Episodio Bonus: Entrevista con Rito Zazueta

Listen • 22:05

En este breve episodio, nuestro productor Julio se sentó con Rito Zazueta, un cineasta independiente de Tijuana/Chula Vista, para discutir la representación de Tijuana en los medios y el impacto y la recepción que ha tenido su documental, Tijuana Dream.Acompañenos!@portofentrypod¡Muchas gracias a Rito Zazueta por permitirnos incluir trozos de su monumental cortometraje en este episodio.Les dejamos el enlace a su documental.Dir. Rito ZazuetaProd. Rick Zazueta🎶 "Flotando" Rommel Duran / Entre Desiertos🎥 Josha Olivera*********Port of Entry está de regreso ¡Ahora con contenido en español!Después de una larga pausa, estamos muy emocionados de compartir con ustedes historias nuevas sobre nuevos migrantes que han hecho de Tijuana y la Baja su nuevo hogar y el impacto que han tenido en el paisaje culinario.Acompaña a nuestros anfitriones Natali y Alan en sus entrevistas con estos increíbles personajes que comparten sus fascinantes historias y las de sus familias.Si te gustó el episodio, comparte con quien tú quieras, ¡déjanos un like y tu comentario en nuestras redes!@portofentrypod***********Encuentranos en Facebook y en InstagramPuedes apoyar nuestro podcast en www.kpbs.org/donate , escribe en la sección de regalos (gift section) “Port of Entry” y como agradecimiento te mandaremos un regalito de parte del programa.Si tu empresa u organización sin fines de lucro desea patrocinar nuestro podcast, envía un correo a corporatesupport@kpbs.org Nos encantaría recibir tu retroalimentación, envíanos un mensaje al 619-500-3197 o un correo a podcasts@kpbs.org con tus comentarios y/o preguntas sobre nuestro show.‘’Port of Entry’’ es escrito, producido y dirigido por Julio C. Ortiz FrancoLuca Vega es el Productor Técnico y Diseñador SonoroAlisa Barba es nuestra editora.Los episodios son traducidos y adaptados por Julio C. Ortiz Franco y Natalie González.Elma Gonzalez y M.G. Perez son nuestros editores en EspañolLisa Morissette-Zapp es la Directora de Programación de Audio y Operaciones.John Decker es el Director de Desarrollo de Contenido.This program is made possible, in part, by the Corporation for Public Broadcasting, a private corporation funded by the American people.