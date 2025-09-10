Juez pausa solicitud de California para bloquear uso de Guardia Nacional por parte de Trump

Un juez federal que la semana pasada falló que el gobierno de Trump violó la ley federal al enviar tropas de la Guardia Nacional al área metropolitana de Los Ángeles dijo el martes que no considerará por el momento una solicitud para prohibir el uso actual de 300 efectivos de la Guardia Nacional.

El juez de distrito Charles Breyer en San Francisco dijo que no estaba seguro de tener la autoridad para considerar la moción de California para una orden judicial preliminar que bloquee el despliegue adicional de tropas de la Guardia Nacional estatal por parte del gobierno federal. Eso se debe a que el caso está en apelación ante la Corte de Apelaciones federal del 9no Circuito, señaló el juez.

Breyer pausó indefinidamente todos los procedimientos relacionados con la moción del estado, aunque sugirió que los funcionarios de California podrían presentar la solicitud ante el 9no Circuito.

Un correo electrónico enviado a la fiscalía general de California el martes por la noche no había sido respondido hasta el momento.

El fallo de Breyer del 2 de septiembre cobró mayor importancia debido a que el presidente Donald Trump ha expresado su intención de desplegar la Guardia Nacional en otras ciudades gobernadas por demócratas, como Chicago, Baltimore y Nueva York. Trump ya ha desplegado la Guardia Nacional en Washington, D.C., donde tiene control legal directo sobre la Guardia Nacional del Distrito de Columbia.

El gobierno de Trump envió tropas al área metropolitana de Los Ángeles a principios de junio después de días de protestas por las redadas de inmigración.

Breyer dictaminó que el gobierno "deliberadamente" violó la ley federal, ya que el gobierno sabía "que estaba ordenando a las tropas aplicar la ley nacional más allá de su autoridad habitual" mientras usaban "soldados armados (cuya identidad a menudo estaba oculta por armaduras) y vehículos militares para establecer perímetros protectores y bloqueos de tráfico, participar en el control de multitudes y demostrar una presencia militar en y alrededor de Los Ángeles".

No exigió que los 300 soldados restantes se retiraran, pero señaló que recibieron entrenamiento inadecuado y ordenó al gobierno que dejara de usarlos "para tareas policiales". La orden, que se aplica sólo a California, debía entrar en vigor el 12 de septiembre, pero el 9no Circuito la ha suspendido por ahora.

California buscó posteriormente una orden judicial preliminar que bloquee una orden del gobierno del 5 de agosto que extiende el despliegue de las 300 tropas por otros 90 días.

El despliegue adicional "haría que los residentes de California permanezcan bajo una forma de ocupación militar hasta principios de noviembre", incluso mientras votan el 4 de noviembre sobre si adoptar nuevos mapas legislativos, "una elección con atención y significancia nacional", dijeron los funcionarios estatales en un documento judicial.

