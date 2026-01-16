Todd Gloria destaca avances y retos de San Diego en su mensaje anual

En su discurso sobre el Estado de la Ciudad, el alcalde de San Diego, Todd Gloria, elogió el jueves el progreso de la ciudad en temas clave como la falta de vivienda, la vivienda y la infraestructura, a la vez que reconoció los desafíos que enfrenta el municipio y promocionó proyectos futuros.

Hablando desde la Sala del Consejo en el Ayuntamiento, Gloria afirmó que, con el tiempo, "el progreso deja de ser abstracto y se hace visible". "Mantengan la vista puesta en la ciudad que estamos construyendo y exíjannos que nos responsabilicemos de construirla", declaró. "Hace cinco años, cuando juré como alcalde, lo hice con los ojos bien abiertos. San Diego estaba lista para dejar de huir de sus problemas. Creía que la ciudad estaba lista para una nueva era. Somos una ciudad en transformación, y se puede ver".

Gloria afirmó que, anteriormente, el gobierno de San Diego había postergado los problemas "para que alguien, algún día, los resolviera", mientras que los costos aumentaban, la infraestructura se deterioraba y el presupuesto municipal no lograba mantenerse al día.

Algunos de los logros que Gloria mencionó fueron:

La delincuencia general disminuyó un 6%, con una disminución del 22% en los asesinatos, del 7% en las agresiones sexuales y del 22% en los robos de vehículos;

La ciudad repavimentó o reparó 750 kilómetros de carreteras durante el último año y se prevé la finalización de 690 kilómetros de reparaciones viales para el año fiscal 2025-26;

2676 viviendas asequibles financiadas a través de Puente a Casa, y próximamente se financiarán cientos más;

4300 viviendas asequibles aprobadas a través del Permiso de Vivienda Asequible Ahora, con otras 2000 "en proceso", según la oficina de Gloria; y

una reducción de casi el 14 % en la falta de vivienda, según el recuento puntual del Grupo de Trabajo Regional sobre Personas sin Hogar, mientras que la Asociación del Centro de San Diego ha documentado una reducción drástica en los campamentos de tiendas de campaña en el centro.

Gloria señaló que, en respuesta a un déficit presupuestario estructural de 318 millones de dólares, su administración logró cubrir 270 millones en un solo año. Explicó que la ciudad redujo el déficit mediante el recorte de 35 millones de dólares en contratos y puestos directivos, la eliminación de seis departamentos, el traslado de empleados de oficinas alquiladas a instalaciones propiedad de la ciudad (lo que generó un ahorro de 13 millones) y una reestructuración del liderazgo.

Gloria advirtió que la ciudad enfrentará decisiones presupuestarias más difíciles este año, influenciadas en parte por los recortes de fondos del gobierno federal. La vivienda sigue siendo un tema prioritario para San Diego, y el alcalde afirmó que "una gran ciudad es aquella donde cualquier persona que trabaje duro y respete las reglas pueda costearse vivir aquí".

La agenda de vivienda de la ciudad es una de las más ambiciosas de California, aseguró Gloria, haciendo referencia a un informe reciente de la UC Berkeley que, según él, respalda dicha afirmación.

"Reformamos la zonificación obsoleta para dar cabida a nuevas viviendas donde sea viable", dijo, señalando cómo la ciudad actualizó su plan comunitario en varios barrios, aumentando la capacidad para hasta 105,000 nuevas viviendas.

"Sin embargo, sé que incluso con este progreso, el costo de la vivienda sigue siendo demasiado alto para demasiadas familias", dijo Gloria. "Hasta que más sandieguinos puedan considerar su alquiler o hipoteca sin temor, nuestro trabajo no habrá terminado".

Dado que la falta de vivienda es un problema estadounidense, y no solo en San Diego, "el gobierno federal debe intervenir", dijo Gloria, instando a la administración Trump a hacer más para ayudar a la gente.

