

Rios had an answer. He said the message is picked up by passers by, who might want to join the protest..

“And for people that are living in fear, it's important for them to hear and to see that people are willing to stick their necks out during a political climate that's extremely dangerous for people to do so,” he said.

Thursday's protest was not a one-off. Organizers said they’re going to be back in front of the courthouse every Thursday with the same message, for people to get involved in what they called the fight for survival of this democracy.

Varios automovilistas tocaron la bocina en señal de apoyo mientras pasaban. Pero algunos podrían preguntarse: ¿qué tanto cambio puede generar realmente una protesta de una hora en el centro de San Diego?Ríos tuvo una respuesta. Dijo que el mensaje lo reciben los transeúntes, quienes podrían querer unirse a la protesta.“Y para la gente que vive con miedo, es importante que escuchen y vean que hay personas dispuestas a arriesgarse en un clima político que es extremadamente peligroso para hacerlo”, señaló.La protesta del jueves no fue un hecho aislado. Los organizadores dijeron que estarán de regreso frente a la corte cada jueves con el mismo mensaje, para que la gente se involucre en lo que llamaron la lucha por la supervivencia de esta democracia.

