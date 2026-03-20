Gasolina en San Diego continúa al alza ante el aumento de los precios globales del petróleo.

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Si has ido a una gasolinera recientemente, sabes que los precios se han disparado. En California, ya pagábamos los precios de gasolina más altos del país, y la situación solo ha empeorado desde que comenzó el conflicto en Medio Oriente.

“Hoy estamos pagando un precio promedio de 5.61 dólares”, dijo Annleyn Venegas, vocera de AAA en San Diego. “Eso es 25 centavos más que la semana pasada y 96 centavos más que en este mismo periodo del año pasado”.

Venegas señaló que, a nivel nacional, los precios se están acercando a los 4 dólares por galón, pero sin importar dónde vivas, “básicamente le estamos diciendo a los conductores que se preparen para lo peor”, dijo.

Incluso si no hubiera un conflicto en Medio Oriente, los precios de la gasolina aumentarían en esta época del año en California.

“Tenemos los impuestos estatales a la gasolina más altos del país, además de tarifas adicionales, y el estado también exige una mezcla especial, más limpia y más costosa de producir que en otros estados”, explicó Venegas.

Matthew Bowler A premium gasoline price of $6.09 per gallon is shown on a lighted sign at a gas station in the College Area on March 19, 2026. Matthew Bowler A gas pump is shown at a gas station in the College Area on March 19, 2026.

Esa mezcla de verano aún no entra al mercado, pero lo hará pronto. Venegas dijo que, si la historia sirve de referencia, se puede esperar que los precios vuelvan a subir.

“La gasolina de mezcla de verano entra al mercado el 1 de abril, y los precios generalmente suben entre 20 y 25 centavos por galón cuando esto ocurre”, dijo.

A medida que los precios siguen aumentando, Venegas recomendó usar aplicaciones para encontrar la gasolina más barata en tu zona. También sugirió asegurarte de que tus llantas tengan la presión adecuada y que tu vehículo esté en buenas condiciones.

Si el manual de tu auto recomienda gasolina premium, pero no la requiere, Venegas aconseja usar gasolina regular. Además, casi siempre es más barato pagar en efectivo que con tarjeta de crédito. Todo esto ayuda a que el golpe al bolsillo sea un poco más llevadero.

