Un breve mensaje para nuestro auditorio en Español

A partir de este mensaje el equipo de Port of Entry se tomará una pausa en la producción de sus episodios en español.

Peeeerooo es solo una pausa temporal.

Los episodios en español estarán de regreso a principios de 2026, mientras que nuestros episodios en inglés continuarán lanzándose regularmente.

Recientemente, KPBS tomó la decisión de trasladar el equipo de Port of Entry del departamento de programación de audio, donde ha operado desde sus inicios, al departamento de noticias y contenido, con el objetivo de integrar el programa con otras iniciativas de KPBS.

En los próximos meses, el equipo se adaptará a esta nueva estructura organizativa y participará en sesiones especiales de capacitación en podcasting.

Estas sesiones están diseñadas para potenciar la creatividad y consistencia del programa, garantizando así la excelente calidad que lo caracteriza.

Así, el equipo aplicará y perfeccionará estos aprendizajes inicialmente en los episodios en inglés, antes de volver a producir versiones bilingües de cada episodio.

KPBS se enorgullece del trabajo realizado por el equipo de Port of Entry durante los últimos siete años y espera continuar compartiendo historias de las personas que viven en nuestra vibrante región transfronteriza.