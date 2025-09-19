México y Canadá acuerdan plan para estrechar lazos ante incertidumbre generada por medidas de Trump

En medio de las tensiones generadas por las amenazas arancelarias de Estados Unidos, la presidenta mexicana Claudia Sheinbaum y el primer ministro canadiense Mark Carney acordaron el jueves un plan de acción para fortalecer la cooperación entre ambas naciones en diferentes áreas, incluida la seguridad, y abogaron a favor del tratado comercial de Norteamérica que será sujeto a revisión el próximo año.

El plan fue dado a conocer durante la primera visita de Carney a México como jefe de gobierno de Canadá. Ambos dignatarios se estrecharon la mano e ingresaron lado a lado al palacio presidencial de Ciudad de México. A pesar de no estar presente, el presidente estadounidense Donald Trump y la incertidumbre generada por sus políticas proteccionistas ocuparon un lugar destacado durante la reunión.

Sheinbaum aplaudió la iniciativa y aseguró el plan de acción "abre una nueva etapa en la que fortalecemos aún más los vínculos económicos, sociales y culturales", y agregó que espera que dé resultados "muy pronto".

Por su parte, el primer ministro canadiense afirmó que el plan representa el inicio de una "nueva era" y una "alianza estratégica integral" que servirá de "complemento" al tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC).

Carney indicó en conferencia de prensa que el plan binacional contempla el fortalecimiento de las cadenas de suministro, el aseguramiento de la migración mexicana en el sector agrícola de Canadá, la creación de un "nuevo diálogo de seguridad" para luchar contra el crimen organizado y el tráfico de personas, y la exploración de oportunidades de energías renovables y la reducción de las emisiones de carbono.

La Cancillería mexicana difundió un documento en el que señala que el llamado Plan de Acción México-Canadá 2025-2028 contempla también una mayor coordinación en el ámbito de la ciberseguridad y la "colaboración para la ubicación, persecución y traslado de objetivos prioritarios", incluyendo los procesos de extradición. Al respecto, la mandataria mexicana precisó que la colaboración en materia de seguridad se dará "con pleno respeto a nuestras soberanías".

Ambos gobernantes coincidieron en la relevancia del tratado trilateral, y Carney ratificó que Canadá trabajará de manera conjunta con sus socios para tener un T-MEC "mejorado". "Nosotros estamos comprometidos en nuestra alianza estratégica con Estados Unidos y, por ello, queremos utilizar la revisión del T-MEC… para que podamos utilizar este tratado de manera más eficaz", sostuvo.

Aunque las tensiones que han surgido en los últimos meses con Estados Unidos, el principal socio de ambos países, no afloraron durante la conferencia de prensa, el senador canadiense Peter Boehm afirmó que el encuentro entre Sheinbaum y Carney serviría para compartir sus preocupaciones sobre el presidente estadounidense Donald Trump.

"¿Qué están escuchando de los estadounidenses? ¿Qué estamos escuchando nosotros? Es una oportunidad para hablar sobre cómo manejar las relaciones con la administración de Estados Unidos en el futuro", comentó Boehm.

Más temprano, Sheinbaum adelantó que quieren aumentar la relación comercial bilateral en distintos sectores, siempre dentro del T-MEC, y hacerlo por vía marítima, lo que evitaría el paso de esas mercancías por Estados Unidos.

El T-MEC está programado para ser revisado en 2026. Más del 75% de las exportaciones de Canadá y más del 80% de las de México se envían a Estados Unidos.

Carney también busca mejorar las relaciones con México durante su visita de dos días, a pesar de que el año pasado algunos gobernadores canadienses hablaron de excluir a México de cualquier nuevo acuerdo de libre comercio con Estados Unidos.

Trump apostó por imponer aranceles generales a sus dos vecinos como parte de lo que dijo eran medidas para luchar contra el tráfico de fentanilo desde ambos países. El gobernador de Ontario, Doug Ford, señaló en aquel momento que comparar a Canadá con México era "lo más insultante que he escuchado de nuestros amigos y aliados más cercanos, Estados Unidos".

Boehm dijo que los comentarios de los gobernadores, que consideró fuera de lugar, molestaron a los mexicanos .

"Los mexicanos son particularmente sensibles en estos asuntos y hubo preocupación al respecto, sin duda", expresó Boehm.

El senador representó al gobierno canadiense cuando Sheinbaum juramentó como presidenta el año pasado y es de los políticos que aspira a unas relaciones más estrechas con México. México apreció que Carney invitara a Sheinbaum a la cumbre del G7 en Alberta en junio y posteriormente la presidenta mexicana recibió en Ciudad de México a los titulares canadienses de Relaciones Exteriores y Finanzas.

"Mucha gente no se da cuenta de que comerciamos más con México que con toda la Unión Europea, toda Europa, incluido el Reino Unido", comentó Boehm. "Es un asunto bastante importante para nosotros".

México es el tercer socio comercial más grande de Canadá, después de Estados Unidos y China. Canadá fue el quinto socio comercial más grande de México en 2024.

Pero el comercio con Estados Unidos sigue siendo primordial para ambos países y preservar el pacto de libre comercio será crucial.

Trump pesa sobre la reunión

Una exención clave para Canadá y México protege a la gran mayoría de sus bienes de los aranceles impuestos por Trump, y las empresas canadienses y mexicanas pueden reclamar un trato preferente bajo el T-MEC. Pero Trump ha impuesto algunos aranceles específicos por sector, conocidos como aranceles 232, que están teniendo un impacto importante, como el del 50% sobre las importaciones de acero y aluminio.

"Trump está latente en esta visita", comentó Nelson Wiseman, profesor emérito de la Universidad de Toronto. "México y Canadá ahora comparten la amenaza común de Estados Unidos".

"Si bien ambos mandatarios están interesados en expandir el comercio entre sus países, creo que su prioridad es planificar cómo lidiar con Trump y la próxima renegociación del T-MEC. Carney y Sheinbaum ahora reconocen que trabajar en equipo contra Trump puede ser más efectivo que competir por acuerdos separados con Trump, aunque todavía estén buscándolos".

Diferentes enfoques hacia EEUU

México y Canadá han tenido diferentes enfoques para gestionar las relaciones con Estados Unidos, pero eso no quita que ambos países quieran aumentar el comercio bilateral dentro del tratado norteamericano. Sheinbaum dijo que los países ya están formando equipos y revisando el acuerdo con la esperanza de mantener el libre comercio trilateral.

Además del comercio, México también aspira a fomentar más inversión canadiense en el país, pero Sheinbaum dijo que las empresas mineras deben respetar las leyes mexicanas, en particular las regulaciones medioambientales , que según la mandataria no siempre han seguido.

Las empresas canadienses son los mayores inversores extranjeros en el sector minero de México, representando casi el 70% de la inversión extranjera en el sector.

Luego de la reunión privada entre Carney y Sheinbaum el jueves, habrá un almuerzo de trabajo, al que se unirán varios ministros y secretarios de sus gabinetes. Carney visitará la embajada canadiense el viernes.

Gillies informó desde Toronto

Esta historia fue traducida del inglés por un editor de AP con la ayuda de una herramienta de inteligencia artificial generativa.