En varios momentos durante el discurso, el cual se prolongó por cerca de una hora, personas en la galería interrumpieron a Gloria. Una mujer gritó ''¡Palestina libre!'', otra personas mencionó en voz alta al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas de Estados Unidos (ICE por sus siglas en inglés), y otras más reclamaron que el alcalde no se reunía con ellos.

Gloria criticó a la administración Trump a través de sus operativos de ICE, a los que acusó de “librar una campaña de miedo”, que ha provocado la separación de familias, el caos en vecindarios y ha colocado a las fuerzas del orden en situaciones que no pidieron enfrentar.

El alcalde mencionó el reciente tiroteo fatal de Renee Nicole Good a manos de un agente de ICE en Minneapolis, así como la redada migratoria ocurrida en 2025 en el vecindario de South Park, en San Diego.

Gloria subrayó que la ley de California “prohíbe que las fuerzas del orden locales participen en la aplicación de leyes migratorias federales” y que San Diego continuará cumpliendo esa ley “plenamente y sin excepción”. Añadió que en julio pasado firmó una orden ejecutiva que brinda lineamientos específicos sobre este tema al Departamento de Policía de San Diego.

“El SDPD está aquí para proteger a nuestras comunidades —a todas nuestras comunidades— incluida nuestra comunidad inmigrante”, dijo Gloria. “Somos una ciudad fronteriza. Una orgullosa ciudad binacional”.

Gloria señaló que este año solicitará al Consejo Municipal aprobar un plan a cinco años para invertir 119 millones de dólares de los fondos de la Medida C en la modernización del Centro de Convenciones de San Diego.

De acuerdo con la oficina del alcalde, el proyecto “se espera que incremente de manera significativa el impacto económico del centro, además de crear más de 3,000 empleos sindicalizados en la construcción y aproximadamente 7,000 empleos permanentes”.

El proyecto representa crecimiento y la construcción de una San Diego más fuerte para las futuras generaciones, dijo Gloria.

“La diferencia ahora es que más gente en el mundo lo está viendo y lo está eligiendo”, afirmó el alcalde, al recordar que el año pasado la World Wrestling Entertainment regresó a la ciudad por primera vez en una década, y que NASCAR realizará un evento en 2026.

Gloria añadió que en 2027 la conferencia TED se mudará a San Diego, ciudad que además es una de las tres finalistas para albergar los Juegos Invictus 2029, un evento deportivo para veteranos heridos.

En su mensaje del año pasado, Gloria dijo que un déficit proyectado de 252.2 millones de dólares representaba una oportunidad para replantear la forma en que opera la ciudad.

“Las duras realidades financieras que enfrentamos hoy pondrán a prueba nuestra determinación”, dijo entonces. “Este no es momento de retirarnos. No es momento de bajar el ritmo. Es momento de redoblar esfuerzos. Vamos hacia adelante”.

Como muestra de austeridad, el discurso del año pasado se trasladó de uno de los teatros del centro de San Diego a la Cámara del Concejo Municipal, una decisión que se repitió este jueves.

Tras el mensaje, el presidente y director ejecutivo de Father Joe’s Villages agradeció a Gloria “su compromiso para invertir en soluciones que mejoren la vida de todas las personas que consideran a nuestra región su hogar”.

“En los últimos años, la ciudad ha dado pasos para aumentar la oferta de vivienda asequible y ampliar el número de camas en albergues”, señaló el diácono Jim Vargas en un comunicado. “Sin embargo, estamos muy lejos de poder decir que la crisis que enfrentan diariamente nuestros vecinos en las calles esté siquiera cerca de terminar”.

Vargas añadió que, en el próximo presupuesto, la organización pide al alcalde y al Concejo Municipal aumentar la inversión en servicios que ayuden a prevenir que las personas caigan en situación de calle y que atiendan los múltiples obstáculos que les impiden salir adelante, como los trastornos por consumo de sustancias, las enfermedades físicas y mentales, y la falta de capacitación laboral.

