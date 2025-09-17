Reportaje Especial: Un Hogar Inesperado

Que onda friends!

En los siguientes episodios contaremos con un par de reportajes especiales que se centran en los actuales desafíos migratorios en la región fronteriza.

La migración es un tema contencioso y polarizante que a menudo los comentaristas políticos utilizan para golpetear a sus oponentes, pasando por alto las historias de las personas atrapadas en medio de este debate.

Estas historias de esperanza y resiliencia nos recuerdan la importancia de ver más allá de la nota: reconociéndolos como seres humanos. Seres humanos con sueños y aspiraciones al igual que cualquiera.

En nuestro reportaje de hoy acompañamos a Laura Pavón, personal en uno de los albergues más concurridos de Tijuana, Casa del Migrante .

Laura relata su camino hacia Tijuana, destacando los momentos que la inspiraron a brindar ayuda a los migrantes y explicando cómo asiste a los recién llegados en su búsqueda de un nuevo hogar. Además, exploramos el impacto significativo que Laura ha tenido en el albergue, tanto en situaciones diarias como durante crisis, como cuando se cerró la aplicación CBP One.

¡No te lo pierdas!

¡Nos vemos pronto!

