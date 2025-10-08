Posible exposición a tuberculosis en la escuela Innovation High School de Chula Vista

El Programa de Prevención y Atención de la Tuberculosis del Condado de San Diego anunció hoy una posible exposición a tuberculosis para estudiantes y personal de la escuela Innovation High School en Chula Vista.

El condado está trabajando con la escuela para notificar a las personas que pudieron haber estado expuestas a la enfermedad entre el 1 de junio y el 4 de septiembre de este año. Aquellos con mayor riesgo de infección ya fueron notificados. Se están organizando pruebas gratuitas de detección de TB para estudiantes y personal con riesgo elevado de infección.

La tuberculosis (TB) es una enfermedad transmitida por el aire a través de la inhalación de bacterias provenientes de una persona infectada. Las autoridades de salud del condado señalaron que las personas en entornos congregados, como las escuelas, tienen un riesgo más alto de exposición.

“Los síntomas de la tuberculosis activa incluyen tos persistente, fiebre, sudores nocturnos y pérdida de peso inexplicable,” dijo el Dr. Sayone Thihalolipavan, funcionario de salud pública del condado. “La mayoría de las personas que se infectan después de una exposición no se enferman de inmediato. Esto se conoce como infección latente de TB. Algunas personas infectadas podrían enfermarse en el futuro, incluso años después, si su infección latente no es tratada.”

“Para quienes creen que pudieron haber estado expuestos, las pruebas de sangre y de piel son métodos eficaces para determinar una infección,” añadió.Las personas que den positivo, pero no presenten síntomas, probablemente tienen tuberculosis latente y se les recomienda realizarse una radiografía de tórax y consultar con un proveedor médico, según las autoridades de salud.

Los casos de TB en el condado de San Diego han aumentado desde 2020. Las autoridades reportaron:



193 casos en 2020

201 casos en 2021

208 casos en 2022

242 casos en 2023

En 2024, se han reportado 247 personas con tuberculosis activa en el condado.

Los funcionarios de salud estiman que unas 175,000 personas en el condado tienen infecciones latentes de TB, y que, sin tratamiento, entre 5% y 10% de ellas podrían desarrollar la enfermedad activa.

